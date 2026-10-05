Most kell figyelni: ez egymillió munkavállalót érint és könnyen kidobott pénz lehet a cégeknek – 50 milliárdos díjbevételt hoz 2026-ban a vállalati egészségbiztosítás
A vállalati egészségbiztosítás az elmúlt években nemcsak elterjedtebbé, hanem tudatosabban használt juttatássá is vált. „A munkavállalók az elmúlt években megtanulták használni az egészségbiztosításokat, közben viszont emelkedtek az egészségügyi ellátások és a klinikák árai. Most már a klinikaárak nem emelkednek annyira, túl vagyunk ezen az inflációs időszakon, és egyre többen használják a munkavállalói szolgáltatásokat” – adott választ a Világgazdaság kérdésére Balázs Iván, a PBA Insura egészségbiztosítási partnereként tevékenykedő Bilab Development szakértője.
Egészségbiztosítás: a mentális támogatásra is van igény
A munkavállalók ma már azt is értik, hogyan működik a foglalás, miként kell bejelenteni egy-egy szolgáltatást, és hogyan tudják igénybe venni azokat. Az online időpontfoglalás különösen népszerűvé vált. Balázs Iván kiemelte:
„Annak ellenére, hogy vannak pénzintézetek, amelyek már tíz éve kínálnak ilyen szolgáltatást, a munkavállalók körében most jutottunk el odáig, hogy egyszerűen fölmegyek az ügyfélportálra, rákattintok, és foglalok magamnak egy időpontot.”
Ezt szinte minden egészségbiztosító lekövette, így a munkavállalónak ma már nem feltétlenül kell call centerben várakoznia: saját maga intézheti az időpontfoglalást. Ugyanilyen népszerűvé vált az is, hogy valaki saját szervezésben megy el orvoshoz, majd a számlát utólag elszámoltatja a biztosítása terhére.
A COVID-járvány óta a mentális támogatás iránt is nagyobb az igény. Az egészségbiztosítások egyre gyakrabban tartalmaznak pszichológiai vagy pszichiátriai ellátást, hiszen ebben a munkavállaló és a munkáltató egyaránt segítségre szorulhat.
A szűrés akkor működik, ha el is mennek rá
A prevenciós szűrések esetében is jelentősen átalakult a vállalati gyakorlat. Húsz éve még jellemzően egyszerűen beépítették a szűrést a biztosítási csomagba, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy erre kevesen jelentkeztek. „Miután nagyon kevesen mennek el a szűrésekre, ezért ezt sokszor ki lehet venni a csomagból. Egy nagyon divatos trend viszont az, hogy ezt átalakítják úgy – sokszor az egészségbiztosítókkal együttműködve –, hogy ezek kitelepült szűrések legyenek, ne pedig beépített szűrések” – fogalmaz Balázs Iván.
Ha a szűrés odamegy a munkavállalóhoz – például egy szűrőbusszal, szűrőkamionnal vagy közvetlenül a telephelyre –, lényegesen jobb részvételi arány érhető el. Meglepő módon nem feltétlenül az idősebb munkavállalók érdeklődnek leginkább a prevenció iránt. „Engem is meglep, hogy azoknál az ügyfeleimnél, ahol az átlagéletkor 30 év körül vagy az alatt van, ott veszik a legnagyobb arányban igénybe a prevenciós szűréseket” – emelte ki a szakértő.
A fiataloknál egyre népszerűbbek a rugalmas, szabadon választható szűrési elemek is. A vállalat például meghatározhatja, hogy három szűrést biztosít, de azt már a munkavállaló döntheti el, mely vizsgálatokat választja.
Nem mindegy, hogyan választ a vállalat
A vállalatok számára az egyik legnagyobb kihívás ma már nem az egészségbiztosítás bevezetése, hanem a megfelelő konstrukció kiválasztása és a költségek kontrollálása. A cafeteria-juttatások között az egészséggel kapcsolatos szolgáltatások számítanak a legnépszerűbbeknek, a nagyvállalatok és multinacionális cégek gyakorlatilag teljes köre rendelkezik legalább alapfokú corporate egészségbiztosítással, és a kis- és középvállalatok körében is folyamatosan nő a lefedettség.
Gyakori hiba azonban, hogy egy vállalat egyszerűen azok közül a biztosítók közül választ, amelyek maguktól megkeresik. „Csakhogy ezen kívül van még több másik lehetőség. Az egyik probléma az, hogy nem elég széles körből választanak.”
A megfelelő döntéshez ráadásul az ajánlatokat szakmai szempontból is össze kell tudni hasonlítani. Balázs Iván kiemelte:
„Még egy beszerző, sőt, sokszor még egy biztosításokhoz értő beszerző sem ért annyira az egészségbiztosításhoz, hogy a megfelelő kérdéseket fel tudja tenni, a megfelelő adatokat be tudja szerezni, és ami még fontosabb, hogy az információk mögé is tudjon nézni.”
Ez különösen fontos akkor, amikor egy biztosító a szolgáltatói hálózat nagyságával érvel. Egy több száz partnerből álló lista ugyanis önmagában nem garantálja, hogy a munkavállaló minden szükséges egészségügyi ellátást könnyen igénybe vehet. Ezért érdemes külső szakértő segítségét is igénybe venni – hangsúlyozza a szakértő.
Díjemelés helyett tudatosabb konstrukció
Az évfordulós időszakban a vállalatoknak különösen fontos lehet megvizsgálniuk, hogy a meglévő csomag valóban megfelel-e a dolgozói igényeknek, és milyen áron biztosítja ugyanazokat a szolgáltatásokat. A díjemelkedés mérséklésének egyik eszköze lehet:
- a túlhasznált szolgáltatások ésszerű korlátozása,
- mérsékelt munkavállalói önrész bevezetése,
- illetve az, ha a vállalat rendszeresen versenyezteti a piac szereplőit.
A következő időszak egyik fontos trendje a fekvőbeteg-ellátások fejlődése lehet. Az alapcsomagok ma már sok esetben megfelelő szolgáltatást biztosítanak, a prémium kategóriát inkább az ellátás gyorsasága és körülményei különböztetik meg. Egyre inkább megjelenhetnek a nyugat-európai kezelésekre is kiterjedő konstrukciók.
A mentális támogatás szintén egyre gyakoribb része a csomagoknak, miközben a műtéti limitek felülvizsgálata is szükségessé válhat. A magánegészségügyi műtétek árának jelentős emelkedése miatt ugyanis könnyen előfordulhat, hogy egy biztosító által meghatározott 300-500 ezer forintos limit már nem fedezi egy 900 ezer forintos beavatkozás teljes költségét.
Egészségbiztosítás mint versenyfeltétel
A nemzetközi tapasztalatok alapján Magyarország is abba az irányba halad, hogy az egészségbiztosítás egyre több munkahelyen alapvető juttatássá váljon.
„Azért, hogy időben vissza tudjon térni a munkavállaló a munkába, ha beteg lett, hogy hamarabb tudják rehabilitálni, hogy kevesebb legyen a táppénzen töltött napok száma, és hogy egyáltalán hamarabb meggyógyuljon. Ha pedig jelen van a munkahelyen, akkor egészségesen legyen jelen”
– összegzi Balázs Iván.
A cégek számára ezért egyre kevésbé kérdés, hogy érdemes-e egészségbiztosítást kínálniuk. „Egyre több vállalatnál, egyre több munkavállalónak van egészségbiztosítása, és ennek a vége majd az lesz, hogy előbb-utóbb szinte mindenkinek lesz. Évekig azt mondtuk, hogy versenyelőny az, ha valakinek van egészségbiztosítása. Most már azt mondhatjuk, hogy versenyhátrány az, ha valakinek nincs.”
A juttatás azonban csak akkor éri el a célját, ha a munkavállalók tudnak is róla. Különösen a vidéki telephelyeken és a fizikai munkakörökben fordulhat elő, hogy a dolgozók nem ismerik pontosan a számukra elérhető szolgáltatásokat.
„Egy optimálisan kialakított csomag sem több kidobott pénznél, ha arról a dolgozók fele nem is tud. Sok vezető nem is gondolja, hogy milyen jelentős szerepe van az egészségbiztosításhoz kapcsolódó tájékoztatásnak a munkavállalói elkötelezettség növelésében, ezen keresztül a munkaerő megtartásában”
– zárta gondolatait a Bilab Development szakértője.