Vitézy Dávid bejelentette: hatalmas fejlesztésbe kezd a kormány, átépítenek egy fontos határátkelőt – közben elismerte, hogy ez az Orbán-kormány döntése volt
A kormány döntött a Hercegszántó–Béreg közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kiírja a közbeszerzést az építkezésre a következő hetekben – írta vasárnap délelőtt a Facebook oldalára Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézy Dávid bejelentette: hatalmas fejlesztésbe kezd a kormány, átépítenek egy fontos határátkelőt – közben elismerte, hogy ez az Orbán-kormány döntése volt
A tárcavezető szerint a magyar–szerb határon a nemzetközi teherforgalom csak Röszkénél és Tompánál tud átkelni, miközben Röszkén csúcsidőben napi 30–40 ezer jármű halad át, rendszeresek a több kilométeres torlódások. A személyforgalom számára is szűkös kapacitású a mai hercegszántói határátkelő.
Hercegszántónál a fejlesztés után a határátkelő a nehézteherforgalom előtt is megnyílik és folyamatos, 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó- és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40–42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelés is épül.
Vitézy elismerte ugyanakkor, hogy a beruházásról az előző kormány már évekkel ezelőtt döntött, de végül forrást nem biztosítottak, így a kivitelezés nem haladt előre, a tervek és a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak.
A miniszter beszélt arról is, hogy a szerb oldalon sem várnak ránk: épül a „Vajdaság mosolya” gyorsforgalmi kapcsolat, amelynek Béreg és Zombor közötti 22,8 kilométeres szakasza várhatóan két éven belül elkészül.
A határállomás bővítésével és fejlesztésével új közlekedési folyosót nyitunk. A fejlesztés hosszabb távon így Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-s autóút déli szektorát is tehermentesítheti, miközben jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és a Vajdaság között
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a hercegszántói határállomásról a Mohácsi hídon át elérhető lesz az M6-os autópálya is a Szerbia felől belépő forgalomnak. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Szerbia nem az EU tagja, ha egyszer az lesz, akkor is sokáig a schengeni övezeten kívül lesz, tehát a határállomás önmagában jelentős kapacitáskorlátot jelent.
A mohácsi Duna-híd megépítése ezért is fontos
A miniszter tehát elismerte azt is, hogy a mohácsi Duna-híd megépítése kifejezetten fontos a térség szempontjából, az más kérdés, hogy újfent a beruházás műszaki tartalmát kritizálta.
"Épp ezért még ezen kapcsolat mellett sem indokolt a 2x2 sávos kialakítás azon a tengelyen. A korábbi tanulmányok, melyek leírták, hogy 2050-ig sem indokolt a Mohácsi híd és a kapcsolódó alföldi úthálózat 2x2 sávos kialakítása, figyelembe vették a szerbiai fejlesztéseket és a határállomás fejlesztését. Éppen ezért döntött a kormány arról, hogy ahol még lehet korrigálni a műszaki tartalmat, az 51-es út és Mohács között, visszatervezi 2x1 sávra a forgalmi rendet, az így megspórolt forrásokat pedig más fejlesztésekre, útfelúíjtásokra vagy épp a határállomás fejlesztésére fordítja" – írta Vitézy Dávid.
Ezzel a véleménnyel azonban nem mindenki ért egyet. Orbán Balázs, fideszes politikus szerint a döntés túlmutat a költségeken. Szerinte Magyarországnak most kellene kiépítenie azt az észak-déli folyosót, amely a jövő nemzetközi áruforgalmát az országba terelheti, a mohácsi Duna-híd pedig erre tökéletes lenne.