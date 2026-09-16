Hamarosan bemutatják a Wekerle-programot: 20 ezer új ingatlan épülhet – az Airbnb- és a bérlakáspiacot is teljesen átalakíthatja a kormány

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára kiemelte, Magyarországon mintegy 4,5 millió lakás található, ezek fele azonban energetikai és korszerűségi szempontból rossz állapotban van.

A Wekerle-program az Airbnb- és a bérlakáspiacot is teljesen átalakíthatja / Fotó: Shutterstock

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára kiemelte, Magyarországon mintegy 4,5 millió lakás található, ezek fele azonban energetikai és korszerűségi szempontból rossz állapotban van.

Wekerle-program: a települések maguktól is jelentkeznek

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a lakásépítési programot Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek kell előkészítenie Kármán András pénzügyminiszter bevonásával. A határidő szeptember 30.

A program célja, hogy több megfizethető lakás épüljön, elsősorban használaton kívüli ipari területeken. A fejlesztések feltétele a megfelelő közlekedés és közműhálózat kialakítása.

Szemerey Samu szerint

egyértelműen a fővárosban a legnagyobb a lakáshiány, és itt mutatkozik a legerősebb igény a bérlakásprogramra.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a lakásépítési program a vidéki nagyvárosokra is kiterjed, számos település jelezte már a minisztériumnak részvételi szándékát.

A fővárosban Rákosrendező, az egykori diákváros területe, Újpest, Kelenföld, valamint a Kőbányai út környéke is szóba jöhet lehetséges helyszínként. Közölte, hogy a Wekerle-program megvalósítása várhatóan

Budapesten és az agglomerációban lesz a legjelentősebb,

de a megyeszékhelyeken is meghatározó szerepet kaphat. A többi között

de a megyeszékhelyeken is meghatározó szerepet kaphat. A többi között Szegeden,

Debrecenben,

Pécsen,

Győrben

és Székesfehérváron

szintén több beruházás kapcsán is vizsgálják a lehetőségeket.

„Fontos, hogy nem egy-egy épület felhúzásában gondolkodunk, hanem barnamezős, vegyes használatú városfejlesztésekben – emelte ki az államtitkár.

Hangsúlyozta: a fejlesztéseken belül a bérlakásépítésnek kell meghatározó szerepet kapnia, de a tervek piaci lakások, szolgáltatóegységek és középületek kialakítását is magukban foglalhatják.

Külföldi recepttel oldanák a magyar lakáshiányt

A minisztérium államtitkára elmondta: országonként eltérően határozzák meg, mi számít megfizethető ingatlannak. A Wekerle Sándor Lakásépítési Program esetében jelenleg dolgoznak az ehhez szükséges feltételrendszeren, amelynek végül egy, a piaci szereplők számára is jól értelmezhető támogatási konstrukcióban kell megjelennie.