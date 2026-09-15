Feljelentést tettek az egyik legfontosabb magyar autópálya kapcsán – Vitézy Dávid szerint háromszoros túlárazás történt

Levél bizonyítja, hogy az előző kormány megrendelte az M6-os autópálya üzemeltetését az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től; túlárazás miatt az ügyben feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium – írta keddi Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid: feljelentést tett a minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében / Fotó: Hatlaczki Balazs

„Fájó pontra tapintottunk az M6-os autópálya ügyével: a Fidesz most már azt is tagadja, hogy Lázár János döntése alapján az MKIF-re bízta volna az M6-os autópálya üzemeltetését. és engem vádolnak hazugsággal. A dokumentumok azonban egyértelműek. Az MKIF 149 milliárd forintért végezte volna el azt a feladatot a korábbi szerződés szerint, amelyet az eddigi üzemeltető, az M6 Duna 44 milliárdért vállal 11 évre” – folytatta a tárcavezető.

„Nagy lehet a baj. Kezdték azzal, hogy valójában Mészáros Lőrinc jobban aszfaltoz, jobb a minőség, ezért biztos megéri. Bemutattuk, hogy szó sincs ilyesmiről, ugyanolyan színvonalú működtetés kerül Mészároséknál háromszor annyiba. Aztán jöttek azzal, legutóbb már maga Orbán Viktor, hogy ez egy magyar és külföldi közti vita, én vagyok a németek embere, és aki nem adja Mészárosnak háromszoros áron az autópálya működtetését, rögtön gyarmatosítja Magyarországot. Mivel ez se működött, most már azzal jönnek, hogy valójában az egész szerintük meg sem történt. De, megtörtént – a háromszoros túlárazás gyanúja miatt pedig feljelentést tettünk, a bizonyítékokat pedig átadtuk az ügyészségnek” – tette hozzá Vitézy.

Az ellenzék cáfolja a miniszter állításait

A Fidesz-frakció szerint Vitézy Dávid állításaival ellentétben az előző kormány nem hozott döntést az M6-os érintett szakaszának koncessziós üzemeltetéséről, így nem adott arra megbízást a MKIF Zrt-nek. Szerintük a közlekedési és beruházási miniszter valótlan állításokkal készíti elő, hogy a Tisza a magyar autópálya-koncessziókat külföldi gazdasági érdekeknek játssza át – írta a Magyar Nemzet.

„Azt sem tudni, mit tartalmaz a Vitézy által támogatott M6 Duna külföldi konzorcium 44 milliárdos ajánlata, az azonban biztos, hogy a cég most lejáró szerződése nem tartalmazta a burkolat- és pályaszerkezeti nagyfelújításokat és a hidak felújítását sem, miközben az MKIF más autópályákra vonatkozó koncessziós szerződése ezeket a vállalásokat is tartalmazza” – áll a frakció közleményében.