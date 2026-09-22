Autópálya-koncesszió: véletlen ellenőrzést tartottak Vitézyék, jogi fenyegetés lett belőle – még az ott készült felvételek is vita tárgyává váltak

Újabb fejezettel bővült a Tisza-kormány és az MKIF konfliktusa, ezúttal egy M1-es helyszíni ellenőrzés miatt: Vitézy Dávid szerint ugyanis a koncessziós társaság képviselője jogi lépéseket helyezett kilátásba, mert a tárca nyilvánosságra hozná az ellenőrzésen készült felvételeket.

Vitézy Dávid szerint a kormány a 23 196 milliárd forintos autópálya-koncesszió megszüntetéséig minden rendelkezésére álló ellenőrzési joggal élni fog / Fotó: Hatlaczki Balazs

Vitézy Dávid keddi Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a tárca soron kívüli, véletlenszerű ellenőrzést tartott az M1-es autópályán, ahol a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF által végzett munkákat és a koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését vizsgálták.

A miniszter szerint a szerződésnek megfelelően két órával korábban értesítették a vállalatot az ellenőrzésről, és lehetőséget biztosítottak arra is, hogy a társaság képviselői részt vegyenek a helyszíni szemlén. A vizsgálatról fotó- és videófelvételek készültek, ezek nyilvánosságra hozatalából azonban vita lett.

A helyszínen a koncessziós cég kommunikációs vezetője jogi lépéseket helyezett kilátásba, hogy ezeket nem hozhatjuk nyilvánosságra, csak az ő jóváhagyásukkal

– írta Vitézy. A miniszter szerint a felvételek közzétételét ennek ellenére nem hagyják el, és az ellenőrzéseket is folytatják.

Vitézy minden fegyvert bevetne az MKIF ellen

A Tisza-kormány még szeptember elején jelentette be, hogy megszüntetné a szerződést. A kormány álláspontja szerint a konstrukció jogszerűségével és a kockázatok megosztásával is problémák vannak, miközben az MKIF vitatja a kormány több kritikáját, és saját közlése szerint jelentős pénzügyi és működési kockázatokat vállal.

Vitézy számítása szerint a szerződés teljes időtartama alatt nettó 23 196 milliárd forintot fizethet ki az állam, ha a konstrukció változatlanul fennmarad. A miniszter ezt a hátralévő időszakra vetítve átlagosan óránként 77 millió forintos kifizetéssel szemléltette.

Amíg az összesen 23 196 milliárd forint kifizetésével számoló koncessziós konstrukció megszüntetéséről szóló folyamat le nem zárul, minden rendelkezésünkre álló megrendelői és ellenőrzési joggal élni fogunk, maximálisan figyelembe véve az adófizetők érdekeit

– jelentette ki a miniszter.