Komoly versenyre készül a Wizz Air: lenyomná az egyik fő versenytársát – az elemzők szerint ekkor történhet az előzés
Újabb előrelépés küszöbéhez érkezett a Wizz Air, a magyar gyökerű légitársaság hamarosan felléphet a második helyre Európa diszkont légitársaságai között az utasszámokat tekintve. A piaci várakozások alapján a vállalat kapacitása a 2030-as pénzügyi évig évente csaknem 13 százalékkal bővülhet, ami a leggyorsabb növekedési ütemet jelentené a fő versenytársak körében.
A Bloomberg elemzése szerint azonban a gyorsabb növekedés önmagában nem feltétlenül lesz elegendő ahhoz, hogy a Wizz Air csökkentse a Ryanairrel szembeni jövedelmezőségi lemaradását. Bár a költségeinek csökkentésével javíthatja a nyereségességét, ezt részben ellensúlyozhatja, hogy fő piacain alacsonyabb bevételt tud elérni, miközben pénzügyi terhei valamivel magasabbak.
A portál hozzátette, hogy az EasyJet útvonalhálózata kisebb átfedést mutat a Wizz Airével, mivel jelenléte elsősorban a nyugat-európai piacokra koncentrálódik, miközben a Norwegian Airlines elsősorban az északi országokra fókuszál. A hagyományos légitársaságok közül többen is rendelkeznek diszkont leányvállalatokkal: az IAG-hoz a Vueling, az Air France–KLM-hez a Transavia, a Lufthansához pedig az Eurowings tartozik.
Nagy a verseny a fapadosok között
Az elemzők úgy látják, hogy a Wizz Air közép- és kelet-európai alacsony költségű üzleti modellje strukturális növekedési potenciált biztosít a légitársaság számára, azonban a jövedelmezőség helyreállítása azon is múlik, hogy sikerül-e leküzdenie az egy utaskilométerre jutó költségekre nehezedő nyomást – amely részben a Pratt & Whitney hajtóműveivel kapcsolatos problémákból ered –, valamint javítania a fajlagos bevételeket a jelentős kapacitásbővülés ellenére. A nem üzemanyag-alapú egységköltségek tekintetében a Wizz Air és a Ryanair fej-fej mellett állnak.
A Bloomberg prognózisa szerint az európai fapadosok közül utaskilométer-kapacitásban és az utasszám tekintetében is a Ryanair marad az élen a következő években, azonban a Wizz Air kapacitásban már 2026-ban felülmúlja, utasszámban pedig 2027-ben megközelíti, 2028-ban már meg is előzi az EasyJet-et.
Az szintén fontos versenyelőnyt jelent a magyar gyökerű légitársaság számára, hogy az iparág egyik legfiatalabb flottájával rendelkezik: a repülőgépek átlagéletkora márciusban 4,6 év volt. A vállalat több mint 250 repülőgéppel rendelkezik, és több mint ezer útvonalat repül. A flotta 73 százaléka Airbus A321 Neo repülőgépekből áll, amelyek károsanyag-kibocsátásban, zajszennyezésben és üzemanyag-felhasználásban is a legversenyképesebbek közé tartoznak. Ráadásul ebből a géptípusból a jövőben tovább bővíti majd flottáját a vállalat.
Komoly növekedési potenciál a Wizz Air előtt
A Bloomberg szerint a nyugat-európai piacokon való terjeszkedés további növekedési lehetőséget kínál. A 2026-os pénzügyi évben a kiegészítő szolgáltatásokból származó bevételek az utasokhoz kapcsolódó összes bevétel 44 százalékát tették ki.
A terjeszkedés lehetőségéről Radó András, a Wizz Air kommunikációs igazgatója is beszélt a Világgazdaságnak júliusban adott interjúban. Elmondta, hogy az üzemanyagár-emelkedés hatással lesz más légitársaságokra, és akik gyengébb lábakon állnak, akik nem hedge-eltek megfelelően, azoknak az ősz nehéz lesz, mert az iparág általában nyáron termeli ki a profit nagy részét, és télen mindig nehezebb dolguk van, mivel kevesebbet utaznak az emberek.
„Lesznek olyan légitársaságok, akik nem fogják tudni megengedni maguknak, hogy annyi járatot üzemeltessenek, vagy egyáltalán üzemeljenek a téli időszakban. Meg kell nézni, hogy a gyengébb légitársaságokkal mi fog történni ősszel és télen. És ha lesz olyan piaci rés, ahova mi emiatt be tudunk menni, akkor nyilván kapni fogunk az alkalmon. Úgyhogy izgalmas időszak lesz szerintem az ősz és a tél az iparágban” – mondta el Radó András az idei várakozások kapcsán.