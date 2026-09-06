A kormány döntött a Hercegszántó–Béreg közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kiírja a közbeszerzést az építkezésre a következő hetekben – írta vasárnap délelőtt a Facebook oldalára Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid bejelentette: hatalmas fejlesztésbe kezd a kormány, átépítenek egy fontos határátkelőt – elismerte, hogy ez az Orbán-kormány döntése volt Fotó: Janos Kummer

Vitézy Dávid bejelentette: hatalmas fejlesztésbe kezd a kormány, átépítenek egy fontos határátkelőt – közben elismerte, hogy ez az Orbán-kormány döntése volt

A tárcavezető szerint a magyar–szerb határon a nemzetközi teherforgalom csak Röszkénél és Tompánál tud átkelni, miközben Röszkén csúcsidőben napi 30–40 ezer jármű halad át, rendszeresek a több kilométeres torlódások. A személyforgalom számára is szűkös kapacitású a mai hercegszántói határátkelő.

Hercegszántónál a fejlesztés után a határátkelő a nehézteherforgalom előtt is megnyílik és folyamatos, 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó- és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40–42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelés is épül.

Vitézy elismerte ugyanakkor, hogy a beruházásról az előző kormány már évekkel ezelőtt döntött, de végül forrást nem biztosítottak, így a kivitelezés nem haladt előre, a tervek és a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak.

A miniszter beszélt arról is, hogy a szerb oldalon sem várnak ránk: épül a „Vajdaság mosolya” gyorsforgalmi kapcsolat, amelynek Béreg és Zombor közötti 22,8 kilométeres szakasza várhatóan két éven belül elkészül.

A határállomás bővítésével és fejlesztésével új közlekedési folyosót nyitunk. A fejlesztés hosszabb távon így Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-s autóút déli szektorát is tehermentesítheti, miközben jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és a Vajdaság között

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a hercegszántói határállomásról a Mohácsi hídon át elérhető lesz az M6-os autópálya is a Szerbia felől belépő forgalomnak. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Szerbia nem az EU tagja, ha egyszer az lesz, akkor is sokáig a schengeni övezeten kívül lesz, tehát a határállomás önmagában jelentős kapacitáskorlátot jelent.