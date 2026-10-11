Jövő év második felébben kezdheti meg a termelést a kínai EVE Energy debreceni akkumulátorgyára – írta október 10-én a kínai Caiwen gazdasági portál. A lap szerint Liu Jincseng, az EVE Energy elnöke egy magyar delegációval tárgyalt a hangcsoui globális digitális kereskedelmi kiállításhoz kapcsolódóan. A megbeszélés középpontjában a magyarországi beruházás előrehaladása, az európai piaci terjeszkedés és a további ipari együttműködések álltak.

Ebből még óriási felháborodás lesz: hiába a botrányok sorozata, hónapokon belül újabb kínai akkugyár lép termelésbe Magyarországon – Kínából jött a hivatalos megerősítés Fotó: Joó István Facebook-oldala

Ebből még óriási felháborodás lesz: hiába a botrányok sorozata, hónapokon belül újabb kínai akkugyár lép termelésbe Magyarországon – Kínából jött a hivatalos megerősítés

A kínai lap szerint az EVE Energy számára a debreceni beruházás különösen fontos, hiszen ez lesz a vállalat első európai akkumulátorcellagyára. A mintegy 400 milliárd forintos beruházás 45 hektáros területen valósul meg, és elsősorban a BMW számára gyárt majd nagy méretű, hengeres lítiumion-cellákat. A kínai sajtó szerint a tervezett éves gyártókapacitás 30 gigawattóra, a teljes kapacitás elérését követően pedig több mint ezer embernek adhat munkát az üzem.

A gyártás megkezdése ugyanakkor későbbre tolódott a korábbi el. Míg a beruházás bejelentésekor még 2026-os indulással számoltak, a jelenlegi várakozások szerint a sorozatgyártás 2027 második felében kezdődhet meg. A vállalat már megkezdte a munkaerő-toborzást, 2026 első felére mintegy 400 új munkavállaló felvételét tervezte.

A CATL már a próbagyártásnál tart

Debrecenben az EVE Energy mellett a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a CATL is jelentős kapacitásokat épít ki. A kínai társaság szeptember 22-én jelentette be, hogy megkezdődött a próbagyártás az új akkumulátorcellagyártó épületében. Ez fontos mérföldkő, de még nem azonos a teljes kapacitású sorozatgyártással: a próbaüzem célja a berendezések, a technológiai folyamatok és a termelés minőségének ellenőrzése.

A CATL 7,3 milliárd eurós debreceni beruházása az európai akkumulátoripar egyik legnagyobb projektje. A vállalat az európai autógyártók közvetlen kiszolgálására építi az üzemet, ami csökkentheti a szállítási távolságokat, és erősítheti az európai autóipar ellátásbiztonságát.

Amilyen horderejű maga a beruházás, olyannyira hangos viták övezték a gyárat, ahol több ízben is vegyi anyag került a levegőbe.

A lakosok aggodalma azóta sem múlt el, ráadásul májusban a gyár előtt élénkzöld színű folyékony vegyi anyag bugyogott elő a csatornából, ami miatt a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal eljárást indított. A történtek miatt a vízügyesek soron kívüli döntéssel visszavonták az ipariszennyvíz-előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatot, és arra kötelezték a kínai vállalatot, hogy végezze el a tisztítást a kommunális szennyvízhálózaton és a csapadékvíz-elvezetőn.