Ebből káosz lesz: új akkumulátoripari beruházás épülhet meg Magyarországon, hamarosan kiderül, mit szól hozzá a lakosság – közmeghallgatásra készülnek a kínaiak
Újabb akkumulátoripari beruházás kapcsán tartanak közmeghallgatást Debrecenben. A tervek szerint a CATL leányvállalata, a GreenPower Energy Debrecen Kft. indít tevékenységet a Déli Ipari Parkban − közölte egy Facebook-bejegyzésben a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ).
Az akkumulátor újracsomagoló és újraösszeszerelő üzem az Inpark új, 44 ezer négyzetméteres csarnokában kapna helyet.
Hamarosan kiderül mit szólnak a helyiek az akkumulátoripari óriás terveihez
A közmeghallgatás október 6-án, kedden 16 órakor a Kölcsey Központban kerül megrendezére. A fórum a környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz kapcsolódik a rendezők pedig várják a beruházással összefüggő kérdéseket és észrevételeket.
Legutóbb az EcoPro BM Hungary Zrt. debreceni telephelyének egységes környezethasználati engedélye kapcsán tartottak közmeghallgatást, ahol elszabadultak az indulatok. A Haon arról számolt be, hogy várakozásoknak megfelelően jelentős érdeklődés mellett és feszült hangulatban zajlott a rendezvény.
A környezetvédelmi engedélyt korábban már kétszer módosították a közmeghallgatást pedig az tette szükségessé, hogy a dél-koreai katódgyártó a Déli Ipari Parkban működő üzemében a korábbinál nagyobb mennyiségben használna mangánt alapanyagként.
A kormányhivatal a fórum elején jelezte, hogy az EcoPro engedélykérelmét jelenleg is vizsgálják, ezért az eljárás eredményességével kapcsolatban nem kívántak találgatásokba bocsátkozni, valamint hangsúlyozták, hogy a közmeghallgatás nem politikai rendezvény.
A résztvevők az új NCM-katódanyag (nikkel-kobalt-mangán) gyártásáról, a levegő- és zajterhelésről, a talaj- és vízminőség ellenőrzéséről, valamint a monitoringról is kérdeztek.
A módosítás legfontosabb részlete, hogy a vállalat bevezetné az NCM alapú katódaktív anyag gyártását, amelyhez bizonyos technológiai változtatásokra van szükség. Több új leválasztó- és levegőtisztító berendezést terveznek, illetve meglévő rendszereket is módosítanak. Több ponton kétlépcsős leválasztást, egyes helyeken pedig HEPA-szűrőket is alkalmaznának. A vállalat szerint az új termék gyártása nem változtatja meg az üzemi szennyvízkezelés minőségét, és új, jelentős hulladéktípusra sem számítanak.
Elszabadultak az indulatok
Ezt követően szó esett a levegő és a zajterhelésről is. A vállalat környezetvédelmi szakértője kiemelte, hogy a vizsgált légszennyező anyagok koncentrációi az egészségügyi határértékek alatt maradnak, illetve a levegőtisztaság-védelmi hatásterület nem ér el lakott területeket.
A zajterhelésnél ugyanakkor a szakértő jelezte: a korábbi állapothoz képest nő a zajvédelmi hatásterület.
Az előzetesen beküldött kérdések megválaszolás közben azonban feszültté vált a hangulat. A moderátornak többször kellett arra kérnie a résztvevőket, hogy várják meg a válaszokat, és ne kiabáljanak közbe. Többen a beruházás felfüggesztését, illetve az üzem bezárását sürgették, és azt is kifogásolták, hogy a lakosság jelentős részének véleményét figyelmen kívül hagyják a döntéshozatal során.
A felszólalók egy része a politikai felelősséget is számon kérte, így például azt, hogy miért nem jelent meg a közmeghallgatáson Papp László. Többen pedig a termőföldek megőrzését, a helyiek életkörülményeinek és szabadságának védelmét hangsúlyozták, és a beruházás helyett az érintett területek visszaadását, illetve
a fejlesztés leállítását sürgették.
A felvetések ellenére a közmeghallgatáson ezekre a konkrét aggályokra és kérdésekre érdemi válasz nem született: az elhangzott reakciók szerint több felvetés nem volt releváns a fórum, illetve a beruházás szempontjából.
A lakossági kérdések egyik visszatérő témája a katódgyártás során keletkező por, illetve a nikkel, a kobalt és a lítium környezetbe kerülésének lehetősége volt. Ez annak ellenére is többször felmerült, hogy a szakértők szerint a legközelebbi lakóterületeken sem várható határérték feletti terhelés.
Néhányan talajvíz minőségének romlásától tartanak és kifogásolták, hogy a vállalat csupán évente egyszer vizsgálja egyes monitoringkutakban a nikkel, a kobalt és a lítium koncentrációját. Az EcoPro azonban közölte, hogy amennyiben egy esetleges szennyezés a jövőben bizonyítottan az üzemhez lenne köthető, akkor ennek jogi és anyagi felelősségét vállalná.