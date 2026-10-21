A Mol robbantott, szerb politikus szerint végre megszerezte a NIS-t, aláírták a szerződést

Megállapodtak a szerbiai NIS olajipari vállalat orosz többségi tulajdonosai és a magyar MOL az üzletrész adásvételéről – jelentette be Siniša Mali, a Szerb Haladó Párt (SNS) igazgatótanácsának alelnöke. A szerződést már aláírták, a tranzakció lezárásához azonban még hatósági jóváhagyásokra van szükség – értesült a szerb Tanjug hírportál.

Célegyenesben a MOL-NIS-ügylet./ Fotó: AFP

Hamarosan lezárulhat a MOL-NIS-tranzakció

A Bloomberg Adria TV-nek nyilatkozó Siniša Mali közölte, hogy a NIS orosz többségi tulajdonosai és a Mol között megszületett a végleges megállapodás, amelyet a felek aláírásukkal is megerősítettek. A szerb állam emellett részvényesi megállapodást is előkészített a magyar olajtársasággal.

A tulajdonosváltáshoz már csak a versenyhatóságok hozzájárulása szükséges. Mali szerint a tranzakciót a szerbiai és várhatóan a bosznia-hercegovinai versenyhatóságnak is jóvá kell hagynia.

Arra számítok, hogy a kérelmeket hamarosan benyújtják, és a tranzakció nagyon gyorsan lezárul

– fogalmazott a politikus.

A hatósági engedélyek megszerzését követően hivatalosan is bejegyezhetik a tulajdonosváltást. Mali ugyanakkor nem közölt pontos időpontot a tranzakció lezárására. A Világgazdaság a hír kapcsán megereste a MOL-t is, az értesülést egyelőre nem erősítették meg.

A bejelentésnek különös aktualitást ad, hogy Szerbiában október 25-én, vasárnap előrehozott parlamenti választásokat tartanak. A NIS jövője a választásokat megelőző időszak egyik meghatározó gazdasági kérdése. Mali az Aleksandar Vučić – Egyesült Szerbia nevű választási lista jelöltjeként vesz részt a megmérettetésen.

A napokban a Világgazdaság is beszámolt arrról, hogy az amerikaiak és az az oroszok megegyezését hozhatja magával a pancsovai olajfinomító esetén is, hogy Donald Trump elnök a Graham-törvény életbe lépése előtt pár órával visszavonta az oroszokra kivetett szankciókat, ezzel pedig végleg pont kerülhet a Mol-NIS ügylet végére. A szakértők és maga a szerb elnök is úgy véli, bár a NIS-t az 50 százalék feletti orosz állami tulajdonrész miatt büntetik, tehát más szankciók vonatkoznak rá, csupán Washington és Moszkva megállapodásán múlik a tranzakció, a magyar fél pedig kikerült a képből.