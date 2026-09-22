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Vitézy Dávid vonat vasútfejlesztés
tömegközlekedés
metró
HÉV
vasútfejlesztés
villamos
Vitézy Dávid

Hatalmas fejlesztéseket ígért meg Vitézy Dávid: ezeket építené meg 2030-ig

Metróhosszabbítás, új villamoskapcsolatok, 160 kilométer/órás vasút és HÉV-rekonstrukció is szerepel a közlekedési és beruházási miniszter 2030-ig felvázolt tervei között. Vitézy Dávid szerint addig mintegy 1500 milliárd forintnyi uniós pénzt kell a vasútra elkölteni.
VG
2026.09.22., 19:38
Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

Vitézy Dávid szerint 2030 végéig mintegy 1500 milliárd forintnyi, már hazahozott uniós forrást kell vasúti és kötöttpályás fejlesztésekre elkölteni. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a kötöttpályás fejlesztések között a metróhosszabbítástól a 160 kilométer/órás vasútvonalakon át a HÉV-ek felújításáig számos nagyberuházás szerepel.

Vitézy Dávid vonat vasútfejlesztés
Vitézy Dávid szerint a következő években egyszerre indulhat meg több jelentős fővárosi és vidéki vasúti beruházás / Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint 2030. december 31. fontos határidő a magyar kötöttpályás fejlesztések szempontjából: 

eddig az időpontig mintegy 1500 milliárd forintnyi, már hazahozott uniós forrást kell vasúti projektekre elkölteni. 

A miniszter a Kontrollnak adott interjújában részletesen felsorolta, milyen beruházásoknak kellene addigra megvalósulniuk, illetve elindulniuk.

Budapesten az egyik legfontosabb vállalás az M3-as metró meghosszabbítása Rákospalotáig. Emellett befejeznék a pesti fonódó villamoshálózatot, és megkezdődne a budai fonódó villamoshálózat déli hosszabbítása is. A program része a fővárosi elővárosi vasút fejlesztése, valamint a Csepel, Ráckeve és Szentendre felé közlekedő HÉV-ek rekonstrukciója is.

A vidéki vasúti fejlesztések között kiemelt helyen szerepel a Debrecen-Nyíregyháza vonal 160 kilométer/órás sebességre alkalmassá tétele. Vitézy szerint a Budapest-Miskolc fővonal Hatvan és Füzesabony közötti szakaszát szintén teljesen újjáépítenék 160-as, kétvágányú pályává. 

A fejlesztés nem pusztán a sebességnövelésről szól: akadálymentes peronok és külön szintű közúti átjárók is épülnének.

A győri fővonalon az Almásfüzitő és Komárom közötti szakasz teljes újjáépítése szerepel a tervekben, 160 kilométer/órás sebességre. A 13,6 kilométeres szakasz kivitelezésére már eredményes tender is van, a beruházás a tervek szerint 2030-ra készülhet el. A Szeged felé vezető fővonalon Kiskunfélegyháza és Szeged között több szakaszon kétvágányúsítást és 160-as sebességre alkalmas pályát terveznek.

A HÉV-fejlesztések ennél is szélesebb csomagot jelentenek. A Ráckevei HÉV agglomerációs szakaszán pályafelújítás, akadálymentes peronok, P+R parkolók, kerékpártárolók és szakaszos kétvágányúsítás jöhet, Szentendre felé pedig sebességemelést, pályafelújítást és akadálymentesítést terveznek. A Csepeli HÉV-nél szintén új járművek és akadálymentes peronok szerepelnek a programban.

A járműpark sem marad ki: Vitézy szerint 35 új emeletes InterCity-motorvonat beszerzésére rendelkezésre áll a forrás, emellett akkumulátoros motorvonatok érkezhetnek a ma dízelüzemű, többek között Salgótarján és Szekszárd felé közlekedő vonalakra. Megújulhat a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét elővárosi vasút, valamint a Rákospalota-Újpest-Fót-Őrbottyán-Veresegyház-Vác vonal is.

Vitézy: ez a legoptimistább forgatókönyv

Mindez a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv része, amelynek teljes kerete 3550 milliárd forint. A kormány augusztusban megadta a szükséges kötelezettségvállalási engedélyt a program uniós finanszírozású projektjeire.

Vitézy ugyanakkor fontos pontosítást tett: szerinte nem reális, hogy 2030-ra minden beruházás teljes egészében elkészüljön. Az optimista forgatókönyv az, hogy addigra számos helyen már látványos építkezések zajlanak, miközben több projekt kivitelezése még folyamatban lesz.

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