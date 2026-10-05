Most kell figyelni: ez egymillió munkavállalót érint és könnyen kidobott pénz lehet a cégeknek – 50 milliárdos díjbevételt hoz 2026-ban a vállalati egészségbiztosítás

A vállalati egészségbiztosítás az elmúlt években nemcsak elterjedtebbé, hanem tudatosabban használt juttatássá is vált. „A munkavállalók az elmúlt években megtanulták használni az egészségbiztosításokat, közben viszont emelkedtek az egészségügyi ellátások és a klinikák árai. Most már a klinikaárak nem emelkednek annyira, túl vagyunk ezen az inflációs időszakon, és egyre többen használják a munkavállalói szolgáltatásokat” – adott választ a Világgazdaság kérdésére Balázs Iván, a PBA Insura egészségbiztosítási partnereként tevékenykedő Bilab Development szakértője.

A munkavállalók megtanulták használni az egészségbiztosításokat/Fotó: Pixel-Shot

Egészségbiztosítás: a mentális támogatásra is van igény

A munkavállalók ma már azt is értik, hogyan működik a foglalás, miként kell bejelenteni egy-egy szolgáltatást, és hogyan tudják igénybe venni azokat. Az online időpontfoglalás különösen népszerűvé vált. Balázs Iván kiemelte:

„Annak ellenére, hogy vannak pénzintézetek, amelyek már tíz éve kínálnak ilyen szolgáltatást, a munkavállalók körében most jutottunk el odáig, hogy egyszerűen fölmegyek az ügyfélportálra, rákattintok, és foglalok magamnak egy időpontot.”

Ezt szinte minden egészségbiztosító lekövette, így a munkavállalónak ma már nem feltétlenül kell call centerben várakoznia: saját maga intézheti az időpontfoglalást. Ugyanilyen népszerűvé vált az is, hogy valaki saját szervezésben megy el orvoshoz, majd a számlát utólag elszámoltatja a biztosítása terhére.

A COVID-járvány óta a mentális támogatás iránt is nagyobb az igény. Az egészségbiztosítások egyre gyakrabban tartalmaznak pszichológiai vagy pszichiátriai ellátást, hiszen ebben a munkavállaló és a munkáltató egyaránt segítségre szorulhat.

A szűrés akkor működik, ha el is mennek rá

A prevenciós szűrések esetében is jelentősen átalakult a vállalati gyakorlat. Húsz éve még jellemzően egyszerűen beépítették a szűrést a biztosítási csomagba, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy erre kevesen jelentkeztek. „Miután nagyon kevesen mennek el a szűrésekre, ezért ezt sokszor ki lehet venni a csomagból. Egy nagyon divatos trend viszont az, hogy ezt átalakítják úgy – sokszor az egészségbiztosítókkal együttműködve –, hogy ezek kitelepült szűrések legyenek, ne pedig beépített szűrések” – fogalmaz Balázs Iván.