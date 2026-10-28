Béremelésnek hirdetett adójóváírás mellett nyomhatja agyon a nagyvállalatokat, a kiskerláncokat és a reklámpiaci szereplőket a Tisza-kormány

A kormány a 2027-es költségvetési tervek ismertetése után benyújtotta az Országgyűlésnek a 2027-es adótörvényeket. A kabinet a munkából élők adóterheinek csökkentésével és a nagyobb gazdasági szereplők fokozottabb közteherviselésével indokolja az intézkedéseket, a csomag azonban számos vállalati adóemelést és szigorítást is tartalmaz, és a kormány által hangoztatott szja-t érintő adójóváírás körül is minimum sok a kérdőjel.

Adójóváírás, adócsökkentés: ígéretből bőven jutott Magyar Pétertől 2027-re, kérdés, mi olvasható ki a költségvetési és az adózási tervekből

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

2,5 millió embert érintő adójóváírásban látja a gyógyírt a Tisza, de sem a placebo-, sem a mellékhatásokról nem beszél

Mint bemutattuk, adócsökkentést, a családtámogatások növelését és béremelést is ígért a Magyar-kormány, ám a 2027-re vonatkoztó költségvetési illetve adózási javaslatok ismeretében aligha fog minden úgy teljesülni, ahogyan azt a kormányzati kommunikáció sulykolni igyekszik a nyilvánosságban. A jövő évi makroterveknek ugyanis mind a lakossági, mind a vállalati oldalon – az esetleges nyertesek mellett – ott lesznek azok a vesztesei, akik nem azt és nem úgy kapják, ahogyan azt a Tisza-kormány korábban ígérte. Sőt, olyanok is, akik éppenséggel a vesztesei lesznek azoknak.

Kétségtelen, hogy a bejelentett intézkedések közül az egyik legnagyobb volumenű lépés az, hogy a kormány hozzányúl az szja-hoz. A tájékoztatás szerint 2027-től a minimálbéresek személyi jövedelemadója 9 százalékra csökken, ami havi 20 ezer forintos többletet jelenthet számukra. A minimálbér felett, havi bruttó 680 ezer forintos kereset körüli szintig sávosan csökkenő adójóváírás járna.

A kabinet a két intézkedés együttes hatásaként 2,5 millió érintettnél évente összesen 250 milliárd forinttal több elkölthető jövedelemmel számol.

Ez tagadhatatlanul óriási arány a magyar társadalom egészéhez viszonyítva, ám épp az szja-hoz való hozzányúlás részleteiben látszik az, hogy a „2,5 millió érintett” valójában messze nem számíthat egységesen ugyanolyan kedvező hatásokra, mint amit a kommunikáció sugall. Ugyanis az intézkedés nem jelenti azt, hogy mindenki azonos összegű kedvezményben részesül közülük.