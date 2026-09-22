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MKIF Zrt
Mészáros Lőrinc
Szíjj László
M1-es autópálya
Vitézy Dávid
koncessziós szerződés

Autópálya-koncesszió: véletlen ellenőrzést tartottak Vitézyék, jogi fenyegetés lett belőle – még az ott készült felvételek is vita tárgyává váltak

Már nemcsak a 35 éves autópálya-koncesszió megszüntetéséről folyik vita a kormány és az MKIF között, hanem már az M1-es projektről készült felvételekről is. Vitézy Dávid szerint a tárca nem enged a nyomásnak, és folytatja az ellenőrzéseket.
VG
2026.09.22., 21:41

Újabb fejezettel bővült a Tisza-kormány és az MKIF konfliktusa, ezúttal egy M1-es helyszíni ellenőrzés miatt: Vitézy Dávid szerint ugyanis a koncessziós társaság képviselője jogi lépéseket helyezett kilátásba, mert a tárca nyilvánosságra hozná az ellenőrzésen készült felvételeket.

Vitézy Dávid M6-os autópálya közlekedés beruházás
Vitézy Dávid szerint a kormány a 23 196 milliárd forintos autópálya-koncesszió megszüntetéséig minden rendelkezésére álló ellenőrzési joggal élni fog / Fotó: Hatlaczki Balazs

Vitézy Dávid keddi Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a tárca soron kívüli, véletlenszerű ellenőrzést tartott az M1-es autópályán, ahol a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF által végzett munkákat és a koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését vizsgálták.

A miniszter szerint a szerződésnek megfelelően két órával korábban értesítették a vállalatot az ellenőrzésről, és lehetőséget biztosítottak arra is, hogy a társaság képviselői részt vegyenek a helyszíni szemlén. A vizsgálatról fotó- és videófelvételek készültek, ezek nyilvánosságra hozatalából azonban vita lett.

A helyszínen a koncessziós cég kommunikációs vezetője jogi lépéseket helyezett kilátásba, hogy ezeket nem hozhatjuk nyilvánosságra, csak az ő jóváhagyásukkal

– írta Vitézy. A miniszter szerint a felvételek közzétételét ennek ellenére nem hagyják el, és az ellenőrzéseket is folytatják.

Vitézy minden fegyvert bevetne az MKIF ellen

A Tisza-kormány még szeptember elején jelentette be, hogy megszüntetné a szerződést. A kormány álláspontja szerint a konstrukció jogszerűségével és a kockázatok megosztásával is problémák vannak, miközben az MKIF vitatja a kormány több kritikáját, és saját közlése szerint jelentős pénzügyi és működési kockázatokat vállal.

Vitézy számítása szerint a szerződés teljes időtartama alatt nettó 23 196 milliárd forintot fizethet ki az állam, ha a konstrukció változatlanul fennmarad. A miniszter ezt a hátralévő időszakra vetítve átlagosan óránként 77 millió forintos kifizetéssel szemléltette.

Amíg az összesen 23 196 milliárd forint kifizetésével számoló koncessziós konstrukció megszüntetéséről szóló folyamat le nem zárul, minden rendelkezésünkre álló megrendelői és ellenőrzési joggal élni fogunk, maximálisan figyelembe véve az adófizetők érdekeit 

– jelentette ki a miniszter.

Az MKIF korábban már több alkalommal hangsúlyozta, hogy a koncesszió működtetéséhez a tulajdonosok jelentős saját forrást biztosítottak, miközben az üzemeltetés, a finanszírozás, az árfolyam és az infláció is kockázatot jelent a társaság számára.

Autópálya-koncesszió: Vitézy Dávid 5000 milliárd forintos okot talált a szerződés megszüntetésére

Az állam egy szerződésmódosítással átvállalta az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét az MKIF Zrt-től. A háborús beruházási többletköltség-kompenzáció beépítése ötezer milliárd forinttal növelte az autópálya-koncesszió államra rótt terheit.

 

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