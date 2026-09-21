Megtörtént a lehetetlen: Magyarország kulcsfontosságú folyója már nem kap vizet, csak tisztított szennyvíz megy bele – 2000 litert adott másodpercenként, most 70-et

Soha nem látott kritikus helyzetbe került a Zagyva idén nyáron. Eső alig esett, az egymást követő hőkupolák pedig olyan mértékű párolgást okoztak a vízgyűjtőn, hogy a folyó természetes vízhozama gyakorlatilag eltűnt. A tározók augusztus elejére kiürültek, a vízutánpótlást pedig lényegében már csak tisztított szennyvíz adja.

A Zagyva folyó vízhozama minimálisra csökkent / Fotó: AFP

A Jászsági Térségi TV riportjában Harsányi Gábor, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese elmondta, hogy a vízgyűjtőn mindössze a sokéves átlag felének megfelelő csapadék hullott idén nyáron.

A hőkupolák egymást követték, és extrém hőséggel, illetve extrém aszállyal kellett szembenézni, így a párolgás rettenetes mértékben megnő, és ennek köszönhetően folyamatosan csökkent a vízkészlet, a rendelkezésre álló vízkészlet Zagyva völgyében. Tetézte a problémát, hogy augusztusra a Tarján pataki és mátraverebélyi tározók vízkészlete is kimerült, így megszűnt a folyók alsó szakaszának mesterséges vízutánpótlása is. Az Zagyva vízhozama 200-250 liter per másodpercről 60-70 literre esett vissza, ezért érkezik rendkívül kevés víz hetek óta a Zagyva tiszai torkolatához.

„Gyakorlatilag ennyi a Zagyvárnak a saját vízhozama most kiegészülve a felső szakaszon bevezetett tisztított szennyvíz mennyiséggel. Amúgy is nagyon kevésnek mondható a 250 liter per szekundum, az még a negyedére esett vissza, és ez is már jóformán azt lehet mondani, hogy 99 százalékban tisztított szennyvíz. Szinte azt lehet mondani, hogy emberemlékezet óta nem volt ilyen. Ilyenkor mit tud tenni a vízügyi igazgatóság? Visszatart annyi vizet, amennyit csak lehet. A Zagyva középső-alsó szakaszán 8 mesterséges létesítménynek nevezhető kőgát, illetve vízvisszatartó létesítmény van, amiben azért összességében több százezer köbméter vizet lehet a mederben tartani, még akkor is, ha Zagyvának a vízfolyásnak a vízhozama drasztikusan lecsökken” – fejtette ki Harsányi Gábor.

Ez a helyzet az elmúlt hetekben vízminőségi problémákat is okozott. Az alacsony oxigénszint miatt halpusztulás veszélye alakult ki, amit a vízügy levegőztető berendezésekkel igyekezett mérsékelni. A szennyvíztisztító telepek jól működése ellenére keletkeztek vízminőségi problémák is, az alapvízhozom megszűnt, vagy nagyon-nagyon lecsökkent, így a tápanyagban dúsabb szennyvíz maradt a mederben.