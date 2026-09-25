Hónapok óta vív háborút a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc érdekeltségei ellen. Az üzletember kiszorítása az Opus Titász RRF-pénzekből megvalósuló hálózatfejlesztésekből kizárásával kezdődött, majd folytatódott a Gallicoop beruházásának leállításával, ami miatt a polgármester is kifakadt. Ezek után jött az M6-os autópálya északi szakasza körüli huzavona, amelyet végül egy kormányhatározattal vett el szeptember 4-én a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től (MKIF). A háború azonban egyértelműen új fejezetéhez érkezett múlt pénteken, amikor Magyar Péter miniszterelnök Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel együtt bejelentette: az állam év végéig felmondja az MKIF-fel kötött 35 éves koncessziós szerződést.

Erről elfelejtett beszélni Vitézy Dávid: valósággal ömlik a költségvetésbe az útdíjbevétel – lehet, hogy mégsem volt olyan rossz biznisz az MKIF-nek adni az autópályákat Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Erről elfelejtett beszélni Vitézy Dávid: valósággal ömlik a költségvetésbe az útdíjbevétel – lehet, hogy mégsem volt olyan rossz biznisz az MKIF-nek adni az autópályákat

Vitézy és a kormányfő azzal indokolták a döntésüket, hogy az Orbán-kormány által 2022 májusában kötött szerződés súlyosan túlárazott, emiatt jelentős kár érheti az elkövetkező évtizedekben a magyar költségvetést és vele együtt az adófizetőket. Elhangzott egy horribilis szám a két politikus sajtótájékoztatóján, amely azóta is rendre visszaköszön a különböző Facebook-posztokban. Az egész koncesszió értékét 35 év alatt 23 196 milliárd forintra taksálta a kormány.

De nem ez volt az egyetlen látványos szám, amelyet Vitézy bedobott a koncesszió körüli vitába. A miniszter többször is azzal támadta az MKIF-et, hogy a szerződés 2022-es megkötése óta több mint ezermilliárd forintot fizetett ki a társaságnak a magyar állam, miközben szerinte ennek töredéke látszik az elkészült beruházásokban. Németh Tamás, az MKIF vezérigazgatója ezzel szemben következetesen jóval alacsonyabb összegről beszélt.

A látszólagos ellentmondás feloldása azonban viszonylag egyszerű: a két fél nem ugyanazt a számot kommunikálta. Vitézy a bruttó kifizetéseket vette alapul, míg az MKIF nettó összegről beszélt. Ez pedig korántsem lényegtelen különbség, hiszen a bruttó összeg az áfát is tartalmazza, amely adóbevételként visszakerül az államháztartásba. Ha tehát azt akarjuk megvizsgálni, hogy ténylegesen mekkora összeg jutott a koncessziós társaságnak, a nettó kifizetés ad pontosabb képet. Ebben az értelemben Németh Tamás korábbi közlése helytálló volt: az állam 2022 óta nettó 673 milliárd forint rendelkezésre állási díjat fizetett az MKIF-nek.