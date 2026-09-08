Hivatalos, szomorú bejelentés érkezett: bezár Győrben a nagy német autóipari multi gyára, félezer dolgozó kerülhet utcára – a gazdasági helyzet az oka
Amiről napok óta pletykálnak, immáron hivatalos. Győr polgármestere néhány perccel ezelőtt jelentette be a közösségi oldalán, hogy bezár a WKW-gyár, a dolgozókat pedig leépítik.
Pintér Bence a következőket írta:
Tisztelt győri polgárok! Szeptember 7-én azt a szomorú hírt kaptam, hogy egy autóipari multinacionális vállalat, a WKW anyacége úgy döntött, hogy
a gazdasági helyzet rájuk gyakorolt hatásai miatt a WKW Hungária Kft. az év végéig befejezi győri működését,
a magyar cég jogutód nélkül megszűnik. Igyekszem a következő napokban begyűjteni minél több információt az ügyben."
A város polgármester hozzátette, hogy beszélt László Zoltánnal, a Vasas Szakszervezet alelnökével, akivel elkezdik áttekinteni a lehetőségeket, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani a munkavállalóknak. Merthogy a hírek szerint mintegy félezer munkahely szűnik meg a lépéssel.
Hivatalos, szomorú bejelentés érkezett: bezár Győrben a nagy német autóipari multi gyára, a WKW
A Kisalföld cikke szerint az Ipari Parkban található WKW Hungária esetében régóta gondok voltak, tavaly az ott dolgozók sztrájkot is tartottak. Az üzemet nem sikerült megmenteni, sem eladni, pedig nem olyan régen tetemes összeget fektetett be ide a német tulaj.
A WKW prémium autódíszléceket gyártó vállalkozásánál végleg lehúzzák a rolót. Az egyik ott dolgozó arról tájékoztatta a lapot, hogy a WKW Hungária Kft. vezetői hétfőn 13, 14 és 22 órakor arról tájékoztatták a dolgozókat, hogy a WKW német anyacége átszervezés és a csökkenő megrendelés miatt a győri telephelyű céget
december 31-én jogutód nélkül szünteti meg.
A gyár prémium autók, úgy mint
- az Audi,
- a Mercedes,
- a Jaguár,
- vagy a Porsche
díszléceit gyártja. A menedzsment azt mondta, hogy jogszerűen járnak majd el és mindenkit kifizetnek, illetve plusz egy vagy két havi megtartási pénzt fizetnek a rendes végkielégítésen felül. Ami külön aggasztó, hogy a WKW-gyár bezárása csak az egyik dominó lehet a sorban. Szakszervezeti információk szerint
egy folyamat része a mostani gyárbezárás és az autóipar több cégénél is hallanak létszámstopról, valamint a határozott idejű szerződéssel rendelkező dolgozók elküldéséről.
Visszatérve a győri gyárbezeárásra, hétfőn a régiós érdekképviseleti vezető már egyeztetett a cég vezetőivel, mint ahogy a győri önkormányzat is kapcsolatba lépett a tulajdonosokkal a helyzet rendezése érdekében.
Amit tudnak még tenni, hogy a győri önkormányzattal együtt megnézik a környéken található vállalkozások munkaerőigényét, ahová lehet, beajánlják az elküldött munkásokat. "Ma is beszéltem egy másik cég HR-esével, ők már vennének fel néhány főt" – jegyzte meg László Zoltán.
Miért zárt be a WKW győri gyára?
A teljes képhez hozzátartozuk, hogy a WKW magyar leányánál már tavaly februárban arról írt a sajtó, hogy gond van és a dolgozók tüntetéssel tiltakoznak a győri WKW Hungária Kft-nél a számukra hátrányos munkáltatói intézkedések miatt.
Egyebek között a bérfejlesztéssel és a bónuszok átalakításával kapcsolatos egyoldalú döntéseket kifogásolták.
Akkor sikerült megegyeznie a dolgozóknak a cég vezetésével. A Kisalföld szerint egyébként a WKW-nél dolgozók fizetése nem volt a legmagasabb. Dolgozói jelzések szerint a munkaerőt most rendben kifizetik, valamivel többet is kapnak a törvényben előírtnál.
A nyilvános céginformációs adatok alapján a WKW 2023-ban
- 1 milliárd 818 millió,
- 2024-ben 5 milliárd 898 millió,
- tavaly 6 milliárd 8 millió forintos
adózott veszteséget halmozott fel. Tavaly 465 embert foglalkoztatott. Az Úgytudjuk.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy a WKW Hungaria Kft. közel három évtizede működik Győrben.
A telephelyen néhány éve még jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, a német tulajdonos akkor
két év alatt mintegy 85 millió eurót fektetett a győri üzembe, amelynek gyártóterülete 8 ezerről 24 ezer négyzetméterre nőtt.
A cég pénzügyi helyzete ugyanakkor az elmúlt években látványosan romlott. Ugyanakkor ahhoz képest, hogy szeptemberben immáron hivatalossá vált a gyárbezárás, a WKW Hungária az idén nyáron még új munkatársakat keresett a győri üzembe.
Hogy ehhez képest, mi történt, az egyelőre nem világos.