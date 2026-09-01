Figyelmeztet a mobilszolgáltató, teljesen átszabja csomagjait: jól járnak majd az előfizetők az internettel, de erre jó lesz figyelni

Szeptember 1-jétől megújítja lakossági számlás mobilportfólióját a Yettel: új belépőcsomag érkezik, módosul a Prime tarifacsalád, és minden új tarifában felár, illetve külön sebességkorlátozás nélkül lesz használható az 5G-hálózat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden csomag korlátlan adatforgalmat ad: a kisebb adatkeretes előfizetések továbbra is gigabájtos limitekkel működnek, ezekhez havi négy nap korlátlan belföldi mobilnetet ad a szolgáltató.

Teljesen átszabja mobilcsomagjait a Yettel: minden tarifában elérhető lesz a teljes sebességű 5G-s internet / Fotó: BalkansCat

A legolcsóbb új konstrukció a Yettel Start, amely 100 perc belföldi beszélgetést és 5 gigabájt mobilinternetet tartalmaz. Készülékvásárlás nélkül, 11 hónapos hűségvállalással az első hat hónapban 4490 forint a havidíja, ezt követően 4990 forintra emelkedik.

A Start egyik új eleme, hogy az előfizető havonta egy alkalommal négy napra korlátlan belföldi adatforgalmat kapcsolhat be a Yettel alkalmazásában. A szolgáltató ezt olyan helyzetekre szánja, amikor átmenetileg a szokásosnál jóval több mobilnetre van szükség, például utazás vagy rendezvény idején. A Yettel közlése szerint

minden új csomag hozzáférhet az 5G-hálózathoz extra díj nélkül és külön sebességkorlátozás nélkül, de az adatforgalmi keret csomagonként továbbra is eltérő.

A ténylegesen elérhető sebességet emellett a hálózati lefedettség, az adott helyen használható technológia és az előfizető készülékének képességei határozzák meg. Vagyis az 5G-hozzáférés önmagában nem garantál mindenhol azonos sebességet.

A korlátos mobilnetet tartalmazó tarifák esetében ezért az egyik legfontosabb újítás inkább a havi négy választható korlátlan nap. Ezeket az ügyfél maga aktiválhatja, így a Yettel részben rugalmasabbá teszi a fix adatkeretes előfizetéseket.

A Prime csomagok is változnak

Megújul a Yettel Prime tarifacsalád is. A szolgáltató többféle kombinációt kínál attól függően, hogy az előfizetőnek inkább nagyobb adatkeretre, több lebeszélhető percre vagy mindkettőre van szüksége. A csomagok 15–30 gigabájt mobilinternettől egészen a korlátlan adatforgalomig terjednek, a beszélgetési keret pedig 200–250 perctől a korlátlan belföldi hívásokig skálázódik. A vállalat közlése szerint egyes Prime tarifákhoz kedvezményes készülékajánlatok is kapcsolódhatnak, a Yettel Full konstrukcióban pedig további havidíjkedvezmények érhetők el.