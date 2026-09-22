Hatalmas fejlesztéseket ígért meg Vitézy Dávid: ezeket építené meg 2030-ig
Vitézy Dávid szerint 2030 végéig mintegy 1500 milliárd forintnyi, már hazahozott uniós forrást kell vasúti és kötöttpályás fejlesztésekre elkölteni. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a kötöttpályás fejlesztések között a metróhosszabbítástól a 160 kilométer/órás vasútvonalakon át a HÉV-ek felújításáig számos nagyberuházás szerepel.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint 2030. december 31. fontos határidő a magyar kötöttpályás fejlesztések szempontjából:
eddig az időpontig mintegy 1500 milliárd forintnyi, már hazahozott uniós forrást kell vasúti projektekre elkölteni.
A miniszter a Kontrollnak adott interjújában részletesen felsorolta, milyen beruházásoknak kellene addigra megvalósulniuk, illetve elindulniuk.
Budapesten az egyik legfontosabb vállalás az M3-as metró meghosszabbítása Rákospalotáig. Emellett befejeznék a pesti fonódó villamoshálózatot, és megkezdődne a budai fonódó villamoshálózat déli hosszabbítása is. A program része a fővárosi elővárosi vasút fejlesztése, valamint a Csepel, Ráckeve és Szentendre felé közlekedő HÉV-ek rekonstrukciója is.
A vidéki vasúti fejlesztések között kiemelt helyen szerepel a Debrecen-Nyíregyháza vonal 160 kilométer/órás sebességre alkalmassá tétele. Vitézy szerint a Budapest-Miskolc fővonal Hatvan és Füzesabony közötti szakaszát szintén teljesen újjáépítenék 160-as, kétvágányú pályává.
A fejlesztés nem pusztán a sebességnövelésről szól: akadálymentes peronok és külön szintű közúti átjárók is épülnének.
A győri fővonalon az Almásfüzitő és Komárom közötti szakasz teljes újjáépítése szerepel a tervekben, 160 kilométer/órás sebességre. A 13,6 kilométeres szakasz kivitelezésére már eredményes tender is van, a beruházás a tervek szerint 2030-ra készülhet el. A Szeged felé vezető fővonalon Kiskunfélegyháza és Szeged között több szakaszon kétvágányúsítást és 160-as sebességre alkalmas pályát terveznek.
A HÉV-fejlesztések ennél is szélesebb csomagot jelentenek. A Ráckevei HÉV agglomerációs szakaszán pályafelújítás, akadálymentes peronok, P+R parkolók, kerékpártárolók és szakaszos kétvágányúsítás jöhet, Szentendre felé pedig sebességemelést, pályafelújítást és akadálymentesítést terveznek. A Csepeli HÉV-nél szintén új járművek és akadálymentes peronok szerepelnek a programban.
A járműpark sem marad ki: Vitézy szerint 35 új emeletes InterCity-motorvonat beszerzésére rendelkezésre áll a forrás, emellett akkumulátoros motorvonatok érkezhetnek a ma dízelüzemű, többek között Salgótarján és Szekszárd felé közlekedő vonalakra. Megújulhat a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét elővárosi vasút, valamint a Rákospalota-Újpest-Fót-Őrbottyán-Veresegyház-Vác vonal is.
Vitézy: ez a legoptimistább forgatókönyv
Mindez a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv része, amelynek teljes kerete 3550 milliárd forint. A kormány augusztusban megadta a szükséges kötelezettségvállalási engedélyt a program uniós finanszírozású projektjeire.
Vitézy ugyanakkor fontos pontosítást tett: szerinte nem reális, hogy 2030-ra minden beruházás teljes egészében elkészüljön. Az optimista forgatókönyv az, hogy addigra számos helyen már látványos építkezések zajlanak, miközben több projekt kivitelezése még folyamatban lesz.
Az éjszaka közepén kiszórt Vitézy Dávid minisztériuma több tíz milliárd forintot az M6-os és M8-as autópályákra
Megjelent a kormányhatározat az M6 és az M8 autópálya egyes szakaszaival összefüggő korábbi kormányzati döntések felülvizsgálatáról. Vitézy Dávid minisztériuma a 2027 és 2037 közötti időszakban a kormány 53,67 milliárd forintot tervez erre a célra.