Szavazást tartottak Budapest elitkerületében az Airbnb-ről, elsöprő a többség: Budavárban teljes tiltás és kétmilliós bírság is jöhet
„Rövid távú lakáskiadás – folytatjuk a társadalmi egyeztetést A kerületiek véleménye alapján elkészült a rövid távú lakáskiadás új szabályozásáról szóló rendelettervezet! Várjuk a véleményüket” – írta Böröcz László a Facebookon.
Az I. kerület polgármester azt is írta, hogy szeptemberi lakossági szavazás eredménye alapján egyértelműen szigorúbb szabályozást szeretne a többség. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a kerületi szavazás résztvevőinek 58,6 százaléka támogatta a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását.
A teljes tiltást mind az öt városrészben a szavazók többsége támogatta. A Budai Várban 66 százalék volt az arányuk, a Gellérthegyen 65,6, a Tabánban 60,1, Krisztinavárosban 58,9, Vízivárosban pedig 54,9 százalék.
Az önkormányzat azért kérte ki a lakók véleményét, mert az év végén lejár az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A budai kerület ezt megelőzően szeretné kialakítani álláspontját a helyi szabályozásról, mivel a moratórium megszűnésével jelentősen emelkedhet az új bejelentések száma.
„A véleményüket komolyan vesszük. Ezért olyan rendelettervezetet készítettünk, amely
2028-tól megszüntetné a rövid távú lakáskiadást a Budai Várban, a kerület többi részén pedig társasházi hozzájáruláshoz kötné a már működő társasházi szálláshelyek további üzemeltetését”
– közölte Böröcz László.
Az önkormányzat azt írta, hogy a tervezet szerint a 2026. december 31-ig nyilvántartásba vett társasházi szálláshelyek 2027 végéig működhetnének a jelenlegi feltételek mellett. A működés 2028. január 1-jétől csak akkor folytatódhatna, ha a társasház hozzájárul a tevékenységhez.
A tervezet ugyanakkor a Budai Váron kívüli, nem társasházi épületekben továbbra is lehetővé tenné a rövid távú szálláshely-szolgáltatást, a jogszabályi feltételek betartásával. A rendelettervezet a szabályok betartásának ellenőrzését és a jogsértések szankcionálását is rendezi.
Az előírások betartását a jegyző ellenőrizné. Szabályszegés esetén bírságot szabhatna ki, és elrendelhetné a szálláshely 45 napos ideiglenes bezárását.
A tervezett bírság összege ellenőrzési alkalmanként:
- magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében 200 ezer forint,
- jogi személyek és egyéb szervezetek esetében 2 millió forint.
A rendelettervezetet az önkormányzat 15 napos társadalmi egyeztetésre bocsátja. A beérkező lakossági és szakmai észrevételeket, valamint a készülő hatásvizsgálat eredményeit a végleges szabályozás kialakításakor figyelembe veszi.
A rendeletről várhatóan a képviselő-testület novemberi ülésén születhet döntés. Elfogadása esetén a szabályozás 2027. január 1-jén léphet hatályba, a már működő szálláshelyekre vonatkozó átmeneti rendelkezésekkel.
A pesti oldalon a XIII. kerület szintén online egyeztetett az Airbnb kérdéséről. Az önkormányzat felmérései szerint nagyjából 1100–1200 kerületi lakást használnak magánszálláshelyként. Tóth József polgármester szerint az önkormányzathoz forduló lakók leggyakrabban
hangoskodásra és az ingatlanok nem rendeltetésszerű használatára panaszkodnak.