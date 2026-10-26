Szavazást tartottak Budapest elitkerületében az Airbnb-ről, elsöprő a többség: Budavárban teljes tiltás és kétmilliós bírság is jöhet

„Rövid távú lakáskiadás – folytatjuk a társadalmi egyeztetést A kerületiek véleménye alapján elkészült a rövid távú lakáskiadás új szabályozásáról szóló rendelettervezet! Várjuk a véleményüket” – írta Böröcz László a Facebookon.

Teljes tiltás és kétmilliós bírság is jöhet Budán: ebből a városrészből eltűnhetnek az Airbnb-k / Fotó: Mediaworks

Az I. kerület polgármester azt is írta, hogy szeptemberi lakossági szavazás eredménye alapján egyértelműen szigorúbb szabályozást szeretne a többség. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a kerületi szavazás résztvevőinek 58,6 százaléka támogatta a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását.

A teljes tiltást mind az öt városrészben a szavazók többsége támogatta. A Budai Várban 66 százalék volt az arányuk, a Gellérthegyen 65,6, a Tabánban 60,1, Krisztinavárosban 58,9, Vízivárosban pedig 54,9 százalék.

Az önkormányzat azért kérte ki a lakók véleményét, mert az év végén lejár az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A budai kerület ezt megelőzően szeretné kialakítani álláspontját a helyi szabályozásról, mivel a moratórium megszűnésével jelentősen emelkedhet az új bejelentések száma.

„A véleményüket komolyan vesszük. Ezért olyan rendelettervezetet készítettünk, amely

2028-tól megszüntetné a rövid távú lakáskiadást a Budai Várban, a kerület többi részén pedig társasházi hozzájáruláshoz kötné a már működő társasházi szálláshelyek további üzemeltetését”

– közölte Böröcz László.

Az önkormányzat azt írta, hogy a tervezet szerint a 2026. december 31-ig nyilvántartásba vett társasházi szálláshelyek 2027 végéig működhetnének a jelenlegi feltételek mellett. A működés 2028. január 1-jétől csak akkor folytatódhatna, ha a társasház hozzájárul a tevékenységhez.

A tervezet ugyanakkor a Budai Váron kívüli, nem társasházi épületekben továbbra is lehetővé tenné a rövid távú szálláshely-szolgáltatást, a jogszabályi feltételek betartásával. A rendelettervezet a szabályok betartásának ellenőrzését és a jogsértések szankcionálását is rendezi.

Az előírások betartását a jegyző ellenőrizné. Szabályszegés esetén bírságot szabhatna ki, és elrendelhetné a szálláshely 45 napos ideiglenes bezárását.