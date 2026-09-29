Brutálisan veszteséges egyiptomi üzlet, így kommentálta Vitézy Dávid a Dunakeszi Járműjavító ügyét: a felszámolás nem a minisztérium feladata
Csődbűntett gyanúja miatt feljelentés született a Dunakeszi Járműjavító korábbi gazdálkodásával összefüggésben – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint a felszámolás során merült fel, hogy miközben a vállalatcsoport végül fizetésképtelenné vált, a megelőző években jelentős összegeket fizettek ki a tulajdonosoknak osztalékként. Az ügyben a NAV-nál indult hatósági vizsgálat.
Vitézy Dávid Facebook-bejegyzése szerint a Dunakeszi Járműjavító helyzete az elmúlt években fokozatosan vált tarthatatlanná. A nagy múltú üzem korábban magántulajdonba került, majd az orosz–magyar üzleti konstrukció és az orosz–ukrán háború következményei súlyos pénzügyi problémákat okoztak. A miniszter azt írta:
a korábbi magántulajdonú cégek végül fizetésképtelenné váltak, miközben a járműjavító működése gyakorlatilag leállt.
Ennek következtében a MÁV több vasúti kocsijának – köztük InterCity-járműveknek – a fővizsgálatai is elakadtak, és félbeszakadt az Egyiptom számára gyártott vasúti kocsik előállítása is.
Félkész vasúti kocsik maradtak Dunakeszin
A Dunakeszi Járműjavító az elmúlt évek egyik legnagyobb magyar vasúti exportprojektjében is kulcsszerepet kapott. Az üzemben készültek azok a vasúti kocsik, amelyeket Egyiptom rendelt meg egy magyar-orosz együttműködés keretében. Vitézy szerint a projekt azonban súlyos veszteségeket okozott, és a korábbi konstrukció pénzügyi problémái hozzájárultak a vállalat fizetésképtelenségéhez.
A gyártás leállásakor félkész járművek maradtak a telephelyen,
miközben olyan vasúti kocsik után is jelentős összeg maradt kifizetetlen, amelyeket már leszállítottak. A közlekedési miniszter a projektet „brutálisan veszteséges egyiptomi üzletként” jellemezte, amelynek rendezetlen kérdéseit a jelenlegi kormány örökölte meg. A járműjavító időközben visszakerült köztulajdonba.
Újraindították a MÁV-kocsik javítását
Vitézy szerint az új vezetés egyik első feladata a dunakeszi üzem működésének helyreállítása volt. A MÁV vasúti kocsijainak fővizsgálatai már ismét zajlanak, a minisztérium pedig azon dolgozik, hogy a járműjavító folyamatosan működjön. Az egyiptomi szerződés ügye ugyanakkor továbbra sincs lezárva.
A magyar fél jelenleg tárgyal Egyiptommal annak érdekében, hogy rendezni tudják a félbemaradt szerződésből fakadó kérdéseket. Vitézy szerint olyan megoldást keresnek, amely mindkét fél számára elfogadható, ugyanakkor nem eredményezi azt, hogy a korábbi üzlet veszteségeit végül a magyar költségvetésnek kelljen viselnie.
Osztalékfizetések miatt merültek fel kérdések
A legsúlyosabb új fejleményt azonban nem a járműgyártás újraindítása, hanem a korábbi gazdálkodás vizsgálata jelenti. A miniszter közlése szerint az állami felszámoló vizsgálata során kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogyan gazdálkodtak a vállalat korábbi magántulajdonosai a fizetésképtelenséget megelőző időszakban.
Vitézy azt írta, hogy
miközben a cégek végül nem tudták teljesíteni fizetési kötelezettségeiket, az azt megelőző években jelentős összegeket fizettek ki osztalékként tulajdonosaiknak.
Ennek nyomán csődbűntett gyanúja miatt feljelentés született a NAV-nál. A miniszter hangsúlyozta: a felszámolási eljárás nem a közlekedési tárca feladata, a feljelentés azonban szerinte fontos lépés annak tisztázására, hogy terheli-e büntetőjogi felelősség a korábbi tulajdonosokat vagy vezetőket.
Vitézy szerint két párhuzamos feladat áll a kormány előtt. Egyrészt biztosítani kell, hogy a Dunakeszi Járműjavító ismét stabilan működjön, és képes legyen ellátni a MÁV járműveinek javításával és fővizsgálatával kapcsolatos feladatait. Másrészt rendezni kell az egyiptomi vasútikocsi-szerződésből fennmaradt pénzügyi és jogi kérdéseket. A minisztérium álláspontja szerint ezt úgy kell megtenni, hogy a korábbi magánüzlet veszteségeit ne a magyar adófizetőknek kelljen átvállalniuk.