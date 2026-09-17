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logisztika
Waberer's Nyrt.
Szerbia
Belgrád
raktár
Budapest-Belgrád vasútvonal

Szerbiai raktárbővítést jelentett be a Waberer's – így kapcsolódik a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz

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Jelentősen bővül a szerbiai logisztikai kapacitás a cég leányvállalatánál. A Waberer’s Csoport Belgrád melletti raktárfejlesztése két részletben valósul meg.
VG
2026.09.17, 13:22

Két lépcsőben bővíti szerbiai logisztikai kapacitásait a Waberer’s Csoport szerbiai leányvállalata. Az MD International 8 ezer négyzetméteres raktárkomplexumból szolgálja ki az ügyfeleit, új raktárirányítási szoftverrel és több rakodókapuval. 2027 első negyedévében pedig indul az MDI zöldmezős, build-to-suit elosztóközpontjának fejlesztése, amellyel két, egyenként 10 ezer négyzetméteres raktári kapacitás jön létre.

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Jelentősen bővül a szerbiai logisztikai kapacitás a Waberer's leányvállalatánál / Fotó: Shutterstock

A Waberer’s Csoport csütörtöki közleménye kiemelte, hogy az MDI a szerb FMCG-disztribúciós piac meghatározó szereplője, fő tevékenységei közé tartozik a belföldi disztribúció, a közúti áruszállítás és a raktározás. A Waberer’s 2023-ban jelentette be a társaság 55 százalékos többségi tulajdonrészének megszerzését. Az akvizíció egyik kiemelt célja kezdettől az volt, hogy az MDI helyi piacismerete és ügyfélkapcsolatai kiegészüljenek a Waberer’s regionális hálózatával, logisztikai tudásával és üzletfejlesztési képességeivel, és így teremtsenek új növekedési lehetőségeket.

A kétlépcsős kapacitásbővítés ennek az együttműködésnek az eredménye. A 2026 végén megnyíló 8 ezer négyzetméteres raktár az MDI jelenlegi disztribúciós tevékenységének még korszerűbb működési hátteret biztosít, a 2027-ben induló 20 ezer négyzetméteres zöldmezős fejlesztés pedig további növekedési lehetőségeket teremt. A beruházásokkal javul a szolgáltatási színvonal, lehetőség nyílik új kereskedelmi disztribúciós és 3PL-megbízások megszerzésére, valamint erősödik a Waberer’s szerbiai piaci jelenléte.

Két részletben bővít a Waberer's leány

Az elsőként megnyíló 8 ezer négyzetméteres raktárkomplexumot az MDI különböző termékvonalainak tárolási és kezelési követelményeihez igazítják, a partnerek kiszolgálása pedig az átköltözés alatt is zavartalanul működik. Az új létesítménnyel 50 százalékkal nő az MDI raktárterülete, 4 ezer raklaphely lesz elérhető, azaz jóval nagyobb árumennyiséget kezelhetnek majd itt.

„Az MDI többségi tulajdonrészének megszerzésekor nem egyszerűen a szerb piacra léptünk be, hanem olyan együttműködést építettünk, amely az MDI helyi piaci tudását a Waberer’s regionális logisztikai képességeivel kapcsolja össze. A kétlépcsős kapacitásbővítés egyszerre ad korszerűbb hátteret a jelenlegi működésnek és teremt új növekedési lehetőségeket. Így az operatív, kereskedelmi és hálózati szinergiákat még jobban kihasználhatjuk, és erősebb alapot teremthetünk a szerbiai disztribúciós és 3PL-szolgáltatások további bővítéséhez” – mondta Barna Zsolt, a Waberer’s elnök-vezérigazgatója.

A megnövelt tárolókapacitás mellett az új raktár lényegesen több rakodókapuval rendelkezik majd, ami gyorsabb tehergépjármű-rakodást és nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé az ügyfélkiszállítások tervezésében. Új raktárirányítási rendszer bevezetését is tervezik, amely további lehetőségeket nyit meg a logisztikai és raktározási folyamatok fejlesztésében. Ezek a fejlesztések az MDI helyi működési tapasztalatával és a Waberer’s logisztikai szakértelmével együtt támogatják a hatékonyabb, átláthatóbb és magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálást.

A program második lépcsője 2027 első negyedévében indul a Belgrád melletti Borcsában, ahol az MDI és partnerei egy zöldmezős, build-to-suit elosztóközpont fejlesztését kezdik meg két, egyenként 10 ezer négyzetméteres raktári kapacitással. A korszerű kialakítású központban többfunkciós tárolási területeket hoznak létre, a fejlesztés pedig magas energiahatékonyságot és BREEAM Very Good minősítést céloz. A fejlesztés lehetővé teszi további kereskedelmi disztribúciós megbízók és 3PL-ügyfelek kiszolgálását, támogatva az MDI piaci részesedésének növelését és szolgáltatási színvonalának további javítását.

Szucsány György, a Waberer’s logisztikai szegmensének ügyvezetője és ingatlanfejlesztési igazgatója szerint a szerbiai fejlesztés fontos lépés abban, hogy a csoport Magyarországon és Szlovákiában megszerzett ingatlanfejlesztési tapasztalatát regionális szinten tovább hasznosítsa. Az új kapacitások nemcsak az MDI növekedéséhez teremtenek korszerű és rugalmas infrastruktúrát, hanem a Waberer’s ingatlanfejlesztési portfólióját is új földrajzi dimenzióval bővítik, és további üzleti lehetőségeket nyitnak meg a szerb disztribúciós és 3PL-piacon.

Regionális hálózatban gondolkodik a vállalat

A Waberer's Csoport két évvel ezelőtt tette közzé az erre vonatkozó stratégiáját, és abban az egyik fontos szempont az volt, hogy az országon belül, illetve az országhatáron túl, de döntően a régióban egy olyan logisztikai hálózatot hozzon létre, amely megfelelő hatékonysággal biztosít egy crossdocking hálózatot, és egy nagyon rugalmas, hatékony infrastruktúrát alakít ki.

Barna Zsolt a Világgazdaságnak adott interjúban is kiemelte, hogy egy külső partnerrel Szerbiában indult raktárfejlesztés, ami várhatóan a következő évben Belgrád mellett fog megvalósulni. Illetve Szlovákiában is elkezdenek egy raktárfejlesztési beruházást.

„Belgrádban egy nagy kereskedelmi és egy logisztikai vállalatunk van, és annak a korszerűsítésére, fejlesztésére összpontosul elsősorban ez a projekt. Természetesen a Budapest-Belgráddal kapcsolatos, kapacitást növelő szerepből fakadó felhozó árumennyiség jelentős mértékben növelheti a belgrádi igényeket is” – válaszolta a cégvezető a Világgazdaság azon kérdésére, hogy a belgrádi projekt mennyire épít a hamarosan beinduló Budapest-Belgrád vasútvonalra.

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