Óriási ára lehet a kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának: Vitézy Dávid egy mozdulattal kidobhatja az M7-es bővítését és az M0-ás alternatíváját – hiába van a Tisza programjában
Szinte biztosan nem indul el jövőre az M0-s alternatívájának számító M200-as és a nyári hónapokban egyre zsúfoltabb M7-es autópálya fejlesztése, amennyiben megvalósul a kormány terve. Múlt pénteken jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelenlétében, hogy a magyar állam év végéig felmondja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötött, 35 évre szóló koncessziós szerződést. A kormányzati szereplők a lépésüket azzal indokolták, hogy az Orbán-kormány által 2022 májusában kötött szerződés súlyosan túlárazott, emiatt jelentős kár érheti az elkövetkező évtizedekben a magyar költségvetést és vele együtt az adófizetőket.
Óriási ára lehet a kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának: Vitézy Dávid egy mozdulattal kidobhatja az M7-es bővítését és az M0-ás alternatíváját – hiába van a Tisza programjában
Elhangzott egy horribilis szám a két politikus sajtótájékoztatóján, ami azóta is rendre visszaköszön a különböző Facebook-posztokban. Az egész koncesszió értékét 35 év alatt 23 196 milliárd forintra teszi a kormány.
Azt viszont már egyik kormányzati szereplő sem teszi hozzá, hogy ez az összeg több ezer milliárd forintnyi hitelt és önerőt tartalmaz, amiből finanszírozzák a fejlesztéseket is. Tehát erősen túlzó állítások fogalmazódnak meg, amelyek főként politikai természetűek.
Hónapok óta tart a kormány hadjárata Magyarország leggazdagabb üzletemberének tartott Mészáros Lőrinc ellen, először az Opust zárták ki egy uniós fejlesztésből, majd a szarvasi Gallicoop beruházását kaszálták el. Ezek után került sorra az MKIF, Vitézy Dávid az M6-s autópálya kapcsán fogalmazott meg erős kritikát több ízben. "Az M6-osnál egyelőre annak a jogi vizsgálatát végezzük, hogy ezt visszavegyük tőlük. Innen is tájékoztatom erről az MKIF-et: ezen dolgozunk, mert teljesen elfogadhatatlannak és pofátlannak tartom, hogy ezt megpróbálták megcsinálni" – mondta a miniszter július végén egy interjúban. Szeptemberben aztán megszületett a döntés, hogy az MKIF helyett holland-osztrák tulajdonú M6 Duna Koncessziós Zrt. üzemeltetheti tovább az M6 északi szakaszát a következő 11 évben.
Annak ellenére, hogy a kormány továbbra is azt állítja, hogy durván túlárazott szerződést kötött az elődje, ez a jelenlegi számok alapján nehezen igazolható. A 2026-os költségvetésben az MKIF kezelésében lévő 1237 km autópálya rendelkezésre állási díja 386 milliárd forint, míg az M5-M6 350 km-e esetében 190 milliárd forint. Ezt azt jelenti, hogy az MKIF által üzemeltetett egy kilométerre évente 312 millió forint költségvetési forrás jut, szemben az M5, M6-tal, amelyeknél 507 millió forint a fajlagos költség.
Hab a tortán, hogy Vitézy Dávid a koncessziós szerződés megkötésekor közlekedési államtitkár volt, míg Magyar Péter a Magyar Közút igazgatóságának tagja volt, azaz ha tényleg túlárazott szerződéseket kötött az Orbán-kormány, akkor őket is felelősség terheli.
Ezért lenne fontos az M200-as építése: végre alternatívát kaphatna az M0-ás auóút
Vasárnap este a Kontrollban előkerült az M1-es autópálya folyamatban lévő bővítése is, amelynek jövője most bizonytalanná vált, és ezt maga Vitézy Dávid sem cáfolta. A miniszter ugyanis nem tudott határozott választ adni arra, hogy mi lesz a beruházás sorsa, ha végül felmondják a koncessziós szerződést. „Most, hogy a koncessziós szerződés lezárása ezt az ütemezést módosítja-e, és ha igen, akkor mennyiben, erre a jelenlegi helyzetben nem tudok választ adni” – fogalmazott. Mindez azt is jelenti, hogy évekre akár torzó maradhat az M1-esből, ha tényleg elmérgesedik a viszony a koncesszor és a kormány között.
Ugyanakkor nemcsak az M1-es autópálya bővítése kerülhet veszélybe. Jövő ősszel indulna ugyanis az M7-es autópálya 2×3 sávra történő bővítése az M0-s autóút és Balatonszabadi között, illetve az M0-s alternatívájának számító M200-as gyorsforgalmi út építése. Úgy tűnik, hogy utóbbi hiába szerepel a Tisza programjában, így is áldozata lehet a kormány Mészáros Lőrinc ellen vívott háborújának.
Bár az M7-es bővítése is fontos lenne, a két beruházás közül egyértelműen az M200-asnak vagyon nagyobb jelentősége. 36 évvel a rendszerváltás után ugyanis az ország egyik legnagyobb infrastrukturális problémája, hogy az úthálózat továbbra is sugaras elrendezésű, azaz lényegében egy az egyben a főváros felé tereli a tranzitforgalmat.
Ez a leglátványosabban az M0-ás autóút forgalmi adataiban látszik. A déli szakaszokon évről évre egyre zsúfoltabb a forgalom, ami ma már ott tart, hogy a 6-os főút és az M5-ös autópálya között naponta átlagosan 100-120 ezer gépjármű halad el. Épp emiatt született meg az M0-s kiváltására az M200-as ötlete, amely az M1-es autópálya 13. számú főúti csomópontjától indulna, és Székesfehérvár érintésével, Sárbogárd térségében csatlakozna az M8-as gyorsforgalmi úthoz, ami egészen Kecskemétig haladva félköríves körgyűrűt alkotna, tehermentesítve az M0-ást.
A tranzitforgalom elvezetésén túl van egy másik jelentősége is. A fejlesztés leállítását elsősorban a Mór és Kisbér környékén élők szenvedhetik meg, a 81-es főút zsúfoltsága már így is rengeteg kellemetlenséggel jár a helyiek számára. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy rengeteg kamionos már eleve letér az M1-esről, és a 81-es főúton, Székesfehérváron keresztül a 62-es főút felé veszi az irányt. Habár az utóbbi főúton megépültek az elkerülő utak, így is állandósult a kamionforgalom Dunaújváros és Székesfehérvár között. A megoldást az M200-as, majd az M8-as Sárbogárd és Kecskemét közötti szakaszának megépítése jelenthetné. És épp ez magyarázza, hogy a Tisza programjában, amely főként vasútfejlesztéseket tartalmaz, miért kapott helyet a gyorsforgalmik között.
Megépítjük az ország közepén áthaladó, az M1-est Kecskeméttel összekötő M200–M8-as gyorsforgalmi utakat
– olvasható a Tisza Párt "A Működő és Emberséges Magyarország programja” címmel februárban publikált dokumentumban. Vitézy Dávid a miniszterjelölti meghallgatásán, parlamentben később már jóval árnyaltabban fogalmazott, sőt, alig burkoltan arra célzott, hogy a beruházás nem a koncessziós szerződés szerinti ütemezés alapján valósulhat meg. Azt mondta, hogy felülvizsgálják az autópálya-koncessziós szerződést,
a felülvizsgálat eredménye pedig azt is befolyásolhatja, hogy milyen ütemben valósulhat meg az M200-as.
Ugyanakkor nem csak az M200-as és az M7-es kerülhet parkolópályára, a koncessziós szerződés ezen kívül tartalmazza még
- az M8-as Sárbogárdtól Kecskemétig tartó szakaszának,
- az M4-es még hiányzó, Kisújszállás és Berettyóújfalu közötti részének megépítése mellett
- az M3-as autópálya bővítését is.
Itt nem kis összegekről van szó, 2024-ben még az MKIF vezérigazgatója úgy számolt, hogy 4000 milliárd forintból valósulhatnának meg, főként hitelből ezek a beruházások a következő tíz évben, amivel 279 km új gyorsforgalmi épülne meg, továbbá 299 km-en bővülne a hálózat. Ami az M200-ast illeti, a Kertesi Tamás, az MKIF műszaki vezérigazgató-helyettes az év elején arról beszélt, hogy az M200-as, M1 és Sárbogárd közötti szakaszát 2030-ra kell befejeznie az MKIF-nek, de a székesfehérvári elkerülő szakaszt előre hozták a fejlesztési ütemtervükben, így azt jövőre, tehát 2027-ben el iskezdik építeni.
Az M200-as történetéhez tartozik, hogy Cser-Palkovics András 2026 márciusában találkozóra hívta a választókerületi jelölteket. A találkozón a jelölteknek lehetőségük volt írásban vállalni, hogy megválasztásuk esetén feltétel nélkül támogatják az M200 megépítését, valamint az Auchan melletti és az Új Csóri úti körforgalom átépítését. A megjelent jelöltek ezt alá is írták. A TISZA jelöltjei azonban nem mentek el a találkozóra, így ezt a vállalást sem írták alá.
MKIF: zajlik a finanszírozási feltételek megteremtése
Németh Tamás, az MKIF vezérigazgatója augusztusban a Világgazdaságnak adott interjújában is beszélt az M200-as és az M7-es bővítéséről. Elmondása szerint jelenleg mindkettő tervezése folyamatban van, ezekkel kapcsolatban megkeresték a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot, így jelenleg az állásfoglalást, illetve a szükséges döntéseket várják.
Ahhoz ugyanis, hogy ezek a beruházások a tervezett ütemben elindulhassanak, időben meg kell teremteni a finanszírozás feltételeit
– mondta, majd hozzátette, hogy ehhez folytatni kell a finanszírozás megszervezését is. Az MKIF szerint nehéz érdemi tárgyalásokat folytatni a finanszírozó bankokkal, ha közben nincs egyértelmű állami döntés a projektek megvalósításáról. Egy több száz milliárd forintos beruházás finanszírozását nem lehet bizonytalan feltételek mellett megszervezni. Németh Tamás szerint a koncessziós szerződés egyértelműen rendelkezik a projektek megvalósításáról, a vállalat a jelenleg hatályos szerződésből kiindulva arra számít, hogy ezek a projektek megvalósulnak.
Állami forrásból aligha épülne több ezer milliárdért ennyi gyorsforgalmi út
A kormány számára egyetlen lehetőség maradna, ha év végéig felmondaná a koncessziós társasággal kötött szerződést: az állami, költségvetési forrásból történő finanszírozás. Vitézy a Kontrollnak adott interjújában is lényegében ezt pedzegette. Az viszont továbbra is kérdés, hogy lesz-e az államnak a jövőben több ezer milliárd forintja arra, hogy egyszerre valósítsa meg az összes tervbe vett gyorsforgalmi fejlesztést, miközben éves szinten 500 milliárd forintot akar költeni a hazai közúthálózatra.
Kérdéseinkkel megkerestük a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot. Szerettük volna megtudni, hogy mennyiben befolyásolja az M200-as sorsát a kormány és a koncessziós társaság közötti vita, milyen forrásból valósítanák meg a beruházást, illetve módosulhat-e a fejlesztés határideje. Cikkünk megjelenéséig azonban nem kaptunk választ.