Újabb adóemelés a láthatáron: nem cáfolja Kármán András minisztériuma, hogy megemeli a kormány a társasági adó kulcsát

A Magyar Nemzet értesülései szerint a kormány a társasági adó (tao) jelenlegi 9 százalékos kulcsát 15 százalékosra emelné, az adótörvény reformtervezetében pedig a sporttao szűkítése, esetleg teljes megszüntetése is szerepel.

Újabb adóemelésre készülhet a Pénzügyminisztérium / Fotó: AFP

Valóban adóemelésre készül a kormány?

A lap megkereste a szaktárcát, hogy igazak-e azok a sajtóhírek, miszerint január elsejével emelné a kormány a társasági adó kulcsát.

A Pénzügyminisztérium dolgozik a társasági adó részletszabályainak a kidolgozásán, szakmai egyeztetéseket is folytat ezzel kapcsolatban

− közölte a sajtómegkeresésre a tárca, valamint hozzátették, hogy az általános transzparens kommunikációnknak megfelelően, a társasági adó minden részletét tartalmazó jogszabályjavaslatról is tájékoztatást adnak majd a a végleges kormányzati döntést követően.

Bár a minisztérium érdemben nem reagált, hamarosan kiderülhet az igazság. Jövő héten nyújta be ugyanis a szaktárca a 2027-es költségvetést az Országgyűlésnek, amit az eredeti tervek szerint már csütörtökön kellett volna, azonban Kármán András arról számolt be, hogy Magyar Péter brüsszeli útja miatt ez jövő hétre csúszik. Mindenesettre Kármán András minisztériuma nem cáfolta a Magyar Nemzet értesüléseit, azonban egy esetleges változás a társasági adóban a gazdaság szereplői számára nagy jelentőséggel bír.

A jelenlegi adókulcsokról

A társasági adó a vállalkozások nyereségére kivetett teher. A 9 százalékos kulcs 2017-ben váltotta le az addigi sávos rendszert, amelyben 10, illetve 19 százalékos kulcs volt érvényben. A tao a Magyarországon működő társas vállalkozásokat érinti, alapja a korrigált pozitív adóalap.

A nagyobb vállalkozások számára a tao emelése és a tervezett vagyonadó bevezetése jelentős többletrehet jelentene a 2027-es pénzügyi évtől.

A sporttao-rendszert 2011-ben vezették be, hogy a vállalkozások társaságiadó-felajánlásain keresztül is finanszírozhassák a látvány- és csapatsportokat. Az egyes sportegyesületek, utánpótlás-nevelő műhelyek és szakszövetségek a támogatásokat többek között működésre, versenyeztetésre, sporteszközökre, valamint létesítményfejlesztésre fordíthatják. A rendszer az elmúlt másfél évtizedben a magyar sportfinanszírozás meghatározó elemeként szolgált. Az Állami Számvevőszék adatai szerint 2022 és 2025 között 367,5 milliárd forint sporttao-támogatást folyósítottak, ami a sportcélú államháztartási kiadások mintegy 15–20 százalékát tette ki. A támogatott sportszervezetek száma a 2011-es 7563-ról 2024-re 10 466-ra emelkedett.