Szabotálta a MÁV Vitézy Dávid szerint Lázár Jánost – a miniszter visszahozná a Siemenst, új mozdonyok jöhetnek

Újrakezdődtek a tárgyalások a Siemensszel, miután kiderült, hogy a MÁV Lázár János 2023-as bejelentése ellenére nem mondta fel a 115 Vectron mozdony beszerzéséről szóló keretmegállapodást. Vitézy Dávid szerint legfeljebb ötven új mozdony megvásárlására maradhatott lehetőség, de a szerződést előbb módosítani kell.

Vitézy Dávid szerint a MÁV csendben elszabotálta Lázár János döntésének teljes végrehajtását / Fotó: VitézyDávid / Facebook

Megnyílt a lehetőség a Siemens-mozdonyok beszerzésének részleges megmentésére, ezért a minisztérium és a MÁV ismét tárgyalásokat kezdett a gyártóval – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

A MÁV még 2022-ben kötött keretmegállapodást 115 új Siemens Vectron mozdony beszerzésére, az akkori piaci feltételek mellett kifejezetten kedvező áron.

A közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott, hogy Lázár János azonban 2023-ban kijelentette, hogy a Siemensszel „nem barátkozunk”, és bejelentette a vásárlás leállítását.

A vasúttársaság ezt követően valóban nem hívott le egyetlen mozdonyt sem a keretből, magát a megállapodást azonban nem mondta fel. Vitézy szerint

a MÁV ezzel csendben „elszabotálta” Lázár döntésének teljes végrehajtását, amiről szerinte valószínűleg maga a korábbi miniszter sem tudott.

Vásárlás helyett drágábban béreltek

Vitézy Dávid felidézte, hogy a mozdonyhiány a beszerzés leállítása után sem szűnt meg, ezért a MÁV később ugyanattól a gyártótól kezdett Vectronokat bérelni. Állítása szerint a választott bérleti konstrukció annyira drága volt, hogy valamivel több mint hat év bérleti díjából ugyanennyi új mozdonyt is meg lehetett volna vásárolni.

Vitézy korábban „Egy igazán rossz üzlet három lépésben” címmel foglalta össze a történteket: először kedvező áron megvásárolhatták volna a mozdonyokat, ezt politikai döntéssel leállították, majd később jóval drágábban béreltek járműveket a Siemenstől.

A keretmegállapodás hatályban maradása ellenére a beszerzés nem folytatható egyszerűen a 2022-es feltételekkel. Azóta több európai szabvány megváltozott, ezért a szerződést is módosítani kellene.

A megállapodás eredeti lejárati ideje miatt ráadásul már legfeljebb ötven mozdony leszállítására maradhat lehetőség. Vitézy hangsúlyozta: egyelőre nem biztos, hogy sikerül bármit megmenteni az eredeti üzletből, de

a MÁV-val közösen megkezdték a tárgyalásokat a Siemensszel.

A közlekedési és beruházási miniszter szerint egy állami közszolgáltató beszerzéseinél nem az alapján kell dönteni, hogy az aktuális miniszter melyik beszállítóval „barátkozik”. Olyan megoldást kell választani, amely a magyar vasútnak, az utasoknak és az adófizetőknek egyaránt a legkedvezőbb.