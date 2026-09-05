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Ez egyértelmű jel: Magyar Péter nyilvánosan üzent az MKIF-nek, egy az egyben külföldiek kezére játszhatja át a teljes magyar autópálya-rendszert – "Felkészül a 35 éves autópálya-koncesszió"

Vitézy Dávid
M6-os autópálya
koncessziós
mkif

Hivatalos: Vitézy Dávid tényleg kigolyózta Mészáros Lőrincet az M6-os autópálya üzemeltetéséből – nem meglepó módon az osztrákokat és a hollandokat hozta ki győztesként

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Hosszú hónapok kálváriája után végre eldőlni látszik az M6-os autópálya üzemeltetésének kérdése. Péntek éjszaka ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben a kormányhatározat, így végül tényleg nem az MKIF, hanem az eddigi holland-osztrák tulajdonú koncessziós társaság viszi tovább a következő 11 évben az M6-os autópálya északi szakaszának üzemeltetését.
Járdi Roland
2026.09.05, 07:34
Frissítve: 2026.09.05, 10:21

A kormány további 11 évre a jelenlegi üzemeltető, M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-t bízta meg az M6-os autópálya északi, valamint az M8-as autópálya 5 km-es szakaszának üzemeltetésével – derül ki a péntek éjszaka megjelent kormányhatározatból. Ezen felül a jogszabály azt is kimondja, hogy a korábbi koncessziós szerződés szerinti opció lehívását nem tekinti hatályosnak

Vitézy Dávid
Hivatalos: Vitézy Dávid tényleg kigolyózta Mészáros Lőrincet az M6-os autópálya üzemeltetéséből – nem meglepó módon az osztrákokat hozta ki győztesként Fotó: Hatlaczki Balazs

Hivatalos: Vitézy Dávid tényleg kigolyózta Mészáros Lőrincet az M6-os autópálya üzemeltetéséből – nem meglepó módon az osztrákokat hozta ki győztesként

Ezzel tehát végérvényesen eldőlt, hogy nem a Mészáros Lőrinc üzletemberhez köthető Magyar Koncessziós Infrastrutúra Fejelsztő Zrt. üzemelteti a következő 35 évben a gyosforgalmi utat. Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter a Facebbok oldalán a hírt úgy kommentálta, hogy 

"újabb 105 mrd Ft-ot visszavettünk Mészároséktól: az M6-ost 149 mrd helyett 44 mrd-ért üzemelteti az eddigi szolgáltató 2037-ig."

Lázár János építési és közelekedési miniszter döntöt úgy, az MKIF-et bízza meg az M6-os autópálya 22+340 km-től 76+200 km-ig terjedő szakaszána (Érd-tető és Dunaújváros) koncessziós jogaival. Azonban Vitézy Dávid az első pillanattól támadta a korábbi kormány döntését, mivel szerinte durván túlárazott volt a szerződés. 

A miniszter július végén a Válasz Online-nak adott podcastjében nem sok kétséget hagyott afelől, hogy milyen döntés várható. "Az M6-osnál egyelőre annak a jogi vizsgálatát végezzük, hogy ezt visszavegyük tőlük. Innen is tájékoztatom erről az MKIF-et: ezen dolgozunk, mert teljesen elfogadhatatlannak és pofátlannak tartom, hogy ezt megpróbálták megcsinálni."

Vitézy Dávid azt is mondta, hogy nem látja a közérdeket abban, hogy pontosan ugyanazt a feladatot háromszor annyiért adják oda verseny nélkül Mészáros Lőrincnek. "Ezek olyan pontok, ahol célzott vizsgálatok zajlanak, és el tudom képzelni, hogy lesznek büntetőeljárások is" – jegyezte meg.

MKIF: nem a valós számokat közölte Vitézy

Néhány nappal később Németh Tamás, az MKIF vezérigazgatója a Világgazdaságnak adott interjújában több ponton is tisztázta a koncessziós társaságot ért állításokat.

"Azok az állítások, amelyek szerint a mi üzemeltetésünk lényegesen drágább lenne, egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak. A miniszter úr által említett számok sem egyeznek a koncessziós szerződésünkben és az ajánlatunkban szereplő összegekkel. 

Az általunk vállalt költségek ennél lényegesen alacsonyabbak, ráadásul az ajánlatunk műszaki tartalma sem azonos a jelenlegi üzemeltetés műszaki tartalmával, ezért a két konstrukció nem hasonlítható össze közvetlenül

– mondta, hozzátéve, olyan állítások is elhangzottak, miszerint a minisztériumnak más ajánlatai is vannak. "Ezeket mi nem ismerjük, így azt sem tudjuk megítélni, hogy milyen műszaki tartalommal készültek, illetve milyen kötelezettségeket tartalmaznak például egy 32 éves üzemeltetési időszakra. A mi ajánlatunk tartalmazza a koncesszió végéig a szükséges burkolat, pályaszerkezet- és hídfelújítási költségeket is". Németh Tamás azt is mondta, hogy ez a magyar állam opciós joga, eldöntheti, hogy átadja-e az M6-os autópálya üzemeltetését. Mivel az átadás még nem történt meg, ha most úgy döntenek, hogy megváltoztatják a korábbi szándékot, azt tudomásul veszik.

Osztrák-holland tulajdonban maradhat az M6-os autópálya

Az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zr-et 2004-ben eredetileg a Bilfinger, a Porr és a Swietelsky érdekeltségei alapították. A tulajdonosi kör azonban később jelentősen átalakult: 2015–2016-ban az eredeti tulajdonosok kiszálltak, és pénzügyi befektetők kerültek a helyükre. ÍGY 2015 decemberétől az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. új tulajdonosai: 

  • az Aberdeen Asset Management,
  •  az EBRD, 
  • a Swietelsky International Baugesellschaft m.b.H. 
  • és az Intertoll. 

Az Intertoll, az Aberdeen is holland, míg a Swietelsky osztrák tulajdonú vállalat.
 


 


 

 


 

 

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