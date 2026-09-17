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letartóztatás
fővárosi törvényszék
központi nyomozó főügyészség

Fordulat a Volánbusz-ügyben: letartóztatták a magyar milliárdost – súlyos bűncselekményekkel gyanúsítanak két embert

Újabb fordulat történt a Volánbuszt érintő milliárdos korrupciós ügyben: a bíróság két gyanúsított letartóztatását rendelte el. A döntés egy hónapra szól, egyelőre nem jogerős, a két érintett védője fellebbezett ellene. A Volánbusz-ügy előzményei évekre nyúlnak vissza.
VG
2026.09.17., 14:42
Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

Két embert letartóztatott a Volánbusz-ügy gyanúsítottjai közül a Budai Központi Kerületi Bíróság a Központi Nyomozó Főügyészség indítványára csütörtökön Budapesten – közölte a Fővárosi Törvényszék szóvivője az MTI-vel.

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Két embert letartóztatott a Volánbusz-ügy gyanúsítottjai közül a Budai Központi Kerületi Bíróság / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

Bozó Gergő tájékoztatása szerint a bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatást. A végzés nem jogerős, mindkét gyanúsított védője fellebbezett, így másodfokon a Fővárosi Törvényszék dönt majd.

Az ügyészség a két személyt többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja.

A 24.hu értesülése szerint a két letartóztatott Jellinek Dániel üzletember, az Indotek Group vezérigazgatója, valamint Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatója. A bíróság hivatalos tájékoztatásában ugyanakkor nem nevezte meg a két gyanúsítottat. Jellinek Dániel letartóztatását az Indotek Group csütörtöki közleménye is alátámasztja. A vállalat aránytalannak tartja a vezérigazgatójával szemben alkalmazott kényszerintézkedést, és közölte: álláspontja szerint Jellinek nem követett el bűncselekményt. A cég szerint az üzletember az eljárás során együttműködött a hatóságokkal.

Az Indotek azt is hangsúlyozta, hogy a bírósági döntés nincs hatással a cégcsoport működésére, a vizsgálat pedig a társaság közlése szerint az Indotek Group egyetlen vállalatát vagy vagyonelemét sem érinti.

Milliárdos Volánbusz-ügyben nyomoznak

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő, személyszállítási szolgáltatásokhoz és autóbusz-beszerzésekhez kapcsolódó korrupciós ügyben nyomoz. A főügyészség csütörtöki tájékoztatása szerint már öt embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben. Három gyanúsított őrizetben volt, és az ügyészség mindhármuk letartóztatását indítványozta. Az összehangolt nyomozási akcióban közel negyven hivatalos személy vett részt, több helyszínen kutatást és lefoglalást is végrehajtottak. A Volánbusz-ügy előzményei évekre nyúlnak vissza. A nyomozás középpontjában

  • személyszállítási szolgáltatások
  • és autóbuszok beszerzése

áll, az eljárásban pedig korrupciós bűncselekmények gyanúját vizsgálják. A mostani bírósági döntéssel az ügy új szakaszba lépett: két gyanúsított legalább a másodfokú döntésig letartóztatásban marad, miközben a nyomozás tovább folytatódik.

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