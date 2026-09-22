Valami fura dolog történt a Wizz Air gépen: az utolsó pillanatban megszakította felszállását a Budapest-Bilbao járat a „hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt”

A „hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt” nem szállhatott fel a Wizz Air Budapestről Bilbaóba induló járata kedd délután − közölte az Airportal.hu

A Wizz Air incidensben érintett repülőgépe / Fotó: BearFotos

A W6 2413-as számú járatot teljesítő, HA-LZT lajstromjelű Airbus A321neót 16:30-kor hagyta el az állóhelyet, majd ezt követően a termináloktól távolabb fekvő 2-es (13L/31R) futópálya felé indult, mielőtt a B5 jelű várakozóöblébe gurult volna.

A Wizz Air repülőgépének incidense miatt lezárták a futópályát

A 2-es futópályát az eset miatt lezárták, a repülőtér érkező és induló forgalma átmentileg a másik pályán zajlott. A Wizz Air az Airportal megkeresésére közölte, hogy az érintett Budapest-Bilbao járatának egy,

a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt kellett megszakítania útját a futópálya felé.

A repülőtéri hatóságoktól és társszervektől kapott biztonsági információk alapján a repülőgép személyzete, a hatóságokkal együttműködve visszafordult. A társaság közölte, hogy együttműködik az illetékes hatóságokkal, mivel utasaik és munkavállaóik biztonsága továbbra is elsődleges.

A Budapest Airport is reagált

A légiforgalmi irányítás szakemberei és az illetékes hatóságok jelenleg vizsgálnak egy olyan eseményről szóló jelentést, amely a Wizz Air Budapest és Bilbao közötti járatát érintette a felszállás előtt − nyilatkozta az Airportalnak a repülőtér üzemeltetője.

A Budapest Airport tájékoztatást adott arról is, hogy az eset vizsgálata jelenleg is zajlik, az utasokat pedig a repülőtéren kiszállították, majd ezt követően a tranzitban várakoztak.

Az érintett járat este 8 óra a levegőbe emelkedett, a repülőtér pedig az incidens ellenére zavartalanul üzemelt.