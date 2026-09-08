Hivatalos, szomorú bejelentés érkezett: bezár Győrben a nagy német autóipari multi gyára, félezer dolgozó kerülhet utcára – a gazdasági helyzet az oka

Amiről napok óta pletykálnak, immáron hivatalos. Győr polgármestere néhány perccel ezelőtt jelentette be a közösségi oldalán, hogy bezár a WKW-gyár, a dolgozókat pedig leépítik.

Hivatalos, szomorú bejelentés érkezett: bezár Győrben a nagy német autóipari multi gyára, a WKW / Fotó: WKW

Pintér Bence a következőket írta:

Tisztelt győri polgárok! Szeptember 7-én azt a szomorú hírt kaptam, hogy egy autóipari multinacionális vállalat, a WKW anyacége úgy döntött, hogy

a gazdasági helyzet rájuk gyakorolt hatásai miatt a WKW Hungária Kft. az év végéig befejezi győri működését,

a magyar cég jogutód nélkül megszűnik. Igyekszem a következő napokban begyűjteni minél több információt az ügyben."

A város polgármester hozzátette, hogy beszélt László Zoltánnal, a Vasas Szakszervezet alelnökével, akivel elkezdik áttekinteni a lehetőségeket, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani a munkavállalóknak. Merthogy a hírek szerint mintegy félezer munkahely szűnik meg a lépéssel.

Hivatalos, szomorú bejelentés érkezett: bezár Győrben a nagy német autóipari multi gyára, a WKW

A Kisalföld cikke szerint az Ipari Parkban található WKW Hungária esetében régóta gondok voltak, tavaly az ott dolgozók sztrájkot is tartottak. Az üzemet nem sikerült megmenteni, sem eladni, pedig nem olyan régen tetemes összeget fektetett be ide a német tulaj.

A WKW prémium autódíszléceket gyártó vállalkozásánál végleg lehúzzák a rolót. Az egyik ott dolgozó arról tájékoztatta a lapot, hogy a WKW Hungária Kft. vezetői hétfőn 13, 14 és 22 órakor arról tájékoztatták a dolgozókat, hogy a WKW német anyacége átszervezés és a csökkenő megrendelés miatt a győri telephelyű céget

december 31-én jogutód nélkül szünteti meg.

A gyár prémium autók, úgy mint

az Audi,

a Mercedes,

a Jaguár,

vagy a Porsche

díszléceit gyártja. A menedzsment azt mondta, hogy jogszerűen járnak majd el és mindenkit kifizetnek, illetve plusz egy vagy két havi megtartási pénzt fizetnek a rendes végkielégítésen felül. Ami külön aggasztó, hogy a WKW-gyár bezárása csak az egyik dominó lehet a sorban. Szakszervezeti információk szerint

egy folyamat része a mostani gyárbezárás és az autóipar több cégénél is hallanak létszámstopról, valamint a határozott idejű szerződéssel rendelkező dolgozók elküldéséről.

Visszatérve a győri gyárbezeárásra, hétfőn a régiós érdekképviseleti vezető már egyeztetett a cég vezetőivel, mint ahogy a győri önkormányzat is kapcsolatba lépett a tulajdonosokkal a helyzet rendezése érdekében.