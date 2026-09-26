Újabb 4,2 milliárd eurónyi (1600 milliárd forintnyi) uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar kormány elmúlt hónapokban végrehajtott intézkedéseit. Vitézy Dávid a napokban elárulta, mire költhetik a pénzt: vonatokra. A közlekedési és beruházási miniszter a berlini InnoTrans vasúti szakkiállításon már azt nézte, milyen új vonatokkal lehetne megújítani a magyar InterCity- és regionális flottát. A tervek között legalább 35 új InterCity motorvonat beszerzése, akkumulátoros szerelvények rendszerbe állítása, valamint olyan technológia is szerepel, amely egyes vonalakon akár a teljes villamosítás szükségességét is kiválthatja.

Megmutatjuk, mire költ el a Tisza-kormány 4,2 milliárd euró uniós pénzt: ezeket a szupervonatokat veheti meg a MÁV, Vitézy Dávid már élőben tesztelte őket – jut belőle a Balatonra is / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A 4,2 milliárd eurós keret felszabadítása ugyanakkor még nem tekinthető lezárt ügynek. Az Európai Bizottság pozitív értékelése után a végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Tanácsnak kell meghoznia. Vitézy Dávid szerint a források 2029-ig többek között a magyar vasút, a városi közösségi közlekedés, energetikai beruházások, környezet- és természetvédelmi programok, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztések finanszírozására használhatók fel.

A közlekedési és beruházási miniszter szerint ebből a keretből indulhat el többek között

a szentendrei H5-ös, a ráckevei H6-os és a csepeli H7-es HÉV-vonal korszerűsítése,

az M3-as metró meghosszabbítása Újpest-központ és Rákospalota-Újpest vasútállomás között,

valamint a budapesti elővárosi és több vidéki vasútvonal fejlesztése.

Legalább 35 új InterCity motorvonat jöhet

A felszabaduló források egyik látványos felhasználási területe a magyar vasúti járműpark megújítása lehet. Vitézy Dávid a berlini InnoTrans szakkiállításon több olyan távolsági és regionális járművet is megnézett, amely később a magyar közbeszerzéseken is szóba kerülhet. A miniszter szerint az uniós források segítségével

legalább 35 új InterCity motorvonat beszerzésére nyílhat lehetőség.

Ezek egyebek mellett a Budapest–Szeged és a Budapest–Pécs vonalon, illetve a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc kör-InterCity járatain állhatnának forgalomba.