Volánbusz-botrány: máris megindult a vagyonvisszaszerzés, 3 milliárd forint került horogra – ezt nem Unger Anna és az NVVH intézte

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala csaknem hárommilliárd forint értékben vett zár alá vagyontárgyakat a Volánbusz-ügyben – értesült a 24.hu.

Volánbusz-botrány: máris megindult a vagyonvisszaszerzés / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

Az ügy nemrégiben vett új fordulatot miután a bíróság két gyanúsított letartóztatását rendelte el Budai Központi Kerületi Bíróság a Központi Nyomozó Főügyészség indítványára.

Többen is érintettek lehetnek a Volánbusz-ügyben

A bíróság egy hónapra rendelte el Jellinek Dániel üzletember, az Indotek Group vezérigazgatójának, valamint Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatójának letartóztatását. Az Indotek aránytalannak tartja a vezérigazgatójával szemben alkalmazott kényszerintézkedést, és közölte: álláspontja szerint Jellinek nem követett el bűncselekményt. A cég szerint az üzletember az eljárás során együttműködött a hatóságokkal. Az Indotek azt is hangsúlyozta, hogy a bírósági döntés nincs hatással a cégcsoport működésére, a vizsgálat pedig a társaság közlése szerint az Indotek Group egyetlen vállalatát vagy vagyonelemét sem érinti.

Miután az Országgyűlés hétfő reggel felfüggesztette Seszták Miklós, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a politikus önként jelent meg a Központi Nyomozó Főügyészség budapesti épületében.

Érkezésekor azt mondta, számított mentelmi joga felfüggesztésére, és megismételte, hogy nem követett el bűncselekményt.

Az ügyészség nyomozásának adatai szerint azonban megalapozottan feltehető, hogy Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől. Az ügyészség szerint emellett egy építőipari cégcsoport képviselője azt ajánlotta fel, hogy reménybeli állami megrendelésekért cserébe az egyes beruházások vállalkozói díjának tíz százalékát közvetítőkön keresztül visszajuttatja Seszták Miklósnak.

Unger Anna hivatala is vizsgálná az ügyet?

Hétfő reggel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) közölte, hogy milyen ügyek vizsgálatával kezdi meg működését. A szervezet a döntéséről a Központi Nyomozó Főügyészséget és a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét is tájékoztatta.