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bérlakás
barnamezős
ingatlan

Hamarosan bemutatják a Wekerle-programot: 20 ezer új ingatlan épülhet – az Airbnb- és a bérlakáspiacot is teljesen átalakíthatja a kormány

A Wekerle Sándor Lakásépítési Program részletszabályainak kidolgozása az év végére fejeződik be, a koncepció legfontosabb sarokpontjait pedig ősszel fektethetik le – erősítette meg Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár a Világgazdaságnak. 
Szirmák Erik
2026.09.16., 13:28

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára kiemelte, Magyarországon mintegy 4,5 millió lakás található, ezek fele azonban energetikai és korszerűségi szempontból rossz állapotban van.   

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 A Wekerle-program az Airbnb- és a bérlakáspiacot is teljesen átalakíthatja / Fotó: Shutterstock

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára kiemelte, Magyarországon mintegy 4,5 millió lakás található, ezek fele azonban energetikai és korszerűségi szempontból rossz állapotban van.   

Wekerle-program: a települések maguktól is jelentkeznek

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a lakásépítési programot Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek kell előkészítenie Kármán András pénzügyminiszter bevonásával. A határidő szeptember 30.

A program célja, hogy több megfizethető lakás épüljön, elsősorban használaton kívüli ipari területeken. A fejlesztések feltétele a megfelelő közlekedés és közműhálózat kialakítása.

Szemerey Samu szerint

egyértelműen a fővárosban a legnagyobb a lakáshiány, és itt mutatkozik a legerősebb igény a bérlakásprogramra. 

Hozzátette ugyanakkor, hogy a lakásépítési program a vidéki nagyvárosokra is kiterjed, számos település jelezte már a minisztériumnak részvételi szándékát.

A fővárosban Rákosrendező, az egykori diákváros területe, Újpest, Kelenföld, valamint a Kőbányai út környéke is szóba jöhet lehetséges helyszínként. Közölte, hogy a Wekerle-program megvalósítása várhatóan 

  • Budapesten és az agglomerációban lesz a legjelentősebb, 
    de a megyeszékhelyeken is meghatározó szerepet kaphat. A többi között
  • Szegeden, 
  • Debrecenben, 
  • Pécsen, 
  • Győrben 
  • és Székesfehérváron 
    szintén több beruházás kapcsán is vizsgálják a lehetőségeket.

„Fontos, hogy nem egy-egy épület felhúzásában gondolkodunk, hanem barnamezős, vegyes használatú városfejlesztésekben – emelte ki az államtitkár. 

Hangsúlyozta: a fejlesztéseken belül a bérlakásépítésnek kell meghatározó szerepet kapnia, de a tervek piaci lakások, szolgáltatóegységek és középületek kialakítását is magukban foglalhatják. 

Külföldi recepttel oldanák a magyar lakáshiányt

A minisztérium államtitkára elmondta: országonként eltérően határozzák meg, mi számít megfizethető ingatlannak. A Wekerle Sándor Lakásépítési Program esetében jelenleg dolgoznak az ehhez szükséges feltételrendszeren, amelynek végül egy, a piaci szereplők számára is jól értelmezhető támogatási konstrukcióban kell megjelennie. 

Kérdésünkre közölte: 

az 550 millió eurós keret különböző források bevonásával megközelítheti a kétmilliárd eurót, ami 15–20 ezer lakás megépítésére lehet elegendő. 

Hozzátette, hogy egy megfelelően kialakított bérlakásprogram az ingatlanfejlesztésekre is kedvező hatással lehet. 

  • Hollandiában és Dániában az állami keretek között működő bérlakáspiac több mint százéves múltra tekint vissza, és jelentős tőkét mozgat meg.  
  • Csehországban, Lengyelországban és Spanyolországban az elmúlt 15–20 évben alakultak ki jól működő rendszerek. 

„Be kell mutatni, hogy mi a megfizethető lakás alapja, miként viszonyul a bérlakáspiac a rövid távú lakáskiadáshoz, milyen ösztönzőrendszerre van szükség, valamint mekkora szerepet vállaljon az állam a szerződések létrehozásában” – hangsúlyozta. 

Szemerey Samu lapunkkal közölte, hogy napokon belül nyilvánosak lesz a Wekeple-program fontosabb elemei / Fotó: IKF 

Szemerey Samu kiemelte: Magyarországon még nincs egységes kép arról, mit jelent a bérlakáspiac. Sokan a szociális bérlakásokkal azonosítják, holott az teljesen más szegmens, mások pedig kompromisszumos lakhatási formának tartják. 

Az azonban elmondható, hogy itthon továbbra is erős a saját lakás kultúrája. Ez viszont azt is jelenti, hogy az alacsonyabb keresetű, kisebb vidéki településekre születő vagy más okból jelzálog-hitelt felvenni nem tudó lakáskeresők számára az a helyzet állt elő, hogy az állami támogatási programokhoz nem tudtak hozzáférni. 

A kormány bővíteni szeretné a társadalmi mobilitást és a hozzáférést, nem pedig a saját lakás lehetőségét szűkíteni. 

Hangsúlyozta, hogy ezért láthatóvá kell tenni, hogy az életkor vagy az élethelyzet változásával mikor jelenthet valódi segítséget a bérlakás. Az ingatlantulajdonosok számára pedig egyértelművé kell tenni, miként kapcsolódhat be a lakásuk a bérlakáspiacba.  

Új korszak jöhet az albérlet és az Airbnb-piacon – az állam is szerepet vállalhat 

„A lakáskiadásnak szervezett keretekre van szüksége. A piacot jelenleg a rövid távú érdekek uralják, miközben a működése alapvetően kockázatos. Ennek egyik alternatívájaként jelent meg az Airbnb, amely azonban a társasházak életét is megnehezítette. Ehhez a területhez is hozzá kell nyúlni” – fejtette ki. 

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Az államtitkár szerint olyan szerződéses konstrukciók kidolgozása a cél, amelyek az állam, az önkormányzatok és intézményi partnerek bevonásával tehetik hatékonyabbá a lakások hasznosítását.  

Lapunknak elárulta, hogy 

az első építkezéseknek 2028–2029-ben kell megkezdődniük. 

Mint mondta, a tervezés, a területek kiválasztása, az engedélyeztetés és az egyéb előkészítő feladatok miatt ez ambiciózus vállalás, de tartani kell az ütemtervet. 

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