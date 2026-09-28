Rendkívül súlyos vonatbaleset történt, a MÁV vezérigazgatója figyelmeztetést adott ki: káosz a közlekedésben, 40 pótlóbusz indult útnak – veszélyes anyagot szállító szerelvény siklott ki

Ma délután súlyos baleset történt Budapesten, Rákos állomáson: egy veszélyes anyagot szállító tehervonat három kocsija kisiklott és az oldalára dőlt. A műszaki mentés miatt az állomáson le kellett állítani a vasúti forgalmat, ami az elmúlt órákban több fővonalon is jelentős fennakadásokat okozott − közölte Hegyi Zsolt egy Facebook-bejegyzésben.

A vonatbalesetről készült felvétel / Fotó: Hegyi Zsolt / Facebook

A Budapest-Hatvan-Miskolc és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalon késések, útvonal-rövidítések és terelések nehezítették az utazást. Az eljutás biztosítására mintegy 40 pótlóbuszt állítottunk forgalomba, amelyek a vonatforgalom fokozatos újraindításával párhuzamosan is közlekednek, és addig maradnak forgalomban, amíg szükség van rájuk − írta a MÁV vezérigazgatója.

A katasztrófavédelem röviddel ezelőtt engedélyezte a vonatforgalom újraindítását, ezért a következő órában folyamatosan indulhatnak újra az érintett vonatok.

Az utasok tájékozódását és átszállását utasmenedzsereink segítik a Keleti pályaudvar–Rákos–Gödöllő–Hatvan térségében. Bár a vasúti forgalom fokozatosan újraindul, továbbra is jelentős késésekre és fennakadásokra kell számítani. Indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális közlekedési rendről a MÁVinform felületén és a MÁVPlusz alkalmazásban − zárta közleményét Hegyi Zsolt, aki mindenkinek köszönetet mondott a tanúsított türelméért.