Hamarosan kiderül merre tart valójában a magyar gazdaság: fontos adatok érkeznek a héten − eldől, milyen lesz az év vége

Hétfőn jelenik meg a Pénzügyminisztérium gyorstájékoztatója az államháztartás központi alrendszerének 2026. szeptember végi helyzetéről, kedden pedig a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az augusztusi ipari adatokat közli.

Fontos adatok érkeznek a héten / Fotó: AFP

Ezt követően, kedden a KSH az augusztusi ipari termelés első becslése mellett az augusztusi kiskereskedelmi forgalom statisztikáját is publikálja, majd szerdán a fogyasztói árak szeptemberi adatai érkeznek.

Az államháztartást érintő adatokról

Augusztusban az államháztartás központi alrendszerének hiánya 2311,2 milliárd forint volt. Ezzel az első nyolc havi deficit 5169,1 milliárd forintra nőtt. Az augusztusi hiány elsősorban a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) megállapodás miatti 2186,9 milliárd forint összegű előfinanszírozásokkal magyarázható.

Az RRF programok előfinanszírozásától megtisztított augusztus havi hiány 124,3 milliárd forint volt.

A Pénzügyminisztérium szerint az RRF programokhoz kapcsolódó bevételek később, várhatóan decemberben fognak beérkezni, amelyeket akkor majd – augusztushoz hasonlóan – érdemes figyelmen kívül hagyni a havi egyenleg értékelésekor.

A korábbi jelentésből az is kiderült, hogy a bevételek és kiadások egyenlegeként adódó nettó kamatkiadás 2026. augusztus végéig 1671,2 milliárd forintot tett ki, ami 1027,6 milliárd forinttal maradt el az egy évvel korábbitól.

Kedden az augusztusi ipari termeléselső becslése mellett az augusztusi kiskereskedelmi forgalom statisztikája jelenik meg

Júliusban az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, a munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.

A növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termék gyártása okozta, miközben a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés.

A júniusinál 1,7 százalékkal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás.

Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A júniusi 3,0 százalék után a növekedés ismét 5 százalékhoz közelített a májusi 4,8 százalékos növekedést is felülmúlva.