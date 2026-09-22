Az éjszaka közepén kiszórt Vitézy Dávid minisztériuma több tíz milliárd forintot az M6-os és M8-as autópályákra

Felülvizsgálja a közlekedési és beruházási miniszter az M6-os autópálya Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszával, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti, a Pentele hidat is magában foglaló szakaszával összefüggő korábbi kormányzati döntéseket, és amennyiben indokolt, előterjesztést készít a kormány részére a felülvizsgálat eredményéről – az erről szóló kormányhatározat hétfőn este jelent meg a Magyar Közlönyben.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (b) és Magyar Péter miniszterelnök (j) / Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

A kormányhatározat alapján a pénzügyminiszter a közlekedési és beruházási miniszter bevonásával gondoskodik 630 millió forint biztosításáról az érintett szakaszokon történő feladatellátás idei finanszírozása érdekében.

A 2027 és 2037 közötti időszakban a kormány 53,67 milliárd forintot tervez erre a célra, ezen belül:

2027-ben 2,87 milliárd forintot,

2028-ban 3,1 milliárd forintot,

2029-ben 3,3 milliárd forintot,

2030-ban 3,8 milliárd forintot,

2031-ben 4 milliárd forintot,

2032-ben 4,3 milliárd forintot,

2033-ban 4,6 milliárd forintot,

2034-ben 6,3 milliárd forintot,

2035-ben 6,7 milliárd forintot,

2036-ban 7,1 milliárd forintot,

2037-ben 7,6 milliárd forintot.

Minden évben a meghatározott összeg lehet a kötelezettségvállalás felső korlátja.

A közlekedési és beruházási miniszter a kormányhatározat értelmében kezdeményezi az M6-os autópálya és az M8-as autópálya érintett szakaszainak üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását.

Az autósok szenvedhetik meg a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc elleni hadjáratát: évekre torzó lehet az M1-es autópályából, és ezt Vitézy Dávid sem tagadja – „Erre nem tudok válaszolni”

Évekig félkész állapotban maradhat, azaz egy torzó lehet M1-es autópálya bővítéséből, ha beváltja a kormány a fenyegetését. Múlt pénteken jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy a magyar állam az év végéig felmondaná a 35 évre szóló koncessziós szerződést a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF). A 2022 májusában aláírt szerződés felmondását a kormányzati szereplők azzal indokolták, hogy súlyosan túlárazott, így jelentősen megterhelné a költségvetést a következő évtizedekben. Összességében a koncesszió értékét a kormány 23 196 milliárd forintra teszi. Az MKIF jelenleg a magyar autópálya-hálózat mintegy kétharmadának működtetésében érintett.