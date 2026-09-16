Mindenki az M6-osra figyelt, pedig van egy másik autópálya, amit szintén a holland-osztrák társaságnak adott Vitézy Dávid: a miniszter továbbra is hallgat a lényeges kérdésekről

Továbbra sem lehet tudni, hogy mi alapján bízta meg Vitézy Dávid az M6-os autópálya északi szakaszának üzemeltetésével a holland–osztrák hátterű M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-t. A közlekedési és beruházási miniszter kedd este is dokumentumokkal próbálta bebizonyítani, hogy Lázár János korábbi döntése alapján a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) száz milliárd forinttal drágábban vállalta volna az üzemeltetést. A helyzet azonban így sem egyértelmű: információink szerint sem a Magyar Közút, sem az MKIF nem tett ajánlatot a második körben, így kérdéses az eljárás lebonyolításának jogszerűsége is. Hogy megtudjuk, pontosan mi is az igazság, közérdekű adatigényléssel fordultunk a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz. A minisztériumnak a következő hetekben be kell mutatnia lapunknak azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderülhet, hogy milyen műszaki paraméterek mellett vállalta az üzemeltetést a nyertes külföldi koncessziós társaság. Vitézy állításával ellentétben ugyanis továbbra is homály fedi a pontos műszaki adatokat.

Mindenki az M6-os autópályára figyelt, pedig van egy másik autópálya, amit úgy ahogy van, elvett Vitézy Dávid Mészáros Lőrinctől: megint a holland-osztrák társaság lett a befutó – Vitézy valamit elhallgat

Mindenki az M6-os autópályára figyelt, pedig van egy másik autópálya, amit szintén a holland-osztrák társaságnak adott Vitézy Dávid Mészáros Lőrinc helyett: a miniszter továbbra is hallgat a lényeges kérdésekről

Ráadásul nem az M6-os autópálya északi része az egyetlen, amely Vitézy Dávid döntése nyomán kikerülhet az MKIF kezeléséből. Szeptember 4-én jelent meg ugyanis az a kormányhatározat, amely további 11 évre a jelenlegi üzemeltetőt, az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-t bízza meg a sztráda 22+340 és 76+200 kilométerszelvény közötti részének fenntartásával. Ennek értelmében az Érd-tető és Dunaújváros közötti útszakasz 2037-ig a holland–osztrák hátterű koncessziós társaság kezelésében marad.

A határozatnak ugyanakkor van egy jóval kevesebb figyelmet kapott eleme is: az M8-as autópálya. A 73+750 és 78+300 kilométerszelvény közötti, mintegy 4,55 kilométeres szakasz üzemeltetése ugyancsak az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-hez kerül.

A helyzetet az teszi különösen érdekessé, hogy az M8-as fennmaradó részének koncessziós jogait 2022 szeptembere óta az MKIF birtokolja. A kormány döntése értelmében fennmarad az a szokatlan helyzet, hogy a mindössze mintegy nyolc kilométer hosszú M8-as autópályán két különböző koncessziós társaság osztozik.

Ezzel együtt az MKIF jövője továbbra is bizonytalan, az elmúlt hetek kormányzati megszólalásai pedig aligha adnak okot derűlátásra a koncessziós társaságnál. A határozat megjelenését követő reggelen Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán azt írta: „ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzzabrálást a dohány- és a kaszinókoncesszióknál.”

Felkészül a 35 éves autópálya-koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra

– mondta a kormányfő. A kormány továbbra is azzal érvel, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető MKIF 149 milliárd forintért vállalta volna az M6-os autópálya érintett részének üzemeltetését, miközben a jelenlegi koncesszor, az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. ugyanezért mindössze 44 milliárd forintot kérne az államtól.