Eljött az igazság pillanata: itt a 2027-es költségvetés, amitől Magyar Péter most a csodát várja – mutatjuk a Tisza-kormány nyerteseit és veszteseit
Megjelent a parlament honlapján péntek késő éjszaka a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslat, miután Magyar Péter miniszterelnök a plenáris ülésén már hetekkel korábban felvázolta a kormány prioritásait.
Eljött az igazság pillanata: itt a 2027-es költségvetés, amitől Magyar Péter most a csodát várja – mutatjuk a Tisza-kormány nyerteseit és veszteseit
A kormányfő "az igazságosság és a fejlődés költségvetésének" nevezte a büdzsét, ami szakítani kíván az előző kormány gyakorlatával. Ennek nulladik lépése volt, hogy nem tavasszal, hanem ősszel nyújta be az országgyűlésnek.
2026-ban egy romokban heverő országot örökölt meg az új kormány. Gazdaságilag, társadalmilag és morálisan is mélypontra került Magyarország. 2027 az ország újjáépítésének első teljes éve
– ezzel kezdődik a költségvetés indoklása. A költségvetés két alapelvre épül, amelyek minden fejezetén végigvonulnak. Az egyik alapelv az igazságosság: a közös terhekből mindenki teherbíró képességének arányában vegye ki a részét, a közös forrásokból pedig elsőként azok részesüljenek, akiket az elmúlt években méltatlanul elhanyagoltak.
A másik alapelv a fejlődés: újraindul a gazdasági növekedés, és helyreáll a közpénzügyek egyensúlya. "A két elv nem egymás rovására, hanem egymást erősítve valósul meg. A fejlődés növeli azt, ami elosztható, az igazságosság pedig mindenkinek esélyt ad arra, hogy részesüljön a fejlődés eredményeiből" - írják, hozzátéve, a fejlődés újraindítására szerintük azért van szükség, mert a kormány rendkívül nehéz gazdasági és költségvetési helyzetet örökölt.
A kormány a következő makroszámok alapján tervezte meg a költségvetést:
- 2,4 százalékkal bővülhet a GDP,
- 3 százalékos éves átlagos infláció mellett,
- a költségvetési hiány az idei 7,5 százalék után eredményszemléletben 4,9 százalékra, pénzforgalmis szemléletben 5,2 százalékra olvadhat.
Ami a költségvetés két oldalát illeti: míg a bevételi előirányzata 42 484 milliárd forintot, addig a kiadási előirányzata 47 587 milliárd forintot tartalmaz, azaz 5012 milliárd forintos hiány mellett lett megtervezve. A kabinet várakozásai szerint jövőre a bruttó hazai termék, azaz a GDP 97 716 milliárd forintra emelkedik, ezzel párhuzamosan az államadósság jövő év végén a GDP 77,2 százalékára csökkenhet a 2026 végére tervezett 77,5 százalékról. A nominális államadósság ugyanakkor tovább nő, és eléri a 75 ezer milliárd forintot.
Ennyit szán egészségügyre és oktatásra a kormány
Minden évben a legnagyobb figyelem az egészségügyre és az oktatásra szánt költségvetési forrásokat övezi. Nem ok nélkül, a Tisza Párt a választási kampány magasra tette a lécet, amikor megígérte, hogy minden évben 500 milliárd forinttal növeli az egészségügyre szánt forrásokat. Ebből oldaná meg a kórházi várólisták csökkentését és a szakdolgozók régóta várt bérrendezését. A 2026-os költségvetésben még az Orbán-kormány 3919 milliárd forintot szánt egészségügyre, az összehasonlítást ugyanakkor nehezíti, hogy a kormányváltás után létrejött az önálló Egészségügyi Minisztérium, amelynek fejezetére 1908 milliárdot kapott a jövő évi büdzsében Hegedűs Zsolt miniszter. Az Egészségbiztosítási Alap jobb összehasonlítási nyújt:
míg a 2026-os büdzsében Orbánék 4945 milliárd forintot terveztek, ezzel szemben a 2027-es költségvetési törvényjavaslatban az új kormány már 5686 milliárd forintot.
Az egyik legnagyobb tétel a fekvőbeteg-szakellátás, erre 762 milliárdát szánt az előző kabinet, most az új kormány erre 836 milliárdot tervez elkölteni. Csecsemőgondozási díjra és táppénzre azonban alig szán többet:
- míg a 2026-os költségvetésben 181-281 milliárd forint irányzott előtt a két tételre,
- addig a 2027-esben 189-286 milliárd forintot.
Az oktatás esetében a 2026-os költségvetésben az Orbán-kormány 4030 milliárdot irányzott elő, azonban itt is változtak a fejezeti kiosztások, a korábbi Belügyminisztériumtól az okatásügy átkerült az Oktatás-és Gyermekügyi Minisztériumba. Az idei büdzsé módosítása nyomán erre a fejezetre 2966 milliárdot szánt Kármán András-vezette tárca, ez nőtt most 3224 milliárd forintra.
Ez maradt az Orbán-kormány szent teheneiből
Az idei költségvetés egyik nagy kérdése, hogyan változnak a családtámogatások. Az előző kabinet számára szimbolikus jelentőségű volt a családtámogatások évente történő növelése, idén csak ez az egy területre szánt állami források 765 milliárd forinttal emelkedtek. Többek között erre hivatkozva kezdte el felépíteni a kétgyermekes anyák szja-mentességét, aminek első lépcsőjeként a 40 alattiak édesanyáknak nem kellett január elseje óta fizetniük a szja-t.
A következő ütem 2027. január elsejével lépne életbe, onnantól már a 40 és 50 év közötti anyák is belépnek ebbe a körbe, itt azonban bejelentette Magyar Péter, hogy erre nincs fedezet.
Pedig korábban a Tisza a kampányban pedig azt ígérte, hogy ezen nem változtat. Helyette a családi pótlék megemelésére tett javaslatot, erre most a jövő évi büdzsében 655 milliárdot szán a kormány, ez az idei büzdésben még 325 milliárd forinttal szerepelt. A kormány ezen felül nagyobb volumenű béremeléseket jelentett be a közszférában:
- az egészségügyi szakdolgozóknak jövőre 15 százalékkal,
- pedagógusoknak 5,5 százalékkal,
- szociális dolgozóknak 15 százalékkal,
- rendvédelemben 15 százalékkal,
- kulturális dolgozóknak 10,7 százalékkal,
- igazságszolgáltatásban 15 százalékkal nőnek a keresetek.
Az már más kérdés, hogy valamennyi ágazat elégedetlenségének adott hangot, miután nem a kampányban beígért béremelés szerepel a jövő évi büdzsében.
A jóléti kiadások átrendezésére utal, hogy babaváró támogatásra és munkáshitelre is kevesebbet akar fordítani jövőre a kormány. A babaváróra fordíott állami támogatások 274 milliárdról 212 milliárdra olvad, a munkáshitel pedig megfeleződik az idei 32 milliárdról 14 milliárdra.
Lakástámogatásokat is rendesen megvágta a kormány, az idei 654 milliárd helyett jövőre már csak 310 milliárdot szán erre a területre a kabinet.
Ennek döntő oka az Otthon Start, illetve a közszolgálati dolgozók egymillió forintos lakhatási támogatásának kivezetése, csak utóbbi 225 milliárd forintos megszorítást jelent.
Nem folytatja a 14. havi nyugdíj felépítését a kormány, ismét nő a rezsicsökkentés
Szintén felmenő rendszerben kezdte el bevezetni idén a 14. havi nyugdíjat az Orbán-kormány, az év elején az első heti összeget kapta készhez 2,5 millió nyugdíjas, a következő heti összeggel ezután következne. A nyugdíjszerű ellátásokra nem szánt kevesebbet a javaslatot kidolgozó szaktárca, ezt amúgy sem tehetné, hiszen a törvény kötelezi. Ennek megfelelően 3 százalékos, inflációval megegyező emelést kapnak 2027 januárban a nyugdíjasok.
Csak öregségi nyugdíjakra 2027-ben 5695 milliárdot tervez kifizetni a Magyar Államkincstár jövőre, ez idén még 5281 miliárd forint volt.
Ebben már ráadásul benne van a Tisza választási ígéretének teljesítése is, Kármán András már korábban bejelentette , hogy a jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra emeli a nyugdíjminimumot, emellett sávosan növeli az alacsony összegű nyugdíjakat. A pénzügyminiszter szerint a nyugdíjemelés összesen 700 ezer ember mindennapjain könnyíthet, ami a költségvetésnek összességében 123 milliárd forint kiadást jelent.
Szintén választási ígérete volt a Tisza Pártnak a 200 ezer forintos nyugdíjas SZÉP-kártya, azóta erről is kiderült, nem úgy valósul meg, ahogy sokan hitték. Jövőre ugyanis az első negyedet kapják meg a nyugdíjasok, erre 90 milliárdot terveztek be a költségvetésben.
Ami a rezsicsökkentést illeti, 2026-ban még 792,5 milliárd forint kiadással tervezett az előző kabinet, ez mostanra 1165 milliárdra ugrott, összefüggésben az elszálló energiaárakkal. Azaz továbbra is biztosítja a kormány, annak ellenére, hogy Magyar Péter a kampányban még azt mondta, hogy a "rezsicsökkentés humbug". Ráadásul bizonyos információk szerint Tótth András energetikai államtitkár lemondásában szerepet játszott a rezsicsökkentés átalakítása is, az államtitkár szociális alapúvá tette volna.
Kevesebb beruházás lesz jövőre
Annak ellenére, hogy a kormány idén többször is bejelentette, hogy hazahozta az uniós forrásokat, a költségvetésben ennek nem sok nyoma van. Uniós programok kiadásaira 2695,8 milliárd forintot terveznek 2027-ben, ami a 2026. évi módosított előirányzat összegnél 22,3 százalékkal (771,5 milliárd forinttal) kevesebb. Ennek hátterében az RRF-források kifutása áll. De nemcsk az uniós, a hazai forrásból megvalósuló beruházások is mérséklődnek, mintegy 442 milliárd forinttal. A koncesszió felmondásából kifolyólag pedig jövőre 246 milliárd forintos spórolást vár a kabinet.
Közel 1000 milliárd forint adóemelést tartalmaz a költségvetés
Habár az új kormány sok területen szakítani kíván az elődje politikájával, a költségvetés bevételi oldalán ez nem tükröződik. A büdzsé továbbra is az áfabizetésekre támaszkodik, míg 2026-ban 8793 milliárd forinttal tervezték meg a költségvetést, a 2027-est 9159 milliárd forintt.
Szintén meghatározzák a költségvetés bevételi oldalát a személyijövedelemadó-befizetések, itt a 2026-os előirányzatban 4837 milliárd forintot várt az Orbán-kabinet, Magyar Péter kormánya 5042 milliárd forintot.
A költségvetés összesen 929 milliárd forint adóemelést is tartalmaz.
Ebből legnagyobb tétel a társasági adókulcs megemelése 9 százalékról 15 százalékra az 500 milliót meghaladó árbevételű cégek számára. Új elemként pedig megjelenik a vagyonadó is a költségvetésben, amiből 200 milliárdot vár jövőre a kormány. Ezen felül 54 milliárd pluszbefizetés realizálódhat a kiskereskedelmi adó kulcsának emeléséből, illetve a tranzakciós illetékből 40 milliárd forint.
Egyértelműen megszorításként értelmezhető, hogy a szja-mentesség felső korlátjának bevezetésével 45 milliárdot spórolna meg jövőre a kormány, illetve a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből 90 milliárd plusz bevételre számít. Pozitívumként emelhető ki ugyanakkor, hogy az szja-t csökkenti a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra a 680 ezer forint bruttó átlagkereset alatt, összességében ezzel 250 milliárd forint hagy ott a lakosságnál. Igaz, ez csak a munkavállalók kis részét érinti, a kampányban még egységesen 9 százalékos szja-kulcsot ígért Magyar Péter. Fájóan hiányzik viszont a zöldségek és gyümölcsök áfacsökkentése, ez ugyanis nem szerepel a jövő évi büdzsében, pedig ezt is a kormányfő "azonnal" ígérte.