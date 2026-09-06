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beruházás
hercegszántó
Szerbia
Vitézy Dávid
határátkelő

Vitézy Dávid bejelentette: hatalmas fejlesztésbe kezd a kormány, átépítenek egy fontos határátkelőt – közben elismerte, hogy ez az Orbán-kormány döntése volt

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Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán jelentette be vasárnap délelőtt, hogy a kormány döntött a Hercegszántó–Béreg közúti határátkelő teljes átépítéséről. Ugyanakkor Vitézy Dávid kénytelen volt elismerni, hogy valójában ez nem a Tisza-kormány döntése, még évekkel ezelőtt az Orbán-kabinet határozta el a beruházás megvalósítását. Emiatt a tervek is készen állnak, így heteken belül kiírhatják a közbeszerzést.
Járdi Roland
2026.09.06, 10:20
Frissítve: 2026.09.06, 10:21

A kormány döntött a Hercegszántó–Béreg közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kiírja a közbeszerzést az építkezésre a következő hetekben – írta vasárnap délelőtt a Facebook oldalára Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid bejelentette: hatalmas fejlesztésbe kezd a kormány, átépítenek egy fontos határátkelőt – elismerte, hogy ez az Orbán-kormány döntése volt Fotó: Janos Kummer

Vitézy Dávid bejelentette: hatalmas fejlesztésbe kezd a kormány, átépítenek egy fontos határátkelőt – közben elismerte, hogy ez az Orbán-kormány döntése volt

A tárcavezető szerint a magyar–szerb határon a nemzetközi teherforgalom csak Röszkénél és Tompánál tud átkelni, miközben Röszkén csúcsidőben napi 30–40 ezer jármű halad át, rendszeresek a több kilométeres torlódások. A személyforgalom számára is szűkös kapacitású a mai hercegszántói határátkelő. 

Hercegszántónál a fejlesztés után a határátkelő a nehézteherforgalom előtt is megnyílik és folyamatos, 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó- és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40–42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelés is épül. 

Vitézy elismerte ugyanakkor, hogy a beruházásról az előző kormány már évekkel ezelőtt döntött, de végül forrást nem biztosítottak, így a kivitelezés nem haladt előre, a tervek és a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak.

A miniszter beszélt arról is, hogy a szerb oldalon sem várnak ránk: épül a „Vajdaság mosolya” gyorsforgalmi kapcsolat, amelynek Béreg és Zombor közötti 22,8 kilométeres szakasza várhatóan két éven belül elkészül. 

A határállomás bővítésével és fejlesztésével új közlekedési folyosót nyitunk. A fejlesztés hosszabb távon így Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-s autóút déli szektorát is tehermentesítheti, miközben jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és a Vajdaság között

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a hercegszántói határállomásról a Mohácsi hídon át elérhető lesz az M6-os autópálya is a Szerbia felől belépő forgalomnak. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Szerbia nem az EU tagja, ha egyszer az lesz, akkor is sokáig a schengeni övezeten kívül lesz, tehát a határállomás önmagában jelentős kapacitáskorlátot jelent. 

A mohácsi Duna-híd megépítése ezért is fontos

A miniszter tehát elismerte azt is, hogy a mohácsi Duna-híd megépítése kifejezetten fontos a térség szempontjából, az más kérdés, hogy újfent a beruházás műszaki tartalmát kritizálta.

"Épp ezért még ezen kapcsolat mellett sem indokolt a 2x2 sávos kialakítás azon a tengelyen. A korábbi tanulmányok, melyek leírták, hogy 2050-ig sem indokolt a Mohácsi híd és a kapcsolódó alföldi úthálózat 2x2 sávos kialakítása, figyelembe vették a szerbiai fejlesztéseket és a határállomás fejlesztését. Éppen ezért döntött a kormány arról, hogy ahol még lehet korrigálni a műszaki tartalmat, az 51-es út és Mohács között, visszatervezi 2x1 sávra a forgalmi rendet, az így megspórolt forrásokat pedig más fejlesztésekre, útfelúíjtásokra vagy épp a határállomás fejlesztésére fordítja"  –  írta Vitézy Dávid.

Ezzel a véleménnyel azonban nem mindenki ért egyet. Orbán Balázs, fideszes politikus szerint a döntés túlmutat a költségeken. Szerinte Magyarországnak most kellene kiépítenie azt az észak-déli folyosót, amely a jövő nemzetközi áruforgalmát az országba terelheti, a mohácsi Duna-híd pedig erre tökéletes lenne.

 

 

 

 



 



 


 


 


 

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