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Megtörtént a lehetetlen: Magyarország kulcsfontosságú folyója már nem kap vizet, csak tisztított szennyvíz megy bele – 2000 litert adott másodpercenként, most 70-et

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A csapadékhiány és a hőkupolák hatása drasztikus volt. A Zagyva folyó vízhozama minimálisra csökkent. A szakértő szerint beavatkozásra lenne szükség.
VG
2026.09.21, 07:20

Soha nem látott kritikus helyzetbe került a Zagyva idén nyáron. Eső alig esett, az egymást követő hőkupolák pedig olyan mértékű párolgást okoztak a vízgyűjtőn, hogy a folyó természetes vízhozama gyakorlatilag eltűnt. A tározók augusztus elejére kiürültek, a vízutánpótlást pedig lényegében már csak tisztított szennyvíz adja.

Zagyva, folyó
A Zagyva folyó vízhozama minimálisra csökkent / Fotó: AFP

A Jászsági Térségi TV riportjában Harsányi Gábor, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese elmondta, hogy a vízgyűjtőn mindössze a sokéves átlag felének megfelelő csapadék hullott idén nyáron.

A hőkupolák egymást követték, és extrém hőséggel, illetve extrém aszállyal kellett szembenézni, így a párolgás rettenetes mértékben megnő, és ennek köszönhetően folyamatosan csökkent a vízkészlet, a rendelkezésre álló vízkészlet Zagyva völgyében. Tetézte a problémát, hogy augusztusra a Tarján pataki és mátraverebélyi tározók vízkészlete is kimerült, így megszűnt a folyók alsó szakaszának mesterséges vízutánpótlása is. Az Zagyva vízhozama 200-250 liter per másodpercről 60-70 literre esett vissza, ezért érkezik rendkívül kevés víz hetek óta a Zagyva tiszai torkolatához.

„Gyakorlatilag ennyi a Zagyvárnak a saját vízhozama most kiegészülve a felső szakaszon bevezetett tisztított szennyvíz mennyiséggel. Amúgy is nagyon kevésnek mondható a 250 liter per szekundum, az még a negyedére esett vissza, és ez is már jóformán azt lehet mondani, hogy 99 százalékban tisztított szennyvíz. Szinte azt lehet mondani, hogy emberemlékezet óta nem volt ilyen. Ilyenkor mit tud tenni a vízügyi igazgatóság? Visszatart annyi vizet, amennyit csak lehet. A Zagyva középső-alsó szakaszán 8 mesterséges létesítménynek nevezhető kőgát, illetve vízvisszatartó létesítmény van, amiben azért összességében több százezer köbméter vizet lehet a mederben tartani, még akkor is, ha Zagyvának a vízfolyásnak a vízhozama drasztikusan lecsökken” – fejtette ki Harsányi Gábor.

Ez a helyzet az elmúlt hetekben vízminőségi problémákat is okozott. Az alacsony oxigénszint miatt halpusztulás veszélye alakult ki, amit a vízügy levegőztető berendezésekkel igyekezett mérsékelni. A szennyvíztisztító telepek jól működése ellenére keletkeztek vízminőségi problémák is, az alapvízhozom megszűnt, vagy nagyon-nagyon lecsökkent, így a tápanyagban dúsabb szennyvíz maradt a mederben.

A vízkivételek szabályozása szintén kulcskérdésé vált az elmúlt hónapokban. A Jászberény határában létesült magántározók körüli viták ellenére a vízügy hangsúlyozta, a gazdálkodó csak akkor vett ki vizet, amikor a Zagyva vízhozama még elérte a 2000 litert. másodpercenként, az aszályos időszakban pedig nem terhelte a folyót. A többi engedélyes vízhasználót menetrend szerint korlátozták, illetve tiltották meg a vízkivételt a vízhozam kritikus csökkenésekor.

Így lehetne javítani a Zagyva helyzetén

A szakértő szerint a hosszútávú megoldás a Zagyva-Tarna vízrendszer közös fejlesztése lehet, tette hozzá a szakember. Ahhoz, hogy a Zagyvát a jelenleginél is jobban életben lehessen tartani, ehhez mondjuk nagyságrendileg 400-500 liter per szekundum vízhozam legalább kell. Ahhoz, hogy mondjuk ezt egy három hónapos kritikus időszakon belül biztosítani lehessen ezt a vízmennyiséget, ehhez nagyságrendileg 5-6 millió köbméternyi tározási kapacitásra van szükség, amit ebben az időszakban fel lehet használni.

E fejlesztéseket megalapozó koncepciók kidolgozása már zajlik a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság együttműködésében. Ennek részeként a meglévő tározók bővítését, újak építését is kezdeményeznék.

„A tározó fejlesztésen kívül lehetséges az is, hogy mondjuk a leérkező vízhozamokból oldalirányba ki lehet vezetni, területeket lehet elönteni, újabb ilyen holtágakat, akár a zagyvai-tarnai kis holtágakat vissza lehet kapcsolni a rendszerbe, és akkor ott is lehet vizet tározni. Ezt komplexen kellene kezelni” – tette hozzá Harsányi.

Költséges beruházás lenne

A beruházások becsült költsége az 5-10 milliárd forintos nagyságrendtől, a koncepciók kiszélesítésétől függően 60-80 milliárd forintig terjedhet. Amennyiben a döntéshozók akarata szerint a forrás és a szándék is megvan a megvalósításra, a kivitelezés 3-6 évet vehet igénybe. Az egységes Zagyva-Tarna vízgazdálkodási koncepciót az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz terjesztik fel.

A szakértő szerint ezzel az összes vízkészletgazdálkodási problémát lehetne kezelni. Azonban a kritikus helyzet megszűnését rövid távon csak az eső megérkezése hozhatja el.

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