Ebből káosz lesz: új akkumulátoripari beruházás épülhet meg Magyarországon, hamarosan kiderül, mit szól hozzá a lakosság – közmeghallgatásra készülnek a kínaiak

Újabb akkumulátoripari beruházás kapcsán tartanak közmeghallgatást Debrecenben. A tervek szerint a CATL leányvállalata, a GreenPower Energy Debrecen Kft. indít tevékenységet a Déli Ipari Parkban − közölte egy Facebook-bejegyzésben a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ).

Akkuipari közmeghallgatás lesz Debrecenben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az akkumulátor újracsomagoló és újraösszeszerelő üzem az Inpark új, 44 ezer négyzetméteres csarnokában kapna helyet.

Hamarosan kiderül mit szólnak a helyiek az akkumulátoripari óriás terveihez

A közmeghallgatás október 6-án, kedden 16 órakor a Kölcsey Központban kerül megrendezére. A fórum a környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz kapcsolódik a rendezők pedig várják a beruházással összefüggő kérdéseket és észrevételeket.

Legutóbb az EcoPro BM Hungary Zrt. debreceni telephelyének egységes környezethasználati engedélye kapcsán tartottak közmeghallgatást, ahol elszabadultak az indulatok. A Haon arról számolt be, hogy várakozásoknak megfelelően jelentős érdeklődés mellett és feszült hangulatban zajlott a rendezvény.

A környezetvédelmi engedélyt korábban már kétszer módosították a közmeghallgatást pedig az tette szükségessé, hogy a dél-koreai katódgyártó a Déli Ipari Parkban működő üzemében a korábbinál nagyobb mennyiségben használna mangánt alapanyagként.

A kormányhivatal a fórum elején jelezte, hogy az EcoPro engedélykérelmét jelenleg is vizsgálják, ezért az eljárás eredményességével kapcsolatban nem kívántak találgatásokba bocsátkozni, valamint hangsúlyozták, hogy a közmeghallgatás nem politikai rendezvény.

A résztvevők az új NCM-katódanyag (nikkel-kobalt-mangán) gyártásáról, a levegő- és zajterhelésről, a talaj- és vízminőség ellenőrzéséről, valamint a monitoringról is kérdeztek.

A módosítás legfontosabb részlete, hogy a vállalat bevezetné az NCM alapú katódaktív anyag gyártását, amelyhez bizonyos technológiai változtatásokra van szükség. Több új leválasztó- és levegőtisztító berendezést terveznek, illetve meglévő rendszereket is módosítanak. Több ponton kétlépcsős leválasztást, egyes helyeken pedig HEPA-szűrőket is alkalmaznának. A vállalat szerint az új termék gyártása nem változtatja meg az üzemi szennyvízkezelés minőségét, és új, jelentős hulladéktípusra sem számítanak.