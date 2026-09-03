Svájci csúcsvonatok a MÁV-nak: pontosan megnevezték, milyen vasúti vonalakon szállítanák a magyarokat – Lázár János mindenkit lenyomott értük, de hiába
Veszélyben a korábban letárgyalt 14 ezer ülőhely! Az előző kormány munkájának köszönhetően javában készülnek az InterCity kategóriájú FLIRT motorvonatok a Stadler szolnoki gyárában. A 11 darab, legújabb nemzetközi szabványoknak megfelelő, energiatakarékos, 160 km/h sebességre képes jármű a GYSEV flottájában teljesít majd szolgálatot – írja közösségi oldalán Nagy Bálint volt közlekedési államtitkár.
Használt, de kifogástalan műszaki állapotban lévő vonatok
Az első szerelvények várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek és 2028 első negyedévében válik teljessé az új flotta, amelynek tagjai folyamatosan állnak majd forgalomba a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest viszonylatokon, de természetesen Ausztriában is közlekedni fognak.
Jelentős fiatalítás előtt állt a MÁV előregedő járműállománya is. Erre az új járművek beszerzése mellett a leggyorsabb és legköltséghatékonyabb megoldással is számoltunk:
93 db használt, de kifogástalan műszaki állapotban lévő – jelenleg még Svájcban „szolgáló” GTW motorvonatot vásároltunk volna meg. Ezek a korszerű járművek a lehető legrövidebb idő alatt – ami a vasúti szerelvényeknél így is néhány év – olyan viszonylatokon szolgálták volna a magyar utasokat, ahol manapság sajnos gyakran még vegyes kocsiösszeállítású szerelvények közlekednek. Például Miskolc-Füzesabony, a Szerencs-Sátoraljaújhely vagy épp a Debrecen-Záhony között.
Komoly siker volt a flotta megszerzése, komoly nemzetközi versenyben jelentős versenytársakat megelőzve tudta Lázár János miniszter kitárgyalni. Reális, gyors és költséghatékony megoldás, ami hatalmas előrelépést jelentett volna már rövid távon is a járműflotta megújításában. Sajnos úgy tűnik, hogy a Tisza-kormány ezt a lehetőséget veszni hagyja – zárja bejegyzését Nagy Bálint.
Megsemmisülhet Lázár János legértékesebb öröksége
Váratlan helyzet állt elő Lázár János talán legnagyobb szabású vonatbeszerzésének folyamatában, amit kvázi búcsúajándékként hagyott Magyarországnak és a MÁV-nak.
A 15-20 éves vonatokat az előzetes tervek szerint elsősorban a vidéki térségekbe szánják, úgy mint Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc vonzáskörzete, egészen pontosan az ezeket a településeket kiszolgáló elővárosi és regionális vonalakon fogják használni. Ehhez
- új utastájékoztató rendszerrel,
- videomegfigyelő rendszerrel,
- a magyar peronmagasságokhoz optimalizált tolólépcsőkkel,
- a vezetők számára fedélzeti számítógéppel,
- valamint kombinált Mirel és ETCS BL4 vonatvédelmi rendszerrel
szerelik fel őket. A járművek meghajtási rendszerét 25 kV-osra alakítják át, amelyet a magyar hálózaton használnak. Végül a vonatokat a MÁV arculati színeire festik át és új üléshuzatokkal látják el.
Hogy mindez végül megvalósul-e, az most minimum megkérdőjeleződött. A Stadler Trains Magyarország Zrt. ugyanis a közelmúltban új fejleményekről tájékoztatta a Világgazdaságot, amikor lapunk rákérdezett a 93 GTW motorvonat sorsára.
A cég egészen pontosan a következő írásos nyilatkozatot küldte. "A Stadler és a MÁV 2025. decemberében megállapodást írt alá legfeljebb 93 darab egyáramnemű GTW regionális villamos motorvonat magyarországi közlekedtetésre alkalmassá tételéhez történő műszaki átalakítására, hatósági engedélyeztetésére és a MÁV részére történő leszállítására. A szerződés hatálybalépésének két feltétele van:
- egyrészt a járművekre vonatkozó előzetes típusengedélyek megszerzése, amely 2026. áprilisában megtörtént.
- A szerződés hatálybalépésének további feltétele a GTW regionális villamos motorvonatok teljeskörű, 15 éves időtartamú karbantartására vonatkozó szerződés létrejötte,
amelyre a vonatkozó közbeszerzési eljárás még nem került lezárásra
– ismertette a cég. Arra, hogy mi az oka annak, hogy ez az elmúlt nyolc hónapban nem következett be, nem tértek ki. De önmagában az a tény, hogy a Stadler és a MÁV között nincs élő szerződés a 93 svájci vonat megvásárlására, az is merőben új helyzet a korábbiakhoz képest.
Erről ugyanis eddig a leköszönt Fidesz-kormány és annak illetékes minisztere, Lázár János sem beszélt, de az immáron több mint 100 napja regnáló Tisza-kormány és az új közlekedéspolitikai irányítója, Vitézy Dávid sem hozta szóba.
Idő persze van még rá – kérdés, meddig vár erre a Stadler –, hogy a szerződés hatályba lépjen és aláírják a GTW-k karbantartására vonatkozó megállapodását is, de ehhez a Tisza-kormányzatnak döntenie kell. Hogy ez szándékában áll-e, vagy lemondott a lázár jánosi örökségről, jelenleg nem ismert.