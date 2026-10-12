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Fontos NAV-határidő jár le: pár órájuk maradt az érintetteknek – akkor is lehet teendő az adózással, ha nem volt bevétel

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Fontos határidő jár le az egyéni vállalkozók számára, ráadásul nem csak azoknak érdemes ellenőrizniük a teendőiket, akiknek az elmúlt hónapokban bevételük keletkezett. Az adóbevallás elmulasztása NAV-bírságot vonhat maga után.
VG
2026.10.12, 10:14
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Fontos határidő jár le a hét első napján. Október 12-e, hétfő. az átalányadózó vállalkozók harmadik negyedéves adó- és járulékbevallásának időpontja. Az érintetteknek eddig kell benyújtaniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 2026. III. negyedéves adó- és járulékbevallásokat. Rendkívül sok vállalkozó (fő- és mellékállású, valamint nyugdíjas) tartozik ebbe az adónembe, tevékenységi körük pedig igen széles.

Budapest,,Hungary,-,December,26.,2023.,Sign,Of,The,National NAV adózás
Fontos adó- és járulékbevallási határidő jár le október 12-én / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A Számlázz.hu rendszerén belül 181 ezer egyéni vállalkozót érint az őszi kötelezettség, amelynek elmulasztása bírságot vonhat maga után. A számlázócég szakértői felhívták a figyelmet, hogy az októberben esedékes 2658-as bevallás a szociális hozzájárulási adó- és járulékkötelezettségről szól.

A vállalkozóknak havi bontásban kell feltüntetniük a III. negyedév (július–augusztus–szeptember) adatait. Ugyanerre a napra, október 12-ére esik a III. negyedévre vonatkozó

  • SZJA előleg,
  • valamint a TBJ (társadalombiztosítási járulék)
  • és a SZOCHO (szociális hozzájárulási adó) megfizetése is.

Akkor is kell az adóbevallás, ha nem volt bevétel

Fontos szabály, hogy abban az esetben is kötelező a bevallás beadása, ha az adott negyedévben a vállalkozónak nem volt semmilyen bevétele, vagy a göngyölített jövedelme az adómentes minimálbér-küszöb alatt maradt. Ráadásul a főfoglalkozású átalányadózó vállalkozóknak azt is érdemes szem előtt tartaniuk, hogy létezik minimum fizetendő adó, így esetükben a nulla bevétel nem feltétlenül jelent nulla TBJ-t és SZOCHO-t.

„Amennyiben a bevallás beküldése és az adók megfizetése elmarad, akkor a NAV először felszólítást küld ezek pótlására. Ha ez sem jár eredménnyel, akkor a NAV bírságot szabhat ki, illetve a késedelmes beküldés, vagy befizetés miatt késedelmi pótlékkal is lehet számolni. Azt javasoljuk mindenkinek, hogy időben készítse el a bevallását, amelyhez a Számlázz.hu minden segítséget megad” – hangsúlyozta Pusztán Edina, a közel egymillió vállalkozás adminisztrációját segítő fintech cég adóügyi szakértője.

Hozzátette, hogy a számlakezelő cég keret- és adófigyelő szolgáltatása napra pontosan mutatja az egyéni vállalkozók átalányadó keretét, valamint az alanyi adómentes keretet, így csökkentve a kerettúllépés veszélyét. A rendszer automatikusan vezeti a bevételi nyilvántartást, figyeli a határidőket és előírja a fizetendő adókat, járulékokat. A bevallás-varázslóban könnyedén el tudják készíteni a vállalkozók a negyedéves bevallás-tervezetet.

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