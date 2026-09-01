Figyelmeztet a mobilszolgáltató, teljesen átszabja csomagjait: jól járnak majd az előfizetők az internettel, de erre jó lesz figyelni
Szeptember 1-jétől megújítja lakossági számlás mobilportfólióját a Yettel: új belépőcsomag érkezik, módosul a Prime tarifacsalád, és minden új tarifában felár, illetve külön sebességkorlátozás nélkül lesz használható az 5G-hálózat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden csomag korlátlan adatforgalmat ad: a kisebb adatkeretes előfizetések továbbra is gigabájtos limitekkel működnek, ezekhez havi négy nap korlátlan belföldi mobilnetet ad a szolgáltató.
A legolcsóbb új konstrukció a Yettel Start, amely 100 perc belföldi beszélgetést és 5 gigabájt mobilinternetet tartalmaz. Készülékvásárlás nélkül, 11 hónapos hűségvállalással az első hat hónapban 4490 forint a havidíja, ezt követően 4990 forintra emelkedik.
A Start egyik új eleme, hogy az előfizető havonta egy alkalommal négy napra korlátlan belföldi adatforgalmat kapcsolhat be a Yettel alkalmazásában. A szolgáltató ezt olyan helyzetekre szánja, amikor átmenetileg a szokásosnál jóval több mobilnetre van szükség, például utazás vagy rendezvény idején. A Yettel közlése szerint
minden új csomag hozzáférhet az 5G-hálózathoz extra díj nélkül és külön sebességkorlátozás nélkül, de az adatforgalmi keret csomagonként továbbra is eltérő.
A ténylegesen elérhető sebességet emellett a hálózati lefedettség, az adott helyen használható technológia és az előfizető készülékének képességei határozzák meg. Vagyis az 5G-hozzáférés önmagában nem garantál mindenhol azonos sebességet.
A korlátos mobilnetet tartalmazó tarifák esetében ezért az egyik legfontosabb újítás inkább a havi négy választható korlátlan nap. Ezeket az ügyfél maga aktiválhatja, így a Yettel részben rugalmasabbá teszi a fix adatkeretes előfizetéseket.
A Prime csomagok is változnak
Megújul a Yettel Prime tarifacsalád is. A szolgáltató többféle kombinációt kínál attól függően, hogy az előfizetőnek inkább nagyobb adatkeretre, több lebeszélhető percre vagy mindkettőre van szüksége. A csomagok 15–30 gigabájt mobilinternettől egészen a korlátlan adatforgalomig terjednek, a beszélgetési keret pedig 200–250 perctől a korlátlan belföldi hívásokig skálázódik. A vállalat közlése szerint egyes Prime tarifákhoz kedvezményes készülékajánlatok is kapcsolódhatnak, a Yettel Full konstrukcióban pedig további havidíjkedvezmények érhetők el.
Az új portfólióban több ajánlatnál az első hat hónapra kedvezőbb havidíj jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az előfizetés tényleges hosszabb távú költségénél érdemes külön figyelni arra, mennyibe kerül a csomag a kedvezményes időszak után.
A Start esetében ez egyértelmű: a 4490 forintos havidíj fél év után 4990 forintra nő.
A változás elsősorban az új lakossági számlás portfólióra vonatkozik. A már meglévő előfizetők számára a szolgáltató személyre szabott kedvezményeket ígér, amelyeket a Yettel alkalmazásban vagy az üzletekben lehet megismerni.
A Yettel már vezetékes internetet is kínál
A Yettel közben a vezetékes internet piacára is belép Magyarországon , amivel közvetlenebb versenybe kerülhet a One Magyarországgal és a Magyar Telekommal. A társaság optikai internetszolgáltatását nem saját hálózat kiépítésével indítja el, hanem a 2Connecttel kötött nagykereskedelmi megállapodásra támaszkodik. A mobil- és vezetékes technológia együtt a magyar háztartások több mint 90 százaléka számára teheti elérhetővé a szélessávú internetet. A háttérrendszerek felkészítésén az elmúlt hónapokban több száz munkatárs dolgozott, a címellenőrzéstől a szolgáltatási folyamatok kialakításáig. A lépés azt szolgálja, hogy a korábban elsősorban mobilpiaci szereplőként ismert Yettel teljesebb digitális szolgáltatási portfólióval jelenjen meg a magyar távközlési piacon.