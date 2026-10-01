Deviza
EUR/HUF368,87 +0,59% USD/HUF328,19 +1,38% GBP/HUF433,09 +0,87% CHF/HUF395,1 +1,98% PLN/HUF84,3 +0,3% RON/HUF69,04 -0,7% CZK/HUF15,08 +0,44% EUR/HUF368,87 +0,59% USD/HUF328,19 +1,38% GBP/HUF433,09 +0,87% CHF/HUF395,1 +1,98% PLN/HUF84,3 +0,3% RON/HUF69,04 -0,7% CZK/HUF15,08 +0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 919,21 -3,62% MTELEKOM2 560 +0,63% MOL4 830 -2,9% OTP39 980 -6,37% RICHTER12 400 +0,24% OPUS257 +10,78% ANY6 230 -1,89% AUTOWALLIS127 0% WABERERS4 280 -2,28% BUMIX9 183,18 +0,07% CETOP4 782,37 -2,56% CETOP NTR3 090,45 -2,56% BUX139 919,21 -3,62% MTELEKOM2 560 +0,63% MOL4 830 -2,9% OTP39 980 -6,37% RICHTER12 400 +0,24% OPUS257 +10,78% ANY6 230 -1,89% AUTOWALLIS127 0% WABERERS4 280 -2,28% BUMIX9 183,18 +0,07% CETOP4 782,37 -2,56% CETOP NTR3 090,45 -2,56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ebből káosz lesz: új akkumulátoripari beruházás épülhet meg Magyarországon, hamarosan kiderül, mit szól hozzá a lakosság – közmeghallgatásra készülnek a kínaiak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb beruházás körvonalazódik. A tervek szerint a CATL leányvállalata az Inparkban hozna létre egy akkuipari újracsomagoló és újraösszeszerelő üzemet. Kérdés, hogy az ötletet hogyan fogadja majd a lakosság, mivel nemrégiben egy katódgyártó közmeghallgatása botrányba fulladt.
VG
2026.10.01, 20:44

Újabb akkumulátoripari beruházás kapcsán tartanak közmeghallgatást Debrecenben. A tervek szerint a CATL leányvállalata, a GreenPower Energy Debrecen Kft. indít tevékenységet a Déli Ipari Parkban − közölte egy Facebook-bejegyzésben a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ).

Akkuipari közmeghallgatás lesz Debrecenben
Akkuipari közmeghallgatás lesz Debrecenben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az akkumulátor újracsomagoló és újraösszeszerelő üzem az Inpark új, 44 ezer négyzetméteres csarnokában kapna helyet.

Hamarosan kiderül mit szólnak a helyiek az akkumulátoripari óriás terveihez

A közmeghallgatás október 6-án, kedden 16 órakor a Kölcsey Központban kerül megrendezére. A fórum a környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz kapcsolódik a rendezők pedig várják a beruházással összefüggő kérdéseket és észrevételeket.

Legutóbb az EcoPro BM Hungary Zrt. debreceni telephelyének egységes környezethasználati engedélye kapcsán tartottak közmeghallgatást, ahol elszabadultak az indulatok. A Haon arról számolt be, hogy várakozásoknak megfelelően jelentős érdeklődés mellett és feszült hangulatban zajlott a rendezvény.

A környezetvédelmi engedélyt korábban már kétszer módosították a közmeghallgatást pedig az tette szükségessé, hogy a dél-koreai katódgyártó a Déli Ipari Parkban működő üzemében a korábbinál nagyobb mennyiségben használna mangánt alapanyagként.

A kormányhivatal a fórum elején jelezte, hogy az EcoPro engedélykérelmét jelenleg is vizsgálják, ezért az eljárás eredményességével kapcsolatban nem kívántak találgatásokba bocsátkozni, valamint hangsúlyozták, hogy a közmeghallgatás nem politikai rendezvény.

A résztvevők az új NCM-katódanyag (nikkel-kobalt-mangán) gyártásáról, a levegő- és zajterhelésről, a talaj- és vízminőség ellenőrzéséről, valamint a monitoringról is kérdeztek.

A módosítás legfontosabb részlete, hogy a vállalat bevezetné az NCM alapú katódaktív anyag gyártását, amelyhez bizonyos technológiai változtatásokra van szükség. Több új leválasztó- és levegőtisztító berendezést terveznek, illetve meglévő rendszereket is módosítanak. Több ponton kétlépcsős leválasztást, egyes helyeken pedig HEPA-szűrőket is alkalmaznának. A vállalat szerint az új termék gyártása nem változtatja meg az üzemi szennyvízkezelés minőségét, és új, jelentős hulladéktípusra sem számítanak.

Elszabadultak az indulatok

Ezt követően szó esett a levegő és a zajterhelésről is. A vállalat környezetvédelmi szakértője kiemelte, hogy a vizsgált légszennyező anyagok koncentrációi az egészségügyi határértékek alatt maradnak, illetve a levegőtisztaság-védelmi hatásterület nem ér el lakott területeket.

A zajterhelésnél ugyanakkor a szakértő jelezte: a korábbi állapothoz képest nő a zajvédelmi hatásterület.

Az előzetesen beküldött kérdések megválaszolás közben azonban feszültté vált a hangulat. A moderátornak többször kellett arra kérnie a résztvevőket, hogy várják meg a válaszokat, és ne kiabáljanak közbe. Többen a beruházás felfüggesztését, illetve az üzem bezárását sürgették, és azt is kifogásolták, hogy a lakosság jelentős részének véleményét figyelmen kívül hagyják a döntéshozatal során.

A felszólalók egy része a politikai felelősséget is számon kérte, így például azt, hogy miért nem jelent meg a közmeghallgatáson Papp László. Többen pedig a termőföldek megőrzését, a helyiek életkörülményeinek és szabadságának védelmét hangsúlyozták, és a beruházás helyett az érintett területek visszaadását, illetve

a fejlesztés leállítását sürgették.

A felvetések ellenére a közmeghallgatáson ezekre a konkrét aggályokra és kérdésekre érdemi válasz nem született: az elhangzott reakciók szerint több felvetés nem volt releváns a fórum, illetve a beruházás szempontjából.

A lakossági kérdések egyik visszatérő témája a katódgyártás során keletkező por, illetve a nikkel, a kobalt és a lítium környezetbe kerülésének lehetősége volt. Ez annak ellenére is többször felmerült, hogy a szakértők szerint a legközelebbi lakóterületeken sem várható határérték feletti terhelés.

Néhányan talajvíz minőségének romlásától tartanak és kifogásolták, hogy a vállalat csupán évente egyszer vizsgálja egyes monitoringkutakban a nikkel, a kobalt és a lítium koncentrációját. Az EcoPro azonban közölte, hogy amennyiben egy esetleges szennyezés a jövőben bizonyítottan az üzemhez lenne köthető, akkor ennek jogi és anyagi felelősségét vállalná.

Energiaválság

Energiaválság
1953 cikk
Debrecen
közmeghallgatás
akkumulátoripari beruházás
CATL
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu