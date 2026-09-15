Ezt megköszönheti a Tisza az Orbán-kormánynak: gigantikus ivóvíztárolók épülnek Magyarországon

Két, egyenként ötezer négyzetméteres ivóvíztároló megépítését tervezi Debrecenben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. A kivitelezésre már kiírták a versenyfelhívást, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelent – írta a Dehir.

A tervek szerint a nagyméretű ivóvíztárolókat a Keleti-főcsatorna vízműtelep és a Debrecen I. medence között húzódó vezetékpár magaspontján alakítanák ki / Fotó: Pexels

A beruházás elsődleges célja Debrecen, valamint a város vízellátó rendszeréhez kapcsolódó kisebb települések ivóvízellátás-biztonságának növelése.

A két új létesítmény annak a több tízmilliárd forintos fejlesztéssorozatnak a részeként készülhet el, amelyről még 2023-ban döntött az akkori kormány. A program célja Debrecen víziközmű-infrastruktúrájának megújítása és kapacitásának bővítése.

Már azt is tudni, hol épülnének meg a víztározók

A tervek szerint a nagyméretű ivóvíztárolókat a Keleti-főcsatorna vízműtelep és a Debrecen I. medence között húzódó vezetékpár magaspontján alakítanák ki. A beruházás megvalósítására kiírt felhívás már megjelent, a kivitelezés iránt érdeklődő cégeknek pedig nincs sok idejük a jelentkezésre: október 15-ig nyújthatják be ajánlatukat.

A nyertes vállalkozónak ezt követően kifejezetten szoros határidővel kell számolnia. A Dehir beszámolója szerint a kivitelezőnek mindössze egy hónapja lesz a munkálatok elvégzésére. A fejlesztés Debrecen gyors ütemű bővülése miatt is jelentős lehet, hiszen az elmúlt években több tízmilliárd forintos víziközmű-fejlesztési program indult a városban. Az új tárolókkal a vízellátó rendszer biztonságát növelnék, így a beruházás Debrecen mellett a környező kisebb települések ellátására is hatással lehet.