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Rendkívül súlyos vonatbaleset történt, a MÁV vezérigazgatója figyelmeztetést adott ki: káosz a közlekedésben, 40 pótlóbusz indult útnak – veszélyes anyagot szállító szerelvény siklott ki

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Súlyos vonatbaleset történt a fővárosban. A MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt arról számolt be, hogy az incidensben egy veszélyes anyagot szállító szerelvény érintett. A katasztrófavédelem már engedélyezte a forgalom újraindítását, azonban több vonalon késésekre kell számítani, illetve bizonyos szakaszokon pótlóbuszok közlekednek.
VG
2026.09.28, 19:56
Frissítve: 2026.09.28, 20:01

Ma délután súlyos baleset történt Budapesten, Rákos állomáson: egy veszélyes anyagot szállító tehervonat három kocsija kisiklott és az oldalára dőlt. A műszaki mentés miatt az állomáson le kellett állítani a vasúti forgalmat, ami az elmúlt órákban több fővonalon is jelentős fennakadásokat okozott − közölte Hegyi Zsolt egy Facebook-bejegyzésben.

A vonatbalesetről készült felvétel
A vonatbalesetről készült felvétel / Fotó: Hegyi Zsolt / Facebook

A Budapest-Hatvan-Miskolc és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalon késések, útvonal-rövidítések és terelések nehezítették az utazást. Az eljutás biztosítására mintegy 40 pótlóbuszt állítottunk forgalomba, amelyek a vonatforgalom fokozatos újraindításával párhuzamosan is közlekednek, és addig maradnak forgalomban, amíg szükség van rájuk − írta a MÁV vezérigazgatója.

A katasztrófavédelem röviddel ezelőtt engedélyezte a vonatforgalom újraindítását, ezért a következő órában folyamatosan indulhatnak újra az érintett vonatok.

Az utasok tájékozódását és átszállását utasmenedzsereink segítik a Keleti pályaudvar–Rákos–Gödöllő–Hatvan térségében. Bár a vasúti forgalom fokozatosan újraindul, továbbra is jelentős késésekre és fennakadásokra kell számítani. Indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális közlekedési rendről a MÁVinform felületén és a MÁVPlusz alkalmazásban − zárta közleményét Hegyi Zsolt, aki mindenkinek köszönetet mondott a tanúsított türelméért.

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