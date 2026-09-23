Óriási ára lehet a kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának: Vitézy Dávid egy mozdulattal kidobhatja az M7-es bővítését és az M0-ás alternatíváját – hiába van a Tisza programjában

Ez a leglátványosabban az M0-ás autóút forgalmi adataiban látszik. A déli szakaszokon évről évre egyre zsúfoltabb a forgalom, ami ma már ott tart, hogy a 6-os főút és az M5-ös autópálya között naponta átlagosan 100-120 ezer gépjármű halad el. Épp emiatt született meg az M0-s kiváltására az M200-as ötlete, amely az M1-es autópálya 13. számú főúti csomópontjától indulna, és Székesfehérvár érintésével, Sárbogárd térségében csatlakozna az M8-as gyorsforgalmi úthoz, ami egészen Kecskemétig haladva félköríves körgyűrűt alkotna, tehermentesítve az M0-ást.

A tranzitforgalom elvezetésén túl van egy másik jelentősége is. A fejlesztés leállítását elsősorban a Mór és Kisbér környékén élők szenvedhetik meg, a 81-es főút zsúfoltsága már így is rengeteg kellemetlenséggel jár a helyiek számára. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy rengeteg kamionos már eleve letér az M1-esről, és a 81-es főúton, Székesfehérváron keresztül a 62-es főút felé veszi az irányt. Habár az utóbbi főúton megépültek az elkerülő utak, így is állandósult a kamionforgalom Dunaújváros és Székesfehérvár között. A megoldást az M200-as, majd az M8-as Sárbogárd és Kecskemét közötti szakaszának megépítése jelenthetné. És épp ez magyarázza, hogy a Tisza programjában, amely főként vasútfejlesztéseket tartalmaz, miért kapott helyet a gyorsforgalmik között.

Megépítjük az ország közepén áthaladó, az M1-est Kecskeméttel összekötő M200–M8-as gyorsforgalmi utakat

– olvasható a Tisza Párt "A Működő és Emberséges Magyarország programja” címmel februárban publikált dokumentumban. Vitézy Dávid a miniszterjelölti meghallgatásán, parlamentben később már jóval árnyaltabban fogalmazott, sőt, alig burkoltan arra célzott, hogy a beruházás nem a koncessziós szerződés szerinti ütemezés alapján valósulhat meg. Azt mondta, hogy felülvizsgálják az autópálya-koncessziós szerződést,

a felülvizsgálat eredménye pedig azt is befolyásolhatja, hogy milyen ütemben valósulhat meg az M200-as.

Ugyanakkor nem csak az M200-as és az M7-es kerülhet parkolópályára, a koncessziós szerződés ezen kívül tartalmazza még

az M8-as Sárbogárdtól Kecskemétig tartó szakaszának,

az M4-es még hiányzó, Kisújszállás és Berettyóújfalu közötti részének megépítése mellett

az M3-as autópálya bővítését is.

Itt nem kis összegekről van szó, 2024-ben még az MKIF vezérigazgatója úgy számolt, hogy 4000 milliárd forintból valósulhatnának meg, főként hitelből ezek a beruházások a következő tíz évben, amivel 279 km új gyorsforgalmi épülne meg, továbbá 299 km-en bővülne a hálózat. Ami az M200-ast illeti, a Kertesi Tamás, az MKIF műszaki vezérigazgató-helyettes az év elején arról beszélt, hogy az M200-as, M1 és Sárbogárd közötti szakaszát 2030-ra kell befejeznie az MKIF-nek, de a székesfehérvári elkerülő szakaszt előre hozták a fejlesztési ütemtervükben, így azt jövőre, tehát 2027-ben el iskezdik építeni.