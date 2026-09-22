Hatalmas fejlesztéseket ígért meg Vitézy Dávid: ezeket építené meg 2030-ig

Vitézy Dávid szerint 2030 végéig mintegy 1500 milliárd forintnyi, már hazahozott uniós forrást kell vasúti és kötöttpályás fejlesztésekre elkölteni. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a kötöttpályás fejlesztések között a metróhosszabbítástól a 160 kilométer/órás vasútvonalakon át a HÉV-ek felújításáig számos nagyberuházás szerepel.

Vitézy Dávid szerint a következő években egyszerre indulhat meg több jelentős fővárosi és vidéki vasúti beruházás / Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint 2030. december 31. fontos határidő a magyar kötöttpályás fejlesztések szempontjából:

eddig az időpontig mintegy 1500 milliárd forintnyi, már hazahozott uniós forrást kell vasúti projektekre elkölteni.

A miniszter a Kontrollnak adott interjújában részletesen felsorolta, milyen beruházásoknak kellene addigra megvalósulniuk, illetve elindulniuk.

Budapesten az egyik legfontosabb vállalás az M3-as metró meghosszabbítása Rákospalotáig. Emellett befejeznék a pesti fonódó villamoshálózatot, és megkezdődne a budai fonódó villamoshálózat déli hosszabbítása is. A program része a fővárosi elővárosi vasút fejlesztése, valamint a Csepel, Ráckeve és Szentendre felé közlekedő HÉV-ek rekonstrukciója is.

A vidéki vasúti fejlesztések között kiemelt helyen szerepel a Debrecen-Nyíregyháza vonal 160 kilométer/órás sebességre alkalmassá tétele. Vitézy szerint a Budapest-Miskolc fővonal Hatvan és Füzesabony közötti szakaszát szintén teljesen újjáépítenék 160-as, kétvágányú pályává.

A fejlesztés nem pusztán a sebességnövelésről szól: akadálymentes peronok és külön szintű közúti átjárók is épülnének.

A győri fővonalon az Almásfüzitő és Komárom közötti szakasz teljes újjáépítése szerepel a tervekben, 160 kilométer/órás sebességre. A 13,6 kilométeres szakasz kivitelezésére már eredményes tender is van, a beruházás a tervek szerint 2030-ra készülhet el. A Szeged felé vezető fővonalon Kiskunfélegyháza és Szeged között több szakaszon kétvágányúsítást és 160-as sebességre alkalmas pályát terveznek.

A HÉV-fejlesztések ennél is szélesebb csomagot jelentenek. A Ráckevei HÉV agglomerációs szakaszán pályafelújítás, akadálymentes peronok, P+R parkolók, kerékpártárolók és szakaszos kétvágányúsítás jöhet, Szentendre felé pedig sebességemelést, pályafelújítást és akadálymentesítést terveznek. A Csepeli HÉV-nél szintén új járművek és akadálymentes peronok szerepelnek a programban.