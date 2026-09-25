Aleksandar Vucic vasárnap este benyújtja lemondását a szerb államfői posztról, de előtte még egy kulcsfontosságú energetikai ügyet akar rendezni: a következő napokban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal a Naftna Industrija Srbije, vagyis a NIS jövőjéről. A megbeszélés közvetlenül érinti a Molt is, mely hónapok óta tárgyal az orosz tulajdonban lévő 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról. A NIS jelenlegi amerikai szankciós felmentése szeptember 30-án lejár.

Sorsdöntő napok jönnek a Molnak: Vucic lemondása előtt még Putyinnal rendezi a NIS ügyét / Fotó: AFP

Vucic közölte, hogy vasárnap este, várhatóan nyolc óra körül tájékoztatja a nyilvánosságot lemondásáról és annak indokairól. Mandátuma lezárása előtt azonban még Putyinnal is beszél, és a szerb elnök szerint a megbeszélés egyik legfontosabb témája a NIS lesz.

A szerb államfő azt mondta, két-három napon belül már pontosabb választ remél arra, hogyan rendezhető a társaság helyzete. A tárgyalásokon az energetikai megállapodások mellett az orosz vasúti vállalat szerbiai működése is szóba kerülhet – írja a szerb N1.

A Molnak is ketyeg az óra

A NIS működteti a pancsovai finomítót, Szerbia egyetlen olajfinomítóját, mely a szerb üzemanyag-kereslet mintegy 80 százalékát fedezi. Az Egyesült Államok azért helyezte szankciós nyomás alá a céget, mert a Gazprom Nyefty és a Gazprom együttesen 56,15 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik benne. A Mol erre a részesedésre pályázik.

A magyar olajvállalat és az orosz fél már januárban megállapodott a tranzakció fő feltételeiről,

júniusban pedig a Mol és a szerb kormány külön részvényesi megállapodást is kötött arról, hogyan működne a NIS, ha a magyar csoport valóban többségi tulajdonossá válna.

A szerb állam ebben az esetben további 5 százalékos részesedést szerezne, a pancsovai finomító működését pedig legalább tíz évre biztosítani kellene.

A végleges üzlet azonban még mindig nem zárult le. Ehhez nemcsak a Mol és az orosz tulajdonosok megállapodása szükséges, hanem az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hatóságának, az OFAC-nak a jóváhagyása is.

A Budapest–Belgrád-vasútvonal is közvetlenül Vucic távozása után nyílhat meg

Aleksandar Vucic lemondása nemcsak a NIS-ügy szempontjából jön különösen rossz pillanatban. A szerb elnök szerint jövő hónapban megnyílhat a Budapest–Belgrád-vasútvonal is, miután a magyarországi szakaszon befejeződik a teljes terheléses teszt. Vitézy Dávid közlekedési miniszter korábbi tájékoztatása szerint október 3-án vagy 4-én 160 kilométer/órás sebességgel, utasok nélkül tesztelik a magyar szakaszt.