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Sorsdöntő napok jönnek a Molnak: Vucic lemondása előtt még Putyinnal rendezi a NIS ügyét

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Aleksandar Vucic napokon belül lemond a szerb elnöki posztról, előtte azonban még Vlagyimir Putyinnal akar egyeztetni a NIS jövőjéről. A Mol NIS-üzlete szempontjából ez kulcsfontosságú lehet, mert a szerb fél szerint Belgrád már mindent megtett, ami rajta múlt, a döntés most az orosz, az amerikai és a magyar fél egyeztetésein múlik. A Budapest–Belgrád-vasútvonal átadása is közvetlenül Vucic távozása után jöhet.
VG
2026.09.25, 08:13
Frissítve: 2026.09.25, 08:31

Aleksandar Vucic vasárnap este benyújtja lemondását a szerb államfői posztról, de előtte még egy kulcsfontosságú energetikai ügyet akar rendezni: a következő napokban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal a Naftna Industrija Srbije, vagyis a NIS jövőjéről. A megbeszélés közvetlenül érinti a Molt is, mely hónapok óta tárgyal az orosz tulajdonban lévő 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról. A NIS jelenlegi amerikai szankciós felmentése szeptember 30-án lejár.

Sorsdöntő napok jönnek a Molnak: Vucic lemondása előtt még Putyinnal rendezi a NIS ügyét
Sorsdöntő napok jönnek a Molnak: Vucic lemondása előtt még Putyinnal rendezi a NIS ügyét / Fotó: AFP

Vucic közölte, hogy vasárnap este, várhatóan nyolc óra körül tájékoztatja a nyilvánosságot lemondásáról és annak indokairól. Mandátuma lezárása előtt azonban még Putyinnal is beszél, és a szerb elnök szerint a megbeszélés egyik legfontosabb témája a NIS lesz.

A szerb államfő azt mondta, két-három napon belül már pontosabb választ remél arra, hogyan rendezhető a társaság helyzete. A tárgyalásokon az energetikai megállapodások mellett az orosz vasúti vállalat szerbiai működése is szóba kerülhet – írja a szerb N1.

A Molnak is ketyeg az óra

A NIS működteti a pancsovai finomítót, Szerbia egyetlen olajfinomítóját, mely a szerb üzemanyag-kereslet mintegy 80 százalékát fedezi. Az Egyesült Államok azért helyezte szankciós nyomás alá a céget, mert a Gazprom Nyefty és a Gazprom együttesen 56,15 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik benne. A Mol erre a részesedésre pályázik. 

  • A magyar olajvállalat és az orosz fél már januárban megállapodott a tranzakció fő feltételeiről, 
  • júniusban pedig a Mol és a szerb kormány külön részvényesi megállapodást is kötött arról, hogyan működne a NIS, ha a magyar csoport valóban többségi tulajdonossá válna. 

A szerb állam ebben az esetben további 5 százalékos részesedést szerezne, a pancsovai finomító működését pedig legalább tíz évre biztosítani kellene. 

A végleges üzlet azonban még mindig nem zárult le. Ehhez nemcsak a Mol és az orosz tulajdonosok megállapodása szükséges, hanem az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hatóságának, az OFAC-nak a jóváhagyása is.

A Budapest–Belgrád-vasútvonal is közvetlenül Vucic távozása után nyílhat meg

Aleksandar Vucic lemondása nemcsak a NIS-ügy szempontjából jön különösen rossz pillanatban. A szerb elnök szerint jövő hónapban megnyílhat a Budapest–Belgrád-vasútvonal is, miután a magyarországi szakaszon befejeződik a teljes terheléses teszt. Vitézy Dávid közlekedési miniszter korábbi tájékoztatása szerint október 3-án vagy 4-én 160 kilométer/órás sebességgel, utasok nélkül tesztelik a magyar szakaszt. 

Vucic úgy számol, hogy ezt követően két-három héten belül elindulhat a forgalom a teljes Budapest–Belgrád-vonalon.

Vucic a vasút mellett a Mol és a NIS ügyéről is beszélt, és azt mondta: szerinte Szerbia már mindent megtett, ami rajta múlt. 

A többségi orosz tulajdonrész Molnak történő eladása most elsősorban az orosz, az amerikai és a magyar fél egyeztetésein múlik.

A leköszönő elnök szerint Moszkva továbbra is szeretné megtartani az ellenőrzést a NIS felett, Washington viszont azt akarja, hogy az orosz befolyás megszűnjön. A Molnak üzletileg kedvező lehetne a tranzakció, de Vucic szerint kérdés, hogy Budapest mennyire akar emiatt szembekerülni az Egyesült Államokkal.

Így Vucic utolsó napjai két fontos magyar–szerb ügy szempontjából is sorsdöntők lehetnek: miközben a Budapest–Belgrád-vasútvonal megnyitása már belátható közelségbe került, a Mol NIS-üzlete továbbra is nagyhatalmi egyeztetések függvénye.

NIS
Szerbia
Vucic
Mol
Putyin
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