Fordulat jöhet az ukrajnai háborúban: Putyin már a lezárást pedzegeti, de Zelenszkij berendezkedett a legrosszabbra – újabb táska pénzt és amerikai LNG-t akar

Úgy tűnik, Ukrajna beletörődött abba, hogy az orosz-ukrán háború idén nem ér véget, és egy újabb nehéz télre kell felkészülniük, ezért Volodimir Zelenszkij egy olyan támogatási csomagot vár szövetségeseitől, amely a légvédelem megerősítése mellett az energiaellátás támogatását – köztük amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását – is magában foglalná.

Jared Kushner (b), Steve Witkoff (k) és Volodimir Zelenszkij (j) / Fotó: Danylo Antoniuk / AFP

Az ukrán elnök azt követően nyilatkozott újságíróknak, hogy Kijevben tárgyalt Donald Trump elnök két megbízottjával, Jared Kushnerrel és Steve Witkoff-fal. A megbeszélésekhez később az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági vezetői is csatlakoztak. Zelenszkij közlése szerint az Amerikai Egyesült Államok, Ukrajna és Európa képviselői megállapodtak abban, hogy egy később meghatározandó időpontban és helyszínen ismét találkoznak – számolt be róla a Bloomberg.

Moszkvában előrelépést értünk el. Új elképzeléseink vannak, és ezeket elhoztuk Kijevbe

– mondta Witkoff a sajtótájékoztatón.

Zelenszkij nem kívánt részleteket közölni arról, milyen új elképzelések merültek fel az immár ötödik éve tartó háború lezárására, azt azonban elmondta, hogy a vasárnapi tárgyalásokon szóba került Ukrajna háború utáni időszakára vonatkozó újjáépítési terv is. Az ukrán elnök szerint a területi kérdéseket – így például Oroszország azon követelését, hogy Ukrajna mondjon le a keleti Donbasz további részeiről – vezetői szinten kell rendezni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a háború lezárását célzó bármilyen megállapodás részeként Ukrajna adja át a keleti Donyeck megye még ellenőrzése alatt álló területeit. Ukrajna többször is elutasította azt a követelést, hogy lemondjon a térség megerősített városokból álló védelmi övezetéről, amelyet az orosz erők a 2014 óta tartó harcok során sem tudtak elfoglalni.

A vasárnapi egyeztetéseket az amerikai tisztségviselők szombati, több mint háromórás moszkvai tárgyalásai előzték meg, amelyeket a Kreml egyik tanácsadója rendkívül hasznosnak nevezett. Putyin a találkozó elején úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai helyzet nem egyszerű. Jurij Uszakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója a tárgyalásokat érdeminek, konstruktívnak, rendkívül őszintének és bizalmas légkörűnek minősítette.