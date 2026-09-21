Évekig félkész állapotban maradhat, azaz egy torzó lehet M1-es autópálya bővítéséből, ha beváltja a kormány a fenyegetését. Múlt pénteken jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy a magyar állam az év végéig felmondaná a 35 évre szóló koncessziós szerződést a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF). A 2022 májusában aláírt szerződés felmondását a kormányzati szereplők azzal indokolták, hogy súlyosan túlárazott, így jelentősen megterhelné a költségvetést a következő évtizedekben. Összességében a koncesszió értékét a kormány 23 196 milliárd forintra teszi. Az MKIF jelenleg a magyar autópálya-hálózat mintegy kétharmadának működtetésében érintett.

Az autósok szenvedhetik meg a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc elleni hadjáratát: évekre torzó lehet az M1-es autópályából, és ezt Vitézy Dávid sem tagadja – „Erre nem tudok válaszolni”Fotó: MKIF Zrt. / Jánosa Bence

Az autósok szenvedhetik meg a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc elleni hadjáratát: évekre torzó lehet az M1-es autópályából, és ezt Vitézy Dávid sem tagadja – „Erre nem tudok válaszolni”

Vitézy Dávid vasárnap este a Kontrollnak adott interjújában további részleteket osztott meg a kormányzati vizsgálat eredményéről. Szerinte legalább ötezer milliárd forintos többletköltséget rótt a magyar államra a szerződés egy későbbi módosítása. Ez volt az úgynevezett háborús beruházási többletköltség-kompenzáció: a szerződés megkötése után másfél évvel, egy Rogán Antal által aláírt dokumentum szerint a megállapodást úgy módosították, hogy az állam átvállalta az építőipari áremelkedés és a megnövekedett kamatterhek jelentős részét.

Ám a miniszternek van egy érdekesebb félmondata is az interjúban, ami a következő években is rengeteg vitára adhat okot. A felmondás legkényesebb pontja ugyanis az M1-es autópályát érintő beruházás lehet.

Jelenleg is folyamatban ugyanis az MKIF kivitelezésében az ország fő tranzitútvonalának számító gyorsforgalmi út kétszer három sávra történő bővítése. Amennyiben a kormány felmondja a koncessziós szerződést, az egyet jelentene azzal, hogy a kormány felfüggeszti a beruházást is, ami évekig tartó csúszást eredményezhet.

„Azt hiszem, hogy 2029-ig van olyan határideje az MKIF-nek, amikorra el kell végeznie Budapest és Győr között a jelenlegi munkákat, és utána folytatná másutt. Tehát még egy elég jelentős rész van hátra. Ha minden igaz, idén ősszel jutnak el oda, hogy egyes szakaszokon elkészül már az egyik oldali új három sáv, és oda át lehet terelni mindkét irányú forgalmat. Ezzel megszűnik az egy plusz egyes osztás, így kettő plusz kettő tud lenni az egyik oldalon. Az már egy jobb helyzet lesz, mint a mostani szituáció, amikor be lehet ragadni, akár egy kamionos miatt, aki kiveszi a pihenőidejét az út közepén, ami abszurd, de megtörténik. Ez a helyzet felszámolható.”

Most, hogy a koncessziós szerződés lezárása ezt az ütemezést módosítja-e, és ha igen, akkor mennyiben, erre a jelenlegi helyzetben nem tudok választ adni

– fogalmazott Vitézy, akinek az ominózus mondata a felvételen 22:59-nél hallható.