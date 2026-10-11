Ebből még óriási felháborodás lesz: hiába a botrányok sorozata, hónapokon belül újabb kínai akkugyár lép termelésbe Magyarországon – Kínából jött a hivatalos megerősítés
Jövő év második felébben kezdheti meg a termelést a kínai EVE Energy debreceni akkumulátorgyára – írta október 10-én a kínai Caiwen gazdasági portál. A lap szerint Liu Jincseng, az EVE Energy elnöke egy magyar delegációval tárgyalt a hangcsoui globális digitális kereskedelmi kiállításhoz kapcsolódóan. A megbeszélés középpontjában a magyarországi beruházás előrehaladása, az európai piaci terjeszkedés és a további ipari együttműködések álltak.
Ebből még óriási felháborodás lesz: hiába a botrányok sorozata, hónapokon belül újabb kínai akkugyár lép termelésbe Magyarországon – Kínából jött a hivatalos megerősítés
A kínai lap szerint az EVE Energy számára a debreceni beruházás különösen fontos, hiszen ez lesz a vállalat első európai akkumulátorcellagyára. A mintegy 400 milliárd forintos beruházás 45 hektáros területen valósul meg, és elsősorban a BMW számára gyárt majd nagy méretű, hengeres lítiumion-cellákat. A kínai sajtó szerint a tervezett éves gyártókapacitás 30 gigawattóra, a teljes kapacitás elérését követően pedig több mint ezer embernek adhat munkát az üzem.
A gyártás megkezdése ugyanakkor későbbre tolódott a korábbi el. Míg a beruházás bejelentésekor még 2026-os indulással számoltak, a jelenlegi várakozások szerint a sorozatgyártás 2027 második felében kezdődhet meg. A vállalat már megkezdte a munkaerő-toborzást, 2026 első felére mintegy 400 új munkavállaló felvételét tervezte.
A CATL már a próbagyártásnál tart
Debrecenben az EVE Energy mellett a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a CATL is jelentős kapacitásokat épít ki. A kínai társaság szeptember 22-én jelentette be, hogy megkezdődött a próbagyártás az új akkumulátorcellagyártó épületében. Ez fontos mérföldkő, de még nem azonos a teljes kapacitású sorozatgyártással: a próbaüzem célja a berendezések, a technológiai folyamatok és a termelés minőségének ellenőrzése.
A CATL 7,3 milliárd eurós debreceni beruházása az európai akkumulátoripar egyik legnagyobb projektje. A vállalat az európai autógyártók közvetlen kiszolgálására építi az üzemet, ami csökkentheti a szállítási távolságokat, és erősítheti az európai autóipar ellátásbiztonságát.
Amilyen horderejű maga a beruházás, olyannyira hangos viták övezték a gyárat, ahol több ízben is vegyi anyag került a levegőbe.
A lakosok aggodalma azóta sem múlt el, ráadásul májusban a gyár előtt élénkzöld színű folyékony vegyi anyag bugyogott elő a csatornából, ami miatt a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal eljárást indított. A történtek miatt a vízügyesek soron kívüli döntéssel visszavonták az ipariszennyvíz-előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatot, és arra kötelezték a kínai vállalatot, hogy végezze el a tisztítást a kommunális szennyvízhálózaton és a csapadékvíz-elvezetőn.
A Semcorp ügye figyelmeztetés az egész iparágnak
A magyar akkumulátoripar egyik legsúlyosabb konfliktusa 2026-ban a debreceni Semcorp körül alakult ki. A kínai tulajdonú vállalat az akkumulátorcellákhoz nélkülözhetetlen szeparátorfóliát gyártja, amely elválasztja egymástól az akkumulátor elektródáit, miközben lehetővé teszi a lítiumionok mozgását.
A hatóság júniusban felfüggesztette a gyártást, miután a talajvízvizsgálatok során súlyos határérték-túllépéseket állapítottak meg. Júliusban tűzvédelmi hiányosságok miatt a telephelyen minden tevékenységet megtiltottak. A történet azonban szeptemberben új fordulatot vett: a Semcorp közölte, hogy a korábbi mintavételeket végző laboratórium visszavonta jelentéseit, az újabb vizsgálatok pedig a vállalat szerint nem igazoltak fémszennyezést. A társaság ezért kérte a termelés felfüggesztésének megszüntetését.
Ez azonban a legkevésbé sem hatotta meg a város vezetését. Papp László polgármester július elsején a város elhagyására szólította fel a vállalatot.
A SEMCORP tevékenysége nem kívánatos Debrecenben. Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét városunkban, azt telepítse át más gyártási helyszínre!
– mondta a városvezető. Papp László már korábban is büntetőfeljelentést helyezett kilátásba, valamint teljes körű vizsgálatot és a felelősök elszámoltatását sürgette.
A gödi Samsung botrányai az egész akkumulátoripar megítélésére hatnak
A magyarországi akkumulátoripar körüli bizalmi válságot leginkább a dél-koreai Samsung SDI gödi üzemében feltárt szabálytalanságok mélyítették el. A Telex 2026 februárjában megjelent tényfeltáró cikke szerint a gyárban 2021 és 2023 között a munkavállalók egy részét a megengedett határértéket akár több százszorosan meghaladó, egészségkárosító nikkel-, kobalt- és mangántartalmú pornak tették ki. A lap információi szerint a súlyos munkavédelmi problémákról a kormány is tudomást szerzett, és felmerült az érintett üzemrész leállítása, erre azonban nem került sor. Az Átlátszó által megszerzett hatósági dokumentumok alapján a Samsung SDI-t 2018 és 2025 között legalább 61 alkalommal bírságolták. A környezetvédelmi aggályokat tovább erősítette, hogy korábban a gödi kutak vizében akkumulátorgyártáshoz használt NMP-oldószert mutattak ki, bár annak eredetéről vita alakult ki. A meglepetés csak a választások után jött, pár nappal az április 12-i szavazás után a Greenpeace azt közölte, hogy semmilyen szennyezés nem történt a gyáron kívül.
Kína uralja a globális akkumulátorpiacot
Miközben Magyarországon új gyárak épülnek, a globális akkumulátoripar továbbra is rendkívül gyorsan fejlődik. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2026-os jelentése szerint a világ lítiumionakkumulátor-gyártókapacitása 2025 végére meghaladta a 4 terawattórát, ami mintegy 30 százalékos éves növekedést jelent.
A gyártókapacitások több mint 80 százaléka Kínában található, míg az Európai Unió és az Egyesült Államok részesedése egyaránt 6–7 százalék körül alakult. A kínai vállalatok a világszerte elektromos autókba beépített akkumulátorok piacának közel háromnegyedét ellenőrizték 2025-ben. A globális versenyben azonban nemcsak a gyártókapacitás számít, hanem a költséghatékonyság is. Az IEA szerint az európai és amerikai akkumulátorgyártás költségei állami támogatások nélkül akár 50 százalékkal is meghaladhatják a kínai szintet.
Közben az akkumulátorárak csökkenése tovább fokozza a versenyt. Az átlagos akkumulátorárak 2025-ben további 8 százalékkal mérséklődtek, ami kedvez az elektromos autók terjedésének, de szűkíti a gyártók nyereségességi lehetőségeit. A lítium és más nyersanyagok árának ingadozása további bizonytalanságot okoz.
A piac technológiai szempontból is átalakul. Az olcsóbb lítium-vasfoszfát, vagyis LFP-akkumulátorok terjedése fokozza a nyomást a drágább akkumulátorkémiákat alkalmazó gyártókon. Ezzel párhuzamosan az energiatároló rendszerek iránti kereslet is egyre fontosabb növekedési tényezővé válik.
Nagyon fontos iparág az akkugyártás
Bár Magyarországon érthetően a lakosság részéről jelentős aggodalom övezi az akkugyárak megtelepedését, az iparág nagyon fontos szerepet tölt be a 21. században. A világjárvány óta jelentősen rövidültek az ellátási láncok, így az autóipari beszállítók is igyekeznek egyre közelebb lenni a gyártási folyamatban. Ennek legjobb példája éppen Debrecen, ahol a CATL és BMW termelőegységeit néhány km választja el egymástól. Ettől függetlenül jogos az a lakossági igény, hogy a kormány szigorúan lépjen fel minden fajta szabálytalanság ellen. Épp a napokban derült ki, hogy akár 5 milliárd forintos bírságot is kockáztat az a gyár, amely súlyos szabálytalanságot követ el.
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