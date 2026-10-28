Béremelésnek hirdetett adójóváírás mellett nyomhatja agyon a nagyvállalatokat, a kiskerláncokat és a reklámpiaci szereplőket a Tisza-kormány
A kormány a 2027-es költségvetési tervek ismertetése után benyújtotta az Országgyűlésnek a 2027-es adótörvényeket. A kabinet a munkából élők adóterheinek csökkentésével és a nagyobb gazdasági szereplők fokozottabb közteherviselésével indokolja az intézkedéseket, a csomag azonban számos vállalati adóemelést és szigorítást is tartalmaz, és a kormány által hangoztatott szja-t érintő adójóváírás körül is minimum sok a kérdőjel.
2,5 millió embert érintő adójóváírásban látja a gyógyírt a Tisza, de sem a placebo-, sem a mellékhatásokról nem beszél
Mint bemutattuk, adócsökkentést, a családtámogatások növelését és béremelést is ígért a Magyar-kormány, ám a 2027-re vonatkoztó költségvetési illetve adózási javaslatok ismeretében aligha fog minden úgy teljesülni, ahogyan azt a kormányzati kommunikáció sulykolni igyekszik a nyilvánosságban. A jövő évi makroterveknek ugyanis mind a lakossági, mind a vállalati oldalon – az esetleges nyertesek mellett – ott lesznek azok a vesztesei, akik nem azt és nem úgy kapják, ahogyan azt a Tisza-kormány korábban ígérte. Sőt, olyanok is, akik éppenséggel a vesztesei lesznek azoknak.
Kétségtelen, hogy a bejelentett intézkedések közül az egyik legnagyobb volumenű lépés az, hogy a kormány hozzányúl az szja-hoz. A tájékoztatás szerint 2027-től a minimálbéresek személyi jövedelemadója 9 százalékra csökken, ami havi 20 ezer forintos többletet jelenthet számukra. A minimálbér felett, havi bruttó 680 ezer forintos kereset körüli szintig sávosan csökkenő adójóváírás járna.
A kabinet a két intézkedés együttes hatásaként 2,5 millió érintettnél évente összesen 250 milliárd forinttal több elkölthető jövedelemmel számol.
Ez tagadhatatlanul óriási arány a magyar társadalom egészéhez viszonyítva, ám épp az szja-hoz való hozzányúlás részleteiben látszik az, hogy a „2,5 millió érintett” valójában messze nem számíthat egységesen ugyanolyan kedvező hatásokra, mint amit a kommunikáció sugall. Ugyanis az intézkedés nem jelenti azt, hogy mindenki azonos összegű kedvezményben részesül közülük.
A tényleges pénzügyi nyereség a keresettől és az egyéb adókedvezményektől is függ. Például azoknál, akik már más jogcímen személyijövedelemadó-mentességet élveznek, különösen fontos lesz megvizsgálni, hogy a változás eredményez-e további nettó jövedelemnövekedést.
Az adójóváírás meghirdetett összege nem feltétlenül jelent ugyanekkora nettó jövedelemnövekedést a munkavállalóknak.
A dolog hátterében ugyanis az áll, hogy a Tisza-kormány által januártól tervezett adójóváírás lényegében a kampányban ígért szja-csökkentést adja, amelyben az szja-kedvezmények összegszerű adókedvezményekként csökkentik a befizetendő adó összegét (a HVG oldalán megjelent összeállítás tételesen bemutatja az adókedvezmények érvényes sorrendiséget, de az intézkedés értékeléséhez itt a részletezés nem szükséges).
A megoldás egyik kockázata, hogy azoknál, akik más adókedvezmények – például a családi kedvezmény vagy az anyák szja-mentessége – miatt már eleve nem, vagy csak részben fizetnek személyi jövedelemadót,
az új kedvezmény nem feltétlenül eredményez további pénzt a bankszámlán.
A két- és többgyermekes családok helyzete ezért eltérő lehet, s bár azt a jelenlegi ismeretek alapján nem lehet kijelenteni, hogy az e körbe tartozó édesanyák zöme teljesen kimaradna az intézkedésből, de az megalapozottnak tűnik, hogy az érintettek nem egyformán részesülnek az intézkedés hatásából, illetve az szja-mentességet élvezők valójában nem kapnak adójóváírást. Sokkal diverzifikáltabb hatással lehet tehát a kérdésben számítani, mint amit a kormányzati bejelentés sugall.
A legnagyobb kockázat a béremeléseknél jelentkezik.
A 2027-es minimálbérről szóló tárgyalásokon a munkáltatói oldal már az adójóváírás nettó keresetnövelő hatására hivatkozott a mérsékeltebb bruttó béremelés indoklásakor. Ha ez az érvelés érvényesül, a dolgozók az adócsökkentés egy részét a visszafogottabb béremelésen keresztül elveszíthetik. A kisebb bruttó bér ráadásul a későbbi béremelések kiindulópontját is alacsonyabban tarthatja.
Hasonló probléma merülhet fel a közszférában is, ahol a béremelések mértékét különböző ágazati megállapodások és szabályok határozzák meg (emlékezetes, hogy a közszférába sorolható ágazati béremelések bejelentése után össztűz zúdult a munkavállalói oldal képviseleti részéről a kormányra).
Ha a munkáltató vagy a fenntartó az adójóváírásra hivatkozva kisebb bruttó emelést ad, a dolgozó tényleges jövedelemnövekedése elmaradhat attól, amit az adókedvezmény önmagában jelentene.
Azt ugyanakkor persze nem jelenthetjük ki, hogy ez valamennyi köztisztviselőnél, rendőrnél, szociális dolgozónál vagy ápolónál egységesen megtörténik majd, de mint eshetőség, figyelembe kell venni a kormányzati intézkedések értékelésénél.
Valójában tehát – eltávolodva a kormányzati kommunikációtól – a kérdés nem az, hogy hány embert érint az adócsökkentés, hanem az is, hogy abból mennyi jelenik meg ténylegesen a háztartások elkölthető jövedelmében. Az adójóváírás ugyanis önmagában nem garantálja a magasabb nettó keresetet, és azt sem, hogy a munkáltatók az intézkedéstől függetlenül ugyanakkora bruttó béremelést hajtanak végre. A 2027-es minimálbér-emelés végleges mértéke még nem ismert, ezért persze az sem állítható biztosan, hogy az adójóváírás végül kisebb béremelést eredményez, de mint a munkavállalói oldalon jelentkező potenciális hatás, figyelmet érdemel.
Ráadásul miközben a minimálbéresek és egyes családok kedvezményeket kaphatnak, a nagyvállalatok, a kiskereskedelmi láncok és a reklámpiaci szereplők terhei emelkedhetnek. Az pedig, hogy a többletköltségek mekkora része jelenik meg az árakban, a beruházásokban vagy a bérekben, egyelőre nem állapítható meg pontosan.
Kérdéses, mekkora lesz a tényleges béremelés
A közszférában bejelentett béremelések több ágazatban elégedetlenséget váltottak ki. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete a Miniszterelnökség előtt demonstrált, mert elégtelennek tartja a beígért 10,7 százalékos béremelést.
A rendvédelmi szerveknél – köztük a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és a büntetés-végrehajtásban – mintegy 84 ezer dolgozó fizetését átlagosan 15 százalékkal emelnék. A Közszolgálati Rendőr Szakszervezet bírálta a bejelentett mértéket.
Az egészségügyi szakdolgozók januártól átlagosan 17 százalékos béremelést kapnának. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ugyanakkor azt kifogásolta, hogy az intézkedés elmarad a korábbi várakozásoktól és ígéretektől. A szervezet szerint a szakdolgozói bérekre szánt összeg nem éri el az egészségügyre fordítható, 500 milliárd forintos keret felét, és a döntés előtt nem egyeztettek a kamarával.
A szociális és gyermekvédelmi ágazatban felmerült, hogy a bejelentett nettó béremelkedés egy része az adójóváírás és a minimálbér-emelés hatásából származhat. A Bérfigyelő elemzése szerint a 2027-re bejelentett, átlagosan 17,8 százalékos nettó béremelkedés már az adójóváírás hatását is tartalmazza, ami kevesebb a korábban ígért mértéknél.
A Munkátanácsok Országos Szövetsége úgy fogalmazaott: „az adójóváírás nem helyettesítheti a bruttó bérek emelését”
A rendvédelem esetében ugyanakkor Kármán András pénzügyminiszter egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a 15 százalékos béremelést az alacsonyabb keresetűeknél kiegészíti az adócsökkentés hatása. Ez arra utal, hogy az egyes ágazatokban eltérő lehet a béremelés és az adókedvezmény viszonya. Az állami dolgozók esetében ezért a bruttó bérek és a nettó keresetek külön összehasonlítása szükséges annak megállapításához, hogy mekkora a tényleges béremelés.
15 százalékra emelkedhet a nagyvállalatok társasági adója
A cégeket érintő változásokra pillantva viszont sok mimden elsőre is egyértelmű, mivel feketén fehéren bejelentett adóemeléseket tartalmaznak a tervek. A benyújtott adócsomag egyik legjelentősebb eleme a társasági adó emelése a vállalati kör egy része esetében. A kormány tájékoztatása szerint a jelenlegi 9 százalékos kulcs helyett 15 százalékos adómérték vonatkozna főszabály szerint azokra a vállalatokra és vállalatcsoportokra, amelyek éves bevétele eléri az 500 millió eurót. A többi vállalkozásnál megmaradna a 9 százalékos kulcs.
Ez tehát nem általános társaságiadó-emelés, hanem a törvényben meghatározott nagyvállalati körre vonatkozó változás. A tényleges többletteher függ az adóalaptól, az igénybe vehető kedvezményektől és a vállalatcsoportok adózási helyzetétől is.
Az innovációs járulék mértéke 0,3-ről 0,5 százalékra emelkedne, miközben a mikro- és kisvállalkozások mentessége fennmaradna. A kormány a kutatás-fejlesztési adókedvezmények módosításával a magyar kisvállalkozások, egyetemek és kutatóhelyek megrendeléseit is ösztönözné.
A nagyvállalati adóemelés növelheti az állami bevételeket, ugyanakkor csökkentheti az érintett cégek adózás utáni eredményét.
Az, hogy ez milyen hatással lesz a beruházásokra vagy a foglalkoztatásra, az a vállalatok pénzügyi helyzetétől és üzleti lehetőségeitől is függ.
Visszatér a reklámadó, a nagyobb bevételű szereplők magasabb kulcsot fizethetnek
A Tisza-kormány visszaemel az adórendbe egy korábbról ismert adófajtát: 2027. január 1-jétől ismét alkalmazná a reklámadót, amelynek mértéke a bevétel nagyságától függne. Az első 500 millió forintnyi éves reklámbevétel adómentes maradna, a magasabb bevételi sávokban azonban emelkedő kulcsokat alkalmaznának.
A tervezett adókulcsok:
- 500 millió és 10 milliárd forint közötti bevételrész: 2,5 százalék;
- 10 és 40 milliárd forint közötti bevételrész: 4,5 százalék;
- 40 milliárd forint feletti bevételrész: 7,5 százalék.
A sávos rendszerben az adott kulcsot csak a megfelelő sávba eső bevételrészre kell alkalmazni, nem a teljes árbevételre.
A kormány azzal indokolja a visszavezetést, hogy a magyar reklámpiacon jelentős bevételt elérő nemzetközi technológiai vállalatoknak is részt kell vállalniuk a közterhek viseléséből. A Magyar Reklámszövetség ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai reklámköltések közel 40 százaléka globális technológiai vállalatokhoz kerül, amelyek jellemzően más uniós tagállamokból értékesítik szolgáltatásaikat.
A reklámadó árbevételt terhelő adó, így nem kizárólag a nyereséges vállalkozásokat érintheti. A tényleges piaci hatás attól is függ, hogy a cégek mekkora részt tudnak áthárítani a hirdetőkre, illetve hogyan változnak a reklámköltések.
A kiskereskedelmi különadó is emelkedik
A kiskereskedelmi különadó második sávjában, az évi 1 milliárd és 50 milliárd forint közötti adóalaprészre vonatkozó kulcs 0,15-ről 0,45 százalékra emelkedne. A kormány mintegy 3000 vállalkozást érintő változásként mutatja be az intézkedést.
A háromszoros kulcsemelés az érintett adóalaprészre vonatkozik, ezért a tényleges többletteher nem azonos azzal, mintha a teljes árbevételre alkalmaznák a magasabb kulcsot.
A kereskedők számára ugyanakkor a különadó csak az egyik költségtényező. A bérek, az energia, a logisztika és a beszerzési árak alakulása ugyancsak befolyásolja az árazást. Az adókulcs növelheti az áremelési nyomást, de önmagában nem bizonyítja, hogy minden érintett üzletlánc árat emel majd.
Ráadásul a kiskereskedők többször jelezték, hogy a különadó kivezetésével tér és költség nyílhatna újabb fejlesztések megvalósítására, vagy akár munkaerő-bővítésre is, ezeknek pedig áttételesen az egész gazdaságra hatásuk lenne.
Az eddig megismertek alapján azonban a különadó kivezetéséből egyelőre nem lesz semmi.
A kormány emellett bár megszünteti az árrésstopot, arra hivatkozva, hogy az infláció lassulása és az élelmiszerek árának alakulása lehetővé teszi a korlátozás kivezetését, az intézkedés megszűnése azonban önmagában nem garantálja az árak csökkenését: a bolti árakat a beszerzési költségek, a kereslet és a kereskedők árazási döntései együttesen alakítják.
További adóterhek jelentek meg az adócsomagban
A benyújtott adócsomag több más ágazatot és adónemet is érint, például az alábbiakat:
- A pénzügyi tranzakciós illeték a nagyobb műveleteknél emelkedne, miközben a lakosság számára 150 ezer forintra nőne az illetékmentes értékhatár. A bankok és az energiacégek adózása szintén változna.
- Megszűnne a látvány-csapatsportok korábbi társaságiadó-kedvezménye, ugyanakkor az amatőrsport támogatására új kedvezményt lehetne igénybe venni. A sportolók és edzők kedvezményes adózásának felső határa évi 60 millió forintra csökkenne, vagyis havi 5 millió forint fölött az általános adózási szabályok vonatkoznának rájuk.
- A legalább 250 főt foglalkoztató cégeknél emelkedne a rehabilitációs hozzájárulás, ha nem teljesítik a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására előírt arányt.
- Nőnének egyes egészségre ártalmas termékek, köztük a tömény szeszes italok adóterhei is.
A csomag könnyítéseket is tartalmaz: az új építésű lakások 5 százalékos áfájánál eltörölnék a határidőt, hogy a családok és az építőipari vállalkozások hosszabb távra tervezhessenek. A kutatás-fejlesztési adókedvezmények módosítása szintén egyes beruházásokat és megrendeléseket ösztönözhet.
665 milliárd forinttal több adót szedne be a kormány
A megismert tervekkel kapcsolatban az egyik legfontosabb kérdés amellett, hogy a kormány mennyire tartja be külön vizsgálva a lakosságnak illetve a vállalatoknak tett ígéreteit, alighanem az, hogy valóban adócsökkentést hajt végre a Tisza-kormány, vagy inkább adóemelést. Ha az egyenlegeket nézzük, akkor valójában az utóbbira készül, amelyben – némi leegyszerűsítéssel – úgy tűnik, hogy a vállalatoktól elvont többlet egy része épp arra kell, hogy abból a lakossági, mint láttuk, korántsem egységes hatású intézkedéseket finanszírozni tudja a kormány.
A Portfolio.hu október 20-i összesítése szerint a kormány 929 milliárd forint többletbevételt vár az adóintézkedésektől (tervként), miközben 264 milliárd forintnyi lakossági adócsökkentéssel számol.
A két összeg különbsége 665 milliárd forint, vagyis a mostani ismeretek alapján végezhető számítások nyomán ennyivel több adót szedne be az adócsökkentést hirdető Tisza-kormány.
Ez a tervezett intézkedések nettó költségvetési hatását jelzi, nem már realizált állami bevételt. A tényleges teljesülés függ az adózók reakcióitól, a gazdasági folyamatoktól és attól is, hogy a törvényjavaslatok milyen formában lépnek hatályba.
Áremelések és elbocsátások jöhetnek – így tekintenek most előre a vállalatok
A GKI Gazdaságkutató októberi konjunktúrafelmérése szerint felemás hangulatban vannak a vállalkozások, melyek 18 százaléka tervezett áremelést a következő három hónapra, 14 százalékuk létszámcsökkentést, míg csupán 7 százalékuk helyezett kilátásba létszámbővítést. Ez pedig elég aggasztónak tűnik a fentiek tükrében, mert arra utal, hogy a jövő évire tekintő várakozások nem annyira derülátóak. Fontos persze rögzíteni, hogy ezek a számok nem meghozott vállalati döntéseket jelentenek, hanem üzleti hangulatot, várakozási attitűdöt tükröznek, aminek adatfelvétele a költségvetési és adózási tervek kormányzati ismertetése előtt történt. Ráadásul a létszámbővítéseknek, áremeléseknek is lehetnek sokféle mögöttes okai.
Az azonban aligha vitatható, hogy az itt összefoglalt, a vállalatok adózását érintő intézkedések nem éppen a már így is háttérbe szoruló létszámbővítésekhez vagy az árcsökkentésekhez hozzák meg a magyarországi cégek kedvét.
Az itt összefoglalt felmérés tehát nem a 2027-es adócsomag hatását vizsgálja, ezért nem állítható, hogy az adóemelések önmagukban áremeléseket vagy elbocsátásokat okoznak majd. Ugyanakkor a cégek a többletterhekre jellemzően áremeléssel, a nyereségük csökkentésével, a beruházások visszafogásával vagy a béremelések mérséklésével is reagálhatnak.