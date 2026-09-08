Komoly versenyre készül a Wizz Air: lenyomná az egyik fő versenytársát – az elemzők szerint ekkor történhet az előzés

Újabb előrelépés küszöbéhez érkezett a Wizz Air, a magyar gyökerű légitársaság hamarosan felléphet a második helyre Európa diszkont légitársaságai között az utasszámokat tekintve. A piaci várakozások alapján a vállalat kapacitása a 2030-as pénzügyi évig évente csaknem 13 százalékkal bővülhet, ami a leggyorsabb növekedési ütemet jelentené a fő versenytársak körében.

Az elemzők szerint jelentős a Wizz Air növekedési potenciálja / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Bloomberg elemzése szerint azonban a gyorsabb növekedés önmagában nem feltétlenül lesz elegendő ahhoz, hogy a Wizz Air csökkentse a Ryanairrel szembeni jövedelmezőségi lemaradását. Bár a költségeinek csökkentésével javíthatja a nyereségességét, ezt részben ellensúlyozhatja, hogy fő piacain alacsonyabb bevételt tud elérni, miközben pénzügyi terhei valamivel magasabbak.

A portál hozzátette, hogy az EasyJet útvonalhálózata kisebb átfedést mutat a Wizz Airével, mivel jelenléte elsősorban a nyugat-európai piacokra koncentrálódik, miközben a Norwegian Airlines elsősorban az északi országokra fókuszál. A hagyományos légitársaságok közül többen is rendelkeznek diszkont leányvállalatokkal: az IAG-hoz a Vueling, az Air France–KLM-hez a Transavia, a Lufthansához pedig az Eurowings tartozik.

Nagy a verseny a fapadosok között

Az elemzők úgy látják, hogy a Wizz Air közép- és kelet-európai alacsony költségű üzleti modellje strukturális növekedési potenciált biztosít a légitársaság számára, azonban a jövedelmezőség helyreállítása azon is múlik, hogy sikerül-e leküzdenie az egy utaskilométerre jutó költségekre nehezedő nyomást – amely részben a Pratt & Whitney hajtóműveivel kapcsolatos problémákból ered –, valamint javítania a fajlagos bevételeket a jelentős kapacitásbővülés ellenére. A nem üzemanyag-alapú egységköltségek tekintetében a Wizz Air és a Ryanair fej-fej mellett állnak.

A Bloomberg prognózisa szerint az európai fapadosok közül utaskilométer-kapacitásban és az utasszám tekintetében is a Ryanair marad az élen a következő években, azonban a Wizz Air kapacitásban már 2026-ban felülmúlja, utasszámban pedig 2027-ben megközelíti, 2028-ban már meg is előzi az EasyJet-et.