Ezt megköszönheti a Tisza az Orbán-kormánynak: gigantikus ivóvíztárolók épülnek Magyarországon

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Jelentős vízügyi beruházás készül Debrecenben: két hatalmas ivóvíztárolót építenének a városban. A fejlesztés nemcsak Debrecen, hanem a környező, a rendszerhez csatlakozó települések biztonságos ivóvízellátását is szolgálná.
VG
2026.09.15, 06:50
Frissítve: 2026.09.15, 06:54

Két, egyenként ötezer négyzetméteres ivóvíztároló megépítését tervezi Debrecenben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. A kivitelezésre már kiírták a versenyfelhívást, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelent – írta a Dehir.

ivóvíz, vízkorlátozás, csap, illusztráció
A tervek szerint a nagyméretű ivóvíztárolókat a Keleti-főcsatorna vízműtelep és a Debrecen I. medence között húzódó vezetékpár magaspontján alakítanák ki / Fotó: Pexels

A beruházás elsődleges célja Debrecen, valamint a város vízellátó rendszeréhez kapcsolódó kisebb települések ivóvízellátás-biztonságának növelése.

A két új létesítmény annak a több tízmilliárd forintos fejlesztéssorozatnak a részeként készülhet el, amelyről még 2023-ban döntött az akkori kormány. A program célja Debrecen víziközmű-infrastruktúrájának megújítása és kapacitásának bővítése.

Már azt is tudni, hol épülnének meg a víztározók

A tervek szerint a nagyméretű ivóvíztárolókat a Keleti-főcsatorna vízműtelep és a Debrecen I. medence között húzódó vezetékpár magaspontján alakítanák ki. A beruházás megvalósítására kiírt felhívás már megjelent, a kivitelezés iránt érdeklődő cégeknek pedig nincs sok idejük a jelentkezésre: október 15-ig nyújthatják be ajánlatukat.

A nyertes vállalkozónak ezt követően kifejezetten szoros határidővel kell számolnia. A Dehir beszámolója szerint a kivitelezőnek mindössze egy hónapja lesz a munkálatok elvégzésére. A fejlesztés Debrecen gyors ütemű bővülése miatt is jelentős lehet, hiszen az elmúlt években több tízmilliárd forintos víziközmű-fejlesztési program indult a városban. Az új tárolókkal a vízellátó rendszer biztonságát növelnék, így a beruházás Debrecen mellett a környező kisebb települések ellátására is hatással lehet.

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