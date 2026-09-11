Megtalálta új tőzsdei nevét az ambiciózus fejlesztéseket tervező Waberer's – regionális hálózatban gondolkodik a cégcsoport

A közelmúltban jelent meg a Waberer's 2026-os második negyedévről szóló gyorsjelentése. Nagy vonalakban hogyan értékelné az első félévet?

Mozgalmas időszakon vagyunk túl. Látjuk mindannyian a gazdasági kihívásokat, amelyekkel nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió is küszködik. A Waberer's Csoport elsődleges piaca alapvetően az Unió területén belül van. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy a cég teljesítménye a tavalyi évhez hasonló volt, a biztosítási szegmens és a logisztikai alaptevékenység tekintetében megismételtük a tavalyi első féléves eredményt. Ez alapján azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a számokkal.

A konszolidált negyedéves árbevételünk 227 millió euró volt 2026 második negyedévében, ami 11,8 százalékos növekedésnek felel meg a tavalyi évhez hasonló időszakához képest. Az EBIT 15,5 millió euró volt a második negyedévben, ami 40 százalékos javulást mutat az első negyedéves számainkhoz képest.

Barna Zsolt, a Waberer’s elnök-vezérigazgatója / Fotó: Mirkó István / MW

Az idei évben eddig a közel-keleti konfliktus, és annak hatásai mozgatták a nemzetközi piacokat. A február óta tartó iráni háború melyik területeken és milyen mértékben érinti a céget?

Ketté kell bontani a vállalat működését. A biztosítási szegmensünk egy nagyon megbízható eredménytermelő képességgel rendelkező szegmens, és az első féléves eredménye a várakozásoknak megfelelően alakult. Ez köszönhető az új termékkörnek, a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben fennálló kisebbségi tulajdonrész kivásárlásának, illetve a Posta Biztosítók jó teljesítményének.

A logisztikai szegmens jóval inkább kitett az ipari termelésnek, és az első félévben a legfontosabb piacainkon stagnálás, a német piacon enyhe csökkenés volt az ipari termelési adatokban, ami a logisztikai szegmensre is kihatott. A kereslet-kínálat egyensúlyának csökkenésével a nemzetközi fuvarpiaci árak nem emelkedtek számottevően, tehát azok a költségek, amelyek nyomják az iparágat, nem tudtak beépülni 100 százalékosan. Másrészt az iráni háború miatt az üzemanyagárak mintegy 30 százalékkal emelkedtek, és ez sem tudott olyan gyors ütemben beépülni a logisztikai árainkba, mint amennyire gyorsan történt meg.