Megjelent a parlament honlapján péntek késő éjszaka a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslat, miután Magyar Péter miniszterelnök a plenáris ülésén már hetekkel korábban felvázolta a kormány prioritásait.

Eljött az igazság pillanata: itt a 2027-es költségvetés, amitől Magyar Péter most a csodát várja Fotó: Kármán András / Facebook

Eljött az igazság pillanata: itt a 2027-es költségvetés, amitől Magyar Péter most a csodát várja – mutatjuk a Tisza-kormány nyerteseit és veszteseit

A kormányfő "az igazságosság és a fejlődés költségvetésének" nevezte a büdzsét, ami szakítani kíván az előző kormány gyakorlatával. Ennek nulladik lépése volt, hogy nem tavasszal, hanem ősszel nyújta be az országgyűlésnek.

2026-ban egy romokban heverő országot örökölt meg az új kormány. Gazdaságilag, társadalmilag és morálisan is mélypontra került Magyarország. 2027 az ország újjáépítésének első teljes éve

– ezzel kezdődik a költségvetés indoklása. A költségvetés két alapelvre épül, amelyek minden fejezetén végigvonulnak. Az egyik alapelv az igazságosság: a közös terhekből mindenki teherbíró képességének arányában vegye ki a részét, a közös forrásokból pedig elsőként azok részesüljenek, akiket az elmúlt években méltatlanul elhanyagoltak.

A másik alapelv a fejlődés: újraindul a gazdasági növekedés, és helyreáll a közpénzügyek egyensúlya. "A két elv nem egymás rovására, hanem egymást erősítve valósul meg. A fejlődés növeli azt, ami elosztható, az igazságosság pedig mindenkinek esélyt ad arra, hogy részesüljön a fejlődés eredményeiből" - írják, hozzátéve, a fejlődés újraindítására szerintük azért van szükség, mert a kormány rendkívül nehéz gazdasági és költségvetési helyzetet örökölt.

A kormány a következő makroszámok alapján tervezte meg a költségvetést:

2,4 százalékkal bővülhet a GDP,

3 százalékos éves átlagos infláció mellett,

a költségvetési hiány az idei 7,5 százalék után eredményszemléletben 4,9 százalékra, pénzforgalmis szemléletben 5,2 százalékra olvadhat.

Ami a költségvetés két oldalát illeti: míg a bevételi előirányzata 42 484 milliárd forintot, addig a kiadási előirányzata 47 587 milliárd forintot tartalmaz, azaz 5012 milliárd forintos hiány mellett lett megtervezve. A kabinet várakozásai szerint jövőre a bruttó hazai termék, azaz a GDP 97 716 milliárd forintra emelkedik, ezzel párhuzamosan az államadósság jövő év végén a GDP 77,2 százalékára csökkenhet a 2026 végére tervezett 77,5 százalékról. A nominális államadósság ugyanakkor tovább nő, és eléri a 75 ezer milliárd forintot.