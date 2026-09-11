Megtalálta új tőzsdei nevét az ambiciózus fejlesztéseket tervező Waberer's – regionális hálózatban gondolkodik a cégcsoport
A közelmúltban jelent meg a Waberer's 2026-os második negyedévről szóló gyorsjelentése. Nagy vonalakban hogyan értékelné az első félévet?
Mozgalmas időszakon vagyunk túl. Látjuk mindannyian a gazdasági kihívásokat, amelyekkel nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió is küszködik. A Waberer's Csoport elsődleges piaca alapvetően az Unió területén belül van. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy a cég teljesítménye a tavalyi évhez hasonló volt, a biztosítási szegmens és a logisztikai alaptevékenység tekintetében megismételtük a tavalyi első féléves eredményt. Ez alapján azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a számokkal.
A konszolidált negyedéves árbevételünk 227 millió euró volt 2026 második negyedévében, ami 11,8 százalékos növekedésnek felel meg a tavalyi évhez hasonló időszakához képest. Az EBIT 15,5 millió euró volt a második negyedévben, ami 40 százalékos javulást mutat az első negyedéves számainkhoz képest.
Az idei évben eddig a közel-keleti konfliktus, és annak hatásai mozgatták a nemzetközi piacokat. A február óta tartó iráni háború melyik területeken és milyen mértékben érinti a céget?
Ketté kell bontani a vállalat működését. A biztosítási szegmensünk egy nagyon megbízható eredménytermelő képességgel rendelkező szegmens, és az első féléves eredménye a várakozásoknak megfelelően alakult. Ez köszönhető az új termékkörnek, a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben fennálló kisebbségi tulajdonrész kivásárlásának, illetve a Posta Biztosítók jó teljesítményének.
A logisztikai szegmens jóval inkább kitett az ipari termelésnek, és az első félévben a legfontosabb piacainkon stagnálás, a német piacon enyhe csökkenés volt az ipari termelési adatokban, ami a logisztikai szegmensre is kihatott. A kereslet-kínálat egyensúlyának csökkenésével a nemzetközi fuvarpiaci árak nem emelkedtek számottevően, tehát azok a költségek, amelyek nyomják az iparágat, nem tudtak beépülni 100 százalékosan. Másrészt az iráni háború miatt az üzemanyagárak mintegy 30 százalékkal emelkedtek, és ez sem tudott olyan gyors ütemben beépülni a logisztikai árainkba, mint amennyire gyorsan történt meg.
Jelen pillanatban a logisztikai szerződések biztosítanak egy árkövető hatást. Ez általában havi/negyedéves követéseket tesz lehetővé. Tehát azok az elszenvedett költségek, amelyeket rövid távon elszenvedtek ezek az operációk, a következő negyedévben, vagy pedig az év végén fognak kompenzálódni. Emiatt a logisztikai szegmensünk, bár jobb eredményre számítottunk, de a tavalyi eredményt tudta megismételni. Illetve számítottunk ingatlanüzletágakban már átadandó fejlesztésekre, viszont ezek lassabban történnek meg, mint ahogy gondoltuk, emiatt ennek az eredménye még nem tudott megjelenni a számainkban.
Az elmúlt években a közúti és a vasúti szállításban is sokat lehetett hallani sofőrhiányról, járművezetőhiányról. Ez a Waberer's-nél is problémát jelent? Mi erre a megoldásuk?
Az IRU legfrissebb jelentése szerint a mintegy 500 ezer gépjárművezető fog 2030-ig az európai piacról hiányozni. Ez azt mutatja, hogy ennek a megoldása nemcsak a sofőrképzés, hanem mindenképpen fontos a flotta hatékonyságának javítása is. A Waberer's Csoport jelen pillanatban mintegy kétezer fő magyar gépjárművezetőt foglalkoztat, de már foglalkoztat ezer fő, nem magyar ajkú kollégát is. Ők elsősorban ázsiai területekről érkeznek hozzánk. Tehát a jelenlegi megoldásunk a saját képzésen és iskolarendszeren túlmenően az ázsiai harmadik országokból érkező gépjárművezetők foglalkoztatása az európai piacon.
A gyorsjelentés kitért arra is, hogy jelentős raktárfejlesztéseket tervez a vállalat. Mit lehet tudni ezekről? Hol zajlanak a fejlesztések, és mikorra készülhetnek el?
Két évvel ezelőtt tette közzé a vállalat az erre vonatkozó stratégiáját, és abban az egyik fontos szempont az volt, hogy az országon belül, illetve az országhatáron túl, de döntően a régióban egy olyan logisztikai hálózatot hozzon létre, amely megfelelő hatékonysággal biztosít egy crossdocking hálózatot, és egy nagyon rugalmas, hatékony infrastruktúrát alakít ki.
Elkészült egy debreceni beruházásunk, egy 20 ezer négyzetméteres csarnokot adtunk át, amelynek a hasznosítása remélhetőleg néhány héten belül megtörténik. Folyamban van egy nyugat-magyarországi beruházásunk, remélhetőleg néhány héten belül bejelentjük az ezzel kapcsolatos megbízói szerződést. Ez egy közel 30 ezer négyzetméteres raktárfejlesztés lesz. Szegeden egy 13 hektáros területet vásároltunk, ahol az oda települő autóipari beruházás mellé szeretnénk nemcsak egy terminálfejlesztést, hanem egy logisztikai centrumfejlesztést végrehajtani. Illetve 44 hektár területvásárlással Ecser mellett indult el egy korszerű élelmiszeripari hűtő és fagyasztóraktár fejlesztése, amely egy 20 milliárd forintos beruházás révén fogja biztosítani a Waberer's Csoport hűtő és élelmiszerlogisztikai infrastruktúráját a jövőben. Ez várhatóan 2028-ra készül el.
Akkor lényegében egész Magyarországot lefedik a hálózatukkal.
Igen, de az a jó hír, hogy túl tudtunk lépni a határokon is. Egy külső partnerrel Szerbiában is indul egy raktárfejlesztés, ami várhatóan a következő évben Belgrád mellett fog megvalósulni. Illetve Szlovákiában is kezdünk egy raktárfejlesztési beruházást. Tehát nemcsak Magyarországon, hanem a régióban szeretnénk erősíteni.
És ez a belgrádi projekt, ez mennyire épít például a hamarosan beinduló Budapest-Belgrád vasútvonalra?
Belgrádban egy nagy kereskedelmi és egy logisztikai vállalatunk van, és annak a korszerűsítésére, fejlesztésére összpontosul elsősorban ez a projekt. Természetesen a Budapest-Belgráddal kapcsolatos, kapacitást növelő szerepből fakadó felhozó árumennyiség jelentős mértékben növelheti a belgrádi igényeket is.
Nemcsak nemzetközi szinten, hanem Magyarországon is történtek olyan események, amelyek a piacra is jelentős hatással bírtak. Az elmúlt hónapokban tapasztalt forinterősödés hogyan érinti a céget?
Folyamatosan mérlegeli a vállalat, hogy mi a legbiztosabb megoldása annak érdekében, hogy az eredménytermelő képességét ez ne befolyásolja. Erre az évre vonatkozóan a jövő év Q1-es időszak végéig a vállalatcsoport az eurós árbevételét lefedezte 401 forinton. Tehát jelenleg a vállalatot nem érinti az euró árfolyam hatása. A költségeinkre nézve inkább javító tényezőt jelenthet a második félévben, hiszen az euró alapú költségeink a magyar vállalataink tekintetében ezáltal csökkenhetnek.
Kérdés lesz, hogy Q2-ben mi fog történni. Az árfolyamra vonatkozóan rendkívül sok előrejelzést látunk. Nyilván exportáló cégként azt gondoljuk, hogy ez a jelenlegi árfolyam túl erős.
Az áprilisi választásokat követőn kormányváltásra került sor. Ez mennyire befolyásolja a cég működését? Milyen a Waberer’s kapcsolata az új kormányzattal?
Én azt gondolom, hogy érdemes kettéválasztani a témát. A vállalat működését semmilyen módon nem befolyásolja a váltás. Gondolom a tulajdonosi struktúrára is vonatkozik a kérdés. A vállalat működése független a részvényeseitől. A részvényesek a tulajdonosi jogaikat a közgyűlésen gyakorolják elsősorban. Ebből fakadóan sem a múltban, sem pedig a jövőben nem gondolom, hogy a vállalat részvényesi struktúrájának bármilyen formában befolyásolnia kellene a vállalat működését. A vállalat menedzsmentje függetlenül működik, és az a feladatunk, hogy minden részvényesünknek, a munkavállalóinknak, illetve a megbízóink számára olyan döntéseket hozzunk, amelyek számukra, illetve a vállalat számára előnyösek.
A kormányzattal viszonylag gyorsan fel tudtuk venni a kapcsolatot. A megfelelő minisztériumokkal, azt gondolom, hogy a vállalat méretéből fakadóan is kielégítő a kapcsolatunk, és ugyanazt a korábbi segítőkészséget tapasztaljuk magyar vállalat révén, amely a gazdaságfejlesztéshez történő hozzájárulásunkat tudja segíteni.
Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Waberer's 2022-es és 2026-os kötvénykibocsátása kapcsán, azt gyanítva, hogy az MFB kötvényjegyzésénél felmerülhetett a hivatali visszaélés és a hűtlen kezelés gyanúja. Mi a vállalat álláspontja az ügyben? Milyen fejlesztések történtek a kötvénykibocsátás során bevont forrásokból?
A feljelentés tartalmát és az annak alapjául szolgáló dokumentumokat nem ismerjük, ezért magát az eljárást nem szeretném kommentálni. Azt azonban egyértelműen visszautasítjuk, hogy a Waberer’s a kötvénykibocsátások során jogellenesen járt volna el vagy jogellenes előnyben részesült volna. Az MFB a kötvényjegyzésről saját hatáskörében hozott döntést, azokra nekünk ráhatásunk nem volt.
Azt tudom elmondani, hogy a 2022-ben bevont forrást maradéktalanul a korábban meghirdetett fejlesztésekre fordítottuk. Korszerűsítettük a flottánkat, létrehoztuk a 47 ezer négyzetméteres ecseri logisztikai központunkat, valamint akvizíciókkal és kapacitásbővítésekkel fejlesztettük a szolgáltatásainkat. Ezek a beruházások nemcsak a magyarországi és regionális működésünket erősítették, hanem tovább diverzifikálták logisztikai portfóliónkat.
A 2026-os kötvénykibocsátásból bevont forrást a nyilvánosan meghirdetett stratégiánkban szereplő fejlesztési célokra tervezzük felhasználni. Többek között modern logisztikai infrastruktúrát kívánunk létrehozni még tovább fejleszteni szolgáltatásainkat és folytatjuk regionális terjeszkedésünket.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a Waberer’s Csoport ma mintegy hatezer embernek ad munkát és évente több mint 32 milliárd forintot fizet be adók és útdíjak formájában. Ha a hatóságok megkeresnek bennünket az ügy kapcsán, természetesen állunk rendelkezésre és támogatjuk a munkájukat. Ettől függetlenül a cégcsoportunk működése zavartalan, a kollégáink dolgoznak, ügyfeleink megbízásait pedig a megszokott módon, a legjobb tudásunk szerint teljesítjük.
A Waberer's nemrég tette közzé legfrissebb fenntarthatósági jelentését. A cég évek óta hangsúlyozza, hogy cél a karbonsemlegesség erősítése, és az alternatív hajtásláncú járműflotta bővítése. Hogy halad a zöld átállás?
Sokkal nagyobb lelkesedéssel indult neki az egész európai logisztikai piac a zöld átállásnak, mint amilyen gyorsan tud haladni. Egy kicsit lelassult ez a folyamat az elmúlt időszakban, és sokan mondják, hogy ebben szerepe van az amerikai politikának is. Ettől függetlenül a Waberer's Csoport nem adta fel azokat a céljait, hogy minden évben szeretnénk csökkenteni a karbonlábnyomunkat. Ennek egyik eszköze az alternatív hajtásláncú járművek alkalmazása.
Az elmúlt hetek alapján be tudok számolni jelentős előrelépésekről. Az MAN-től egy három autós elektromos flottát szereztünk be. Ezen kívül rendeltünk nagy hatótávolságú, 700 kilométer megtételére képes járműveket a Volvo csoporttól. Ezzel a meglévő, Magyarország mellett a régióban is viszonylag jelentősnek számító flottánkat 40 darabosra emeltük. Disztribúcióban már bizonyítottak a járművek, tehát várhatóan ott a következő években ezeknek a számát exponenciálisan tudjuk növelni. Emellett azonban minden ki nem bocsátott szén-dioxid és nitrogén-oxid gyakorlatilag csökkenti a karbonlábnyomunkat.
A tavalyi évtől kezdve a győri Széchenyi István Egyetemmel közösen egy science parki együttműködés keretében egy AI stúdiót működtetünk, amelynek keretében prediktív alapú fuvartervezésre szeretnénk átállni a közeljövőben mesterséges intelligencia támogatással, és ezáltal csökkenteni a felesleges futásainkat és a karbonlábnyomunkat is. De nem elhanyagolhatók a vasúti szegmensben történő beruházásaink sem, hiszen a Waberer's Csoportnak már 17 mozdonya van és majdnem 1000 darab vagonja. Az a célunk, hogy minél több közúti szállítást a vasútra tereljünk és intermodális szállítási oldalon erősítsünk a közeljövőben.
Ha már szóba került a mesterséges intelligencia… Gondolkodnak esetleg önvezető járművek tesztelésén, alkalmazásán?
A Waberer’s Csoport az egyik első volt, aki Európában önvezető járművet tesztelt, ugye ezek félig önvezető járművek voltak. Jelen pillanatban minden komoly európai gyártóval, sőt most már kínai gyártókkal is a Waberer's Csoportnak van egy technológiai stratégiai együttműködésre, és ennek keretein belül gondolkodunk. Nemcsak ennek a technológiának a tesztelésében, hanem minden olyan technológiának a tesztelésében, amely a fuvarozás karbonsemlegessége, illetve hatékonysága irányába tud hatni.
Ez a technológia akár a sofőrhiányra is megoldást jelenthet?
Rövid távon én ebben nem hiszek. Hosszabb távon igen.
Nagyjából egy évvel ezelőtt a Waberer’s International Nyrt. és a Budapest Airport Zrt. együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá, amelynek célja a hazai légiáru-szállítás és logisztika dinamikus fejlesztése. Egy év távlatából hogyan értékelné az együttműködést? Mik a legfontosabb eredmények?
Az együttműködésben jelentős lehetőséget látunk, ugyanakkor a megvalósítás összetett előkészítést igényel, ezért jelenleg még a tervezési fázisban tartunk. A Waberer’s részéről a szándék és az elkötelezettség változatlan, és bízunk abban, hogy a Budapest Airporttal közösen a következő időszakban konkrét lépésekre is sor kerülhet. Továbbra sem mondtunk le ezekről a terveinkről.
Hozzá kell tenni, hogy rengeteg dologban próbálunk innoválni, nagyon sok mindenben indulunk el. A Waberer's Csoport már nem az a cég, ami a korábbi időszakban volt, a névváltást is ennek a tükrében szeretnénk elindítani. Keressük a kitörési pontokat, hogy a korábbi közúti fuvarozás-központú vállalatból egy diverzifikált, hozzáadott értéket minél inkább nyújtó vállalattá alakuljunk át. Vannak nagyon sikeres projektjeink, vannak kevésbé sikeres projektjeink, és vannak olyan projektjeink, amelyek lehet, hogy egyszer megvalósulnak, és az is lehet, hogy nem.
Elhangzott ez a névváltási projekt is. Ez most hogy halad? mit lehet tudni róla?
Minden névváltás nagyon nehéz folyamat. A Waberer’s International Nyrt. jelenlegi neve már nem tükrözi teljes egészében a cégcsoport mára rendkívül diverzifikálttá vált portfólióját. A Waberer’s márkát a legtöbben továbbra is elsősorban a közúti fuvarozással azonosítják, miközben a szolgáltatási portfóliónk messze túl mutat ezen, valamint a cégcsoport eredménytermelésében markáns szerepet tölt be a biztosítási szegmens.
Ezért olyan új nevet kerestünk a tőzsdei társaság számára, amely ernyőmárkaként jobban képes megjeleníteni a cégcsoport sokszínűségét és jövőbeni fejlődési irányait. Úgy gondoljuk, hogy megtaláltuk ezt a nevet és a hozzá kapcsolódó új márkakoncepciót és új brandeket.
A névválasztás során ugyanakkor kiemelten fontos volt számunkra, hogy az új név ne jelentsen szakítást a múlttal. Egy olyan nevet kellett találnunk a tőzsdei cégünknek, amely hűen tükrözi ennek a vállalatnak a most már közel 80 éves múltját, hűen tükrözi azt a szellemiséget, amelyet a vállalat letett a korábbi időszakban az asztalra, de emellett megmutatkozik a diverzifikált gondolkodásmód is. Az új elnevezés már a kibővült portfóliót és a regionális növekedési ambícióinkat is kifejezi. A terveink szerint az új tőzsdei nevet legkésőbb november közepéig jelentjük be.
A Waberer's részvényei számára is mozgalmas eddig az év. Egy erős tél után történt egy kis korrekció, a nyár azonban már újra az erősödésről szólt, majd augusztus végén ismét egy kis csökkenés történt. Mennyire elégedett a jelenlegi árfolyammal? Hol lehet az idei plafon?
Ugye egy vezérigazgató, vagy menedzsmenttag nem mondhat várakozást, mi az elemzői várakozásokat tudjuk elfogadni. Ezek vételi ajánlatot fogalmaznak meg, és 6800 forintos árszinten határozzák meg a fair értékét a részvényeinknek. Ezért azt gondoljuk, hogy ebben jelentős potenciál mutatkozik.
Nem kell véka alá rejteni, a tavaszi csökkenés az alapvetően a politikai fordulatból fakadó várakozásnak a hatása volt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy viszonylag gyorsan visszafordult a részvény egy emelkedő szintre. Amiatt is, hogy a befektetők és a piac látta, hogy ez a vállalat elsősorban egy piaci, nemzetközi cégcsoport, és nagyon kevés hatása lehet a politikai változásnak a vállalat működésére. De azt is látni kell, hogy azok a gazdasági hatások, amelyek Európában megmutatkoztak, illetve az üzemanyagár-emelkedések és a háborúk hatásai a logisztikai szegmensünkre nézve nagyon jelentős költségnyomást és eredménynyomást gyakorolnak. Azt is gondolom, hogy a piacnak látnia kell, hogy a vállalat diverzifikált modellje alkalmas arra, hogy ezeket a hatásokat tompítsa, és a növekedési pályáról ne tudjon a vállalat letérni. Ehhez idő kell, hogy ezt mi bizonyítani tudjuk. Éppen ezért optimista vagyok a tekintetben, hogy ez a részvényárfolyam a továbbiakban is emelkedő pályán marad.