Deviza
EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,2 -0,23% GBP/HUF430,48 -0,17% CHF/HUF391,39 -0,16% PLN/HUF83,35 -0,13% RON/HUF68,31 -0,11% CZK/HUF14,98 -0,1% EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,2 -0,23% GBP/HUF430,48 -0,17% CHF/HUF391,39 -0,16% PLN/HUF83,35 -0,13% RON/HUF68,31 -0,11% CZK/HUF14,98 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 296,43 +2,28% MTELEKOM2 548 +0,71% MOL4 990 -0,2% OTP39 830 +4,92% RICHTER12 300 +0,81% OPUS251 +0,4% ANY6 190 +0,32% AUTOWALLIS122 +0,82% WABERERS4 190 -0,72% BUMIX9 059,13 +0,38% CETOP4 771,98 -0,81% CETOP NTR3 125,01 +1,34% BUX140 296,43 +2,28% MTELEKOM2 548 +0,71% MOL4 990 -0,2% OTP39 830 +4,92% RICHTER12 300 +0,81% OPUS251 +0,4% ANY6 190 +0,32% AUTOWALLIS122 +0,82% WABERERS4 190 -0,72% BUMIX9 059,13 +0,38% CETOP4 771,98 -0,81% CETOP NTR3 125,01 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Szép csendben új adót vet ki Magyarországon a Tisza-kormány: több tízezer embert érinthet, azonnal darabokra szedték – "Ez kvázi röghöz kötés"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb kellemetlen meglepetést tartogathat a TISZA-kormány vagyonadója a leggazdagabb magyarok számára. A Pénzügyminisztérium ugyanis azt is megadóztatná, aki külföldre helyezné át adóügyi illetőségét, hogy elkerülje az új közterhet. Ruszin Zsolt szerint az úgynevezett exit adó súlyos uniós jogi aggályokat vet fel, ráadásul a vagyonadó tervezett bevételeiből akár 100 milliárd forint is kieshet.
VG
2026.10.09, 06:11
Frissítve: 2026.10.09, 06:22
Szóljon hozzá!

Újabb részlet derült ki a TISZA-kormány készülő vagyonadójáról. Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Pénzügyminisztérium az úgynevezett exit adó bevezetését is fontolgatja. Az intézkedés azokat érinthetné, akik a vagyonadó elkerülése érdekében más országba helyeznék át adóügyi illetőségüket.

NAV, adó
Új adónem bevezetésén dolgozik a Pénzügyminisztérium, erről a kampányban még szó sem volt. / Fotó: NAV /Facebook

Alapjogokat korlátozna a TISZA által tervezett új adónem bevezetése

A szakember szerint a tárca elképzelése alapján az 500 millió forint feletti vagyon esetében úgy kellene számolni, mintha az érintett a külföldre távozásakor értékesítette volna a vagyontárgyait. Az így megállapított, ténylegesen még nem realizált nyereség után a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadót kellene megfizetni.

Ez azt jelentené, hogy adófizetési kötelezettség keletkezhetne olyan vagyonnövekmény után is, amelyből az érintettnek egyetlen forint bevétele sem származott.

Ruszin szerint az intézkedés alapvetően megváltoztatná a készülő vagyonadó megítélését. A szabályozás ugyanis a vagyon éves adóztatása mellett annak lehetőségét is megteremtené, hogy az állam külön adókötelezettséget állapítson meg az adóügyi illetőség külföldre helyezésekor.

A könyvelőegyesület alelnöke szerint a konstrukció uniós jogi szempontból is aggályos lehet. Bejegyzésében Kövesdy Attila államtitkár nyilatkozatára hivatkozott, aki Ruszin beszámolója alapján elismerte, hogy több ország hasonló szabályozása már fennakadt az Európai Unió Bíróságának vizsgálatán.

Az ilyen intézkedések ugyanis korlátozhatják az uniós alapszabadságokat, köztük a személyek szabad mozgását és a letelepedés szabadságát.

A Pénzügyminisztérium ezért a szakember szerint olyan megoldást mérlegel, amely tízéves fizetési halasztást biztosítana az érintetteknek.

A halasztás ugyanakkor önmagában nem szüntetné meg az adókötelezettséget. A külföldre távozó magánszemélynek továbbra is számolnia kellene azzal, hogy az állam egy ténylegesen meg nem történt értékesítés alapján adót állapított meg.

Ez már nem egyszerű vagyonadó: ez egyfajta kvázi röghöz kötés, ahol az országból adózási értelemben történő távozásnak külön megváltási ára lenne 

– fogalmazott.

A szakember az „adósságrabszolgaság” kifejezést is használta a tervezett konstrukció jellemzésére, ugyanakkor elismerte, hogy ez jogi értelemben nem létező kategória.

Ruszin Zsolt egy másik, a költségvetés szempontjából lényeges problémára is felhívta a figyelmet. Állítása szerint a száz leggazdagabb magyar magánszemély körében már megkezdődtek azok a törvényes vagyonátrendezési műveletek, amelyek mérsékelhetik a később fizetendő vagyonadót.

A könyvelőegyesület alelnöke úgy becsüli, hogy ezek következtében akár 100 milliárd forinttal is csökkenhet az állam által beszedhető összeg.

A választási programban még szó sem volt az új az új adóról

A kormány a vagyonadóból négy év alatt összesen 800 milliárd forint bevétellel számol. Az október 6-án társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint az egymilliárd forint feletti nettó vagyonra évi 1 százalékos, a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre pedig 1,5 százalékos adó vonatkozna.

Ruszin Zsolt beszámolója szerint a Pénzügyminisztérium meghívásos háttérbeszélgetést tartott, amelyen a tárca vezetői ismertették az új adópolitikai elképzeléseket. Ezen hangzott el az exit adó bevezetésének terve is, amely a szakember szerint a TISZA választási programjában nem szerepelt. A csütörtöki háttérbeszélgetésen 

  • Kármán András pénzügyminiszter, 
  • Kövesdy Attila adópolitikáért felelős államtitkár 
  • és Farkas Gergely helyettes államtitkár 

vett részt a tárca részéről. Ruszin Zsolt kifogásolta, hogy a minisztérium nem folytatott szélesebb körű szakmai egyeztetést a tervezett intézkedésekről. Úgy véli, a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott szövege alapján nem lehetett megismerni a teljes adózási konstrukciót.

Korábban megírtuk: Kövesdy Attila szerint 15-25 ezer adóalanyt érinthet a vagyonadó. Bevallást csak annak kell készítenie, akinek a vagyona meghaladja az egymilliárd forintot, a NAV pedig egyszerűsített kalkulátort készít majd. Az értékhatár háztartásonként külön-külön érvényes.

Kapcsolódó

 

Szóljon hozzá!
vagyonadó
Kármán András
Ruszin Zsolt
Pénzügyminisztérium
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu