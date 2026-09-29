Brutálisan veszteséges egyiptomi üzlet, így kommentálta Vitézy Dávid a Dunakeszi Járműjavító ügyét: a felszámolás nem a minisztérium feladata

Csődbűntett gyanúja miatt feljelentés született a Dunakeszi Járműjavító korábbi gazdálkodásával összefüggésben – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint a felszámolás során merült fel, hogy miközben a vállalatcsoport végül fizetésképtelenné vált, a megelőző években jelentős összegeket fizettek ki a tulajdonosoknak osztalékként. Az ügyben a NAV-nál indult hatósági vizsgálat.

Feljelentés a Dunakeszi Járműjavító ügyében: a NAV vizsgálhatja a korábbi osztalékkifizetéseket – Vitézy Dávid már az újraindításról beszél / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzése szerint a Dunakeszi Járműjavító helyzete az elmúlt években fokozatosan vált tarthatatlanná. A nagy múltú üzem korábban magántulajdonba került, majd az orosz–magyar üzleti konstrukció és az orosz–ukrán háború következményei súlyos pénzügyi problémákat okoztak. A miniszter azt írta:

a korábbi magántulajdonú cégek végül fizetésképtelenné váltak, miközben a járműjavító működése gyakorlatilag leállt.

Ennek következtében a MÁV több vasúti kocsijának – köztük InterCity-járműveknek – a fővizsgálatai is elakadtak, és félbeszakadt az Egyiptom számára gyártott vasúti kocsik előállítása is.

Félkész vasúti kocsik maradtak Dunakeszin

A Dunakeszi Járműjavító az elmúlt évek egyik legnagyobb magyar vasúti exportprojektjében is kulcsszerepet kapott. Az üzemben készültek azok a vasúti kocsik, amelyeket Egyiptom rendelt meg egy magyar-orosz együttműködés keretében. Vitézy szerint a projekt azonban súlyos veszteségeket okozott, és a korábbi konstrukció pénzügyi problémái hozzájárultak a vállalat fizetésképtelenségéhez.

A gyártás leállásakor félkész járművek maradtak a telephelyen,

miközben olyan vasúti kocsik után is jelentős összeg maradt kifizetetlen, amelyeket már leszállítottak. A közlekedési miniszter a projektet „brutálisan veszteséges egyiptomi üzletként” jellemezte, amelynek rendezetlen kérdéseit a jelenlegi kormány örökölte meg. A járműjavító időközben visszakerült köztulajdonba.

Újraindították a MÁV-kocsik javítását

Vitézy szerint az új vezetés egyik első feladata a dunakeszi üzem működésének helyreállítása volt. A MÁV vasúti kocsijainak fővizsgálatai már ismét zajlanak, a minisztérium pedig azon dolgozik, hogy a járműjavító folyamatosan működjön. Az egyiptomi szerződés ügye ugyanakkor továbbra sincs lezárva.