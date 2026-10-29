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Ágy van, csak nem használható: így fogyott el a budapesti belgyógyászati kapacitás

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A fővárosi belgyógyászati osztályokon az aktív ágyak 97 százaléka foglalt, miközben a betegek több mint ötöde azért kénytelen továbbra is kórházban maradni, mert nincs számukra megfelelő ágy. Bár az akut ellátási zavar időközben megszűnt, az ágyhiány hátterében álló problémák továbbra is fennállnak.
Gorzsás Anita
2026.10.29, 18:03
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Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) október 26-i adatai szerint az érintett budapesti kórházakban 950 aktív belgyógyászati ágy működött. Ebből 921-en feküdtek betegek, így 29 ágy maradt szabadon. A 921 beteg közül 207-en krónikus vagy ápolási osztályra való áthelyezésre, illetve elbocsátásra vártak. A hivatalos tájékoztatás szerint a fővárosi betegellátás visszatért a megszokott kerékvágásba. Az operatív csoport azonban a hétvégén is ülésezett, és a kórházak naponta jelentik a szabad és foglalt kapacitásukat – írja a Pharmaindex

kórházi ágyak
Van ágy, mégsem jut mindenkinek/Fotó: Vajda János

Nem az ágyak tűntek el, hanem a működtetésük

Az egészségbiztosítási alapkezelő adatai szerint Budapesten 2016-ban 2229 belgyógyászati ágy működött. 2025 végén már csak 1739. A belgyógyászati, a krónikus és az ápolási ágyak együttes működő száma kilenc év alatt 5207-ről 3950-re csökkent, ami közel 24 százalékos visszaesés.

A nyilvántartott kapacitás mást mutat. A belgyógyászati ágyak száma alig változott: 

  • 2255 volt 2016-ban, 
  • 2292 pedig 2025-ben.

A különbség a tartósan szünetelő ágyakban van, amelyek száma 26-ról 553-ra nőtt. A krónikus ellátásban a nyilvántartott 2483 ágyból 2025 végén 1838 működött, 645 szünetelt. A kapacitásvesztés jelentős része tehát a meglévő ágyak szüneteltetéséből ered, nem a hivatalos ágyszám csökkentéséből.

Az adatok az egész közép-magyarországi régióban hasonló képet mutatnak. A régióban 3766 működő belgyógyászati jellegű ágyat tartottak nyilván, ebből 294 volt szabad, további 1318 ágyon pedig szünetelt az ellátás.

A krónikus osztályok szűkülése

A Péterfy Sándor utcai kórházban szeptember 1-jétől a III. krónikus belgyógyászati osztályon 136-ról 100-ra, október 1-jétől a II. osztályon 132-ről 116-ra csökkent a férőhelyek száma. Az I. osztály 60 ágya változatlan maradt. Két hónap alatt így 52 ággyal, mintegy 16 százalékkal csökkent az intézmény krónikus kapacitása. Az intézmény október 22-i közlése szerint az érintett osztályokon 15 üres ágy volt, és nem rendeltek el zárlatot.

A betegfelvétel korlátozásáról eltérő állítások láttak napvilágot. Több család arról számolt be, hogy kórházi szociális irodák szerint a krónikus osztályok nem fogadnak új betegeket, és nem hosszabbítják meg az ápolási időt. Az Egészségügyi Minisztérium hivatalos válaszában cáfolta, hogy ilyen központi utasítást adtak volna ki. A tárca elismerte az ellátásszervezési nehézségeket, és a szociális szféra régóta fennálló kapacitáshiányával magyarázta őket. Azt ugyanakkor nem közölte, hogy egyes kórházak saját hatáskörben hoztak-e korlátozó intézkedéseket.

Megválaszolatlan kérdések

A Szociális és Családügyi Minisztérium nem vezet pontos nyilvántartást azokról, akik már nem igényelnek aktív kórházi ellátást, de gondozásra vagy szociális elhelyezésre szorulnak. A szabad szociális férőhelyek felmérése folyamatban van, a gondozói és ápolói létszámhiányt pedig akadályozó tényezőként említették. A krízis napján húsz beteget helyeztek át a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott krónikus osztályra. A további áthelyezések ütemezéséről nem közöltek részleteket.

Az OKFŐ szerint a szakdolgozói hiány országos probléma, a kórházak költségvetési keretei pedig általában nem akadályozzák az ápolók felvételét. A fővárosi intézmények betöltetlen álláshelyeiről nem adtak pontos adatot. Az egészségügyi tárca a megjelenésig nem válaszolt a nyilvánosan feltett, több mint tíz napja érkezett kérdésekre.

Lapunk is beszámolt róla, hogy súlyos kapacitáshiány alakult ki a budapesti belgyógyászati ellátásban, több száz beteg elhelyezése okozott problémát, miközben a kórházakban olyan betegek is hosszabb ideig maradnak, akiknek elsősorban szociális vagy tartós ápolási ellátásra lenne szükségük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint már ismét különösebb nehézségek nélkül zajlik a budapesti belgyógyászati ügyeleti ellátás. A probléma azonban túlmutat a kórházakon: a hajléktalanellátás hiányosságai, a palackgyűjtés és az ezekhez kapcsolódó közbiztonsági panaszok egyre élesebben vetik fel a kérdést, hogy hol vannak a rendszer határai, és ki gondoskodik azokról, akik egyik ellátórendszerben sem jutnak el a megfelelő helyre?

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egészségügy
kórház
belgyógyászat

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