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A Tisza-kormány átírná a szabályokat, most megkapta a kritikát a Pénzügyminisztérium: még változhat a kata és a vagyonadó tervezete – nagy különbségek vannak a lakosság és a cégek között

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A kormány két jelentős adóváltozást készít elő, amelyek a kisvállalkozók adózását és a nagy vagyonok közteherviselését is érintenék. A Pénzügyminisztérium most értékeli a kata átalakításáról és az új vagyonadóról beérkezett észrevételeket, miközben a szakmai szervezetek máris riadót fújtak.
Nemes Tamás
2026.10.26, 16:40
Frissítve: 2026.10.26, 16:41
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Lezárult a kata megújításáról és a vagyonadó bevezetéséről szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése, a pénzügyi tárcához számos módosító javaslat érkezett. A tervezett változtatásokról megoszlanak a szakmai vélemények: miközben több érdekképviselet támogatja az új katát, más szervezetek a szabályok átdolgozását kérik, a vagyonadó pedig a vállalkozói vagyon védelme miatt váltott ki vitát.

Kármán Andrásköltségvetés gazdaság büdzsé adó
A társadalmi egyeztetés után a Pénzügyminisztérium mérlegeli, hogyan módosulhat a kata és a vagyonadó tervezete / Fotó: AFP

A Pénzügyminisztérium munkatársai megvizsgálják és értékelik a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának (kata), valamint a vagyonadónak a tervezetére érkezett észrevételeket. A tárca hétfőn az MTI-nek azt közölte, hogy a társadalmi egyeztetés során számos konstruktív, jobbító szándékú javaslatot kaptak. A két törvénytervezet véleményezése október 14-én éjfélkor zárult le.

A vagyonadó tervezete szerint az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrész után 1 százalékos adót kellene fizetni, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalékos kulcs vonatkozna. A pénzügyi tárca korábbi becslése évi 200 milliárd forintos költségvetési bevétellel számol, az új adónem 15-25 ezer embert érinthet. Az adómentes értékhatár házastársanként külön érvényesülne, bevallást pedig csak azoknak kellene benyújtaniuk, akiknek adófizetési kötelezettségük keletkezik.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint a lakosság 85 százaléka támogatja az egymilliárd forint feletti vagyonok megadóztatását. A szeptemberben, ezer felnőtt megkérdezésével készült reprezentatív kutatásban 59 százalék teljes mértékben, további 26 százalék pedig inkább egyetértett az elképzeléssel.

A lakosság támogatja a vagyonadót, a cégek a beruházásokat féltik

A vállalati szektorban már árnyaltabb a kép. A GKI októberben 650 vállalkozást kérdezett meg arról, hogy a tervezett vagyonadó hatással lenne-e a működésükre. A válaszadók 51 százaléka szerint nem, 18 százalékuk szerint viszont igen, míg 31 százalék egyelőre nem tudta megítélni a következményeket.

Azok közül a cégek közül, amelyek hatással számolnak, 48 százalék az eredményesség romlásától, 44 százalék a belföldi beruházások visszafogásától, 39 százalék pedig elbocsátásoktól tart. A teljes megkérdezett vállalati körben 8 százalék számolt a beruházások csökkentésével, 7 százalék elbocsátásokkal. Ezek a válaszok várakozásokat, nem már bekövetkezett változásokat jeleznek.

A GKI értékelése szerint a vagyonadó közvetetten a vállalatokat is érintheti, mivel a cégrészesedés beleszámítana a tulajdonos adóalapjába. A bizonytalan válaszok magas aránya ugyanakkor azt jelzi, hogy a cégek egyelőre nem látják pontosan, miként reagálnának tulajdonosaik az új teherre.

A kata tervezett átalakításának egyik fő eleme, hogy ismét lehetővé válna a cégeknek történő számlázás, és a mellékállású egyéni vállalkozók is visszatérhetnének az adózási formához. Az éves bevételi értékhatár 18 millióról 22 millió forintra emelkedne, az e feletti bevételre pedig megmaradna a 40 százalékos különadó. A főállású kisadózók havi 100 ezer, a nem főfoglalkozásúak havi 50 ezer forintot fizetnének.

A tervezetet az IPOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte, a VOSZ azonban az aránytalan terheket jelentő rendelkezések módosítását sürgeti. 

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete alapjaiban gondolná újra a kata szabályait: a szervezet túlbonyolítottnak és több ponton önellentmondásosnak tartja a javaslatot, ezért alternatív normaszöveget küldött a minisztériumnak.

A vagyonadó ügyében a VOSZ a termelő tőke védelmét hangsúlyozza, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség pedig attól tart, hogy az új teher veszélyeztetheti a kistelepülési boltok fennmaradását, és hátrányosan érintheti a hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosait.

Október 27-én, kedden újabb sajtótájékoztatót tart a kormány a 2027-es költségvetés részleteiről. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter is részt vesz – közölte a Miniszerelnökség. Az eseményt élőben tudósítja a Világgazdaság. 

Kezd összeállni a puzzle: Magyar Péter hamarosan bemutatja a 2027-es költségvetést – a miniszterek már elhintették, mire lesz pénz, mire nem

Hétfőn fontos gazdaságpolitikai bejelentésre készül a kormány, amely hosszú időre meghatározhatja Magyarország pénzügyi mozgásterét. A 2027-es költségvetés bemutatása előtt már több részlet ismertté vált a tervezett intézkedésekről, miközben a kabinet tagjai az igazságosabb közteherviselést és az állami kiadások átalakítását hangsúlyozzák.

 

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