Hivatalos: Vitézy Dávid tényleg kigolyózta Mészáros Lőrincet az M6-os autópálya üzemeltetéséből – nem meglepó módon az osztrákokat és a hollandokat hozta ki győztesként

A kormány további 11 évre a jelenlegi üzemeltető, M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-t bízta meg az M6-os autópálya északi, valamint az M8-as autópálya 5 km-es szakaszának üzemeltetésével – derül ki a péntek éjszaka megjelent kormányhatározatból. Ezen felül a jogszabály azt is kimondja, hogy a korábbi koncessziós szerződés szerinti opció lehívását nem tekinti hatályosnak

Hivatalos: Vitézy Dávid tényleg kigolyózta Mészáros Lőrincet az M6-os autópálya üzemeltetéséből – nem meglepó módon az osztrákokat hozta ki győztesként Fotó: Hatlaczki Balazs

Hivatalos: Vitézy Dávid tényleg kigolyózta Mészáros Lőrincet az M6-os autópálya üzemeltetéséből – nem meglepó módon az osztrákokat hozta ki győztesként

Ezzel tehát végérvényesen eldőlt, hogy nem a Mészáros Lőrinc üzletemberhez köthető Magyar Koncessziós Infrastrutúra Fejelsztő Zrt. üzemelteti a következő 35 évben a gyosforgalmi utat. Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter a Facebbok oldalán a hírt úgy kommentálta, hogy

"újabb 105 mrd Ft-ot visszavettünk Mészároséktól: az M6-ost 149 mrd helyett 44 mrd-ért üzemelteti az eddigi szolgáltató 2037-ig."

Lázár János építési és közelekedési miniszter döntöt úgy, az MKIF-et bízza meg az M6-os autópálya 22+340 km-től 76+200 km-ig terjedő szakaszána (Érd-tető és Dunaújváros) koncessziós jogaival. Azonban Vitézy Dávid az első pillanattól támadta a korábbi kormány döntését, mivel szerinte durván túlárazott volt a szerződés.

A miniszter július végén a Válasz Online-nak adott podcastjében nem sok kétséget hagyott afelől, hogy milyen döntés várható. "Az M6-osnál egyelőre annak a jogi vizsgálatát végezzük, hogy ezt visszavegyük tőlük. Innen is tájékoztatom erről az MKIF-et: ezen dolgozunk, mert teljesen elfogadhatatlannak és pofátlannak tartom, hogy ezt megpróbálták megcsinálni."

Vitézy Dávid azt is mondta, hogy nem látja a közérdeket abban, hogy pontosan ugyanazt a feladatot háromszor annyiért adják oda verseny nélkül Mészáros Lőrincnek. "Ezek olyan pontok, ahol célzott vizsgálatok zajlanak, és el tudom képzelni, hogy lesznek büntetőeljárások is" – jegyezte meg.

MKIF: nem a valós számokat közölte Vitézy

Néhány nappal később Németh Tamás, az MKIF vezérigazgatója a Világgazdaságnak adott interjújában több ponton is tisztázta a koncessziós társaságot ért állításokat.