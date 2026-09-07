Fordulat jöhet az ukrajnai háborúban: Putyin már a lezárást pedzegeti, de Zelenszkij berendezkedett a legrosszabbra – újabb táska pénzt és amerikai LNG-t akar
Úgy tűnik, Ukrajna beletörődött abba, hogy az orosz-ukrán háború idén nem ér véget, és egy újabb nehéz télre kell felkészülniük, ezért Volodimir Zelenszkij egy olyan támogatási csomagot vár szövetségeseitől, amely a légvédelem megerősítése mellett az energiaellátás támogatását – köztük amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását – is magában foglalná.
Az ukrán elnök azt követően nyilatkozott újságíróknak, hogy Kijevben tárgyalt Donald Trump elnök két megbízottjával, Jared Kushnerrel és Steve Witkoff-fal. A megbeszélésekhez később az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági vezetői is csatlakoztak. Zelenszkij közlése szerint az Amerikai Egyesült Államok, Ukrajna és Európa képviselői megállapodtak abban, hogy egy később meghatározandó időpontban és helyszínen ismét találkoznak – számolt be róla a Bloomberg.
Moszkvában előrelépést értünk el. Új elképzeléseink vannak, és ezeket elhoztuk Kijevbe
– mondta Witkoff a sajtótájékoztatón.
Zelenszkij nem kívánt részleteket közölni arról, milyen új elképzelések merültek fel az immár ötödik éve tartó háború lezárására, azt azonban elmondta, hogy a vasárnapi tárgyalásokon szóba került Ukrajna háború utáni időszakára vonatkozó újjáépítési terv is. Az ukrán elnök szerint a területi kérdéseket – így például Oroszország azon követelését, hogy Ukrajna mondjon le a keleti Donbasz további részeiről – vezetői szinten kell rendezni.
Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a háború lezárását célzó bármilyen megállapodás részeként Ukrajna adja át a keleti Donyeck megye még ellenőrzése alatt álló területeit. Ukrajna többször is elutasította azt a követelést, hogy lemondjon a térség megerősített városokból álló védelmi övezetéről, amelyet az orosz erők a 2014 óta tartó harcok során sem tudtak elfoglalni.
A vasárnapi egyeztetéseket az amerikai tisztségviselők szombati, több mint háromórás moszkvai tárgyalásai előzték meg, amelyeket a Kreml egyik tanácsadója rendkívül hasznosnak nevezett. Putyin a találkozó elején úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai helyzet nem egyszerű. Jurij Uszakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója a tárgyalásokat érdeminek, konstruktívnak, rendkívül őszintének és bizalmas légkörűnek minősítette.
Witkoff és Kushner már többször járt Moszkvában – Witkoff vasárnap azt mondta, hogy nyolc alkalommal látogatott el az orosz fővárosba –, Kijevbe azonban most utaztak először azóta, hogy Trump őket bízta meg a tárgyalások vezetésével.
Döntő fordulat jöhet az ukrajnai háborúban: Zelenszkij így fogadta Trump vejét Kijevben
Volodimir Zelenszkij a kijevi Szent Szófia-székesegyháznál fogadta Steve Witkoffot és Jared Kushnert, az amerikai elnök vejét. A helyszín közelében pénteken egy orosz drón csapódott be az ukrán biztonsági szolgálat székházába.
„Ukrajna mindig konstruktív volt, és az is marad” – írta Zelenszkij az X-en a tárgyalások előtt. „Biztonsági garanciákra van szükség. Méltó, a háború utáni békére van szükség. Javaslataink készen állnak.”
Az amerikai megbízottak látogatását több napon át tartó, szinte éjjel-nappali orosz légitámadások előzték meg. Oroszország új, sugárhajtású drónokat vetett be, amelyek még a háború viszontagságaihoz hozzászokott Kijev mércéjével mérve is alapjaiban forgatták fel a mindennapi életet. Oroszország és Ukrajna erre a hétvégére ideiglenes tűzszünetben állapodott meg, amelynek értelmében tartózkodnak egymás fővárosának támadásától.
Váratlan fordulat az orosz-ukrán háborúban, ilyet még Putyin és Ukrajna sem mondott a békéről – „a kapcsolatok léteznek, és folyamatosak!"
Az elmúlt hetek nyilatkozatai alapján Putyin optimistább a háború lezárását illetően, mint Zelenszkij. Az orosz elnök szerint van esély arra, hogy megállapodás szülessen az ukrajnai háború lezárásáról. Putyin egy oroszországi távol-keleti gazdasági fórumon beszélt arról, hogy több ország, köztük az Amerikai Egyesült Államok és Kína is kész támogatni egy békével záruló rendezést. „Végső soron azonban a konfliktusban érintett országoknak – Oroszországnak és Ukrajnának – kell rendezniük a problémát” – tette hozzá.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Kijevben újságíróknak azt mondta: arra számít, hogy a békeerőfeszítésekben most „új dinamika” alakul ki, és világszerte számos fővárosban ismét aktív politikai és diplomáciai egyeztetések kezdődnek. A miniszter nem részletezte, mire alapozza várakozásait, csupán annyit mondott az újságíróknak, hogy „kövessék a híreket”.