Botrányos jelenetek között tartották Debrecenben az akkuipari közmeghallgatást: nekiestek a tiszás képviselőnek is – "Ne itt tegye meg, ez a munkája"

Ismét feszült hangulatú közmeghallgatást tartottak Debrecenben egy új akkuipari beruházás környezeti hatásviszgálatához kapcsolódóan. A Déli Gazdasági Övezetben, a CATL szomszédságában alakítaná ki újracsomagoló és újraösszeszerelő üzemét annak érdekeltsége, a Green Power Energy Debrecen Kft – számol be az eseményról a Dehir.hu.

Botrányos jelenetek között tartották Debrecenben az akkuipari közmeghallgtást: nekiestek a tiszás képivselőnek is – "Ne itt tegye meg, ez a munkája" Fotó: Joó István Facebook-oldala

Botrányos jelenetek között tartották Debrecenben az akkuipari közmeghallgtást: nekiestek a tiszás képivselőnek is – "Ne itt tegye meg, ez a munkája"

Az Inpark állami tulajdonú ipariingatlan-fejlesztőként és üzemeltetőként van jelen a debreceni Déli Gazdasági Övezetben. A társaság projektjei között több nagy ipari beruházás kiszolgálására alkalmas csarnok és ipari terület szerepel; a debreceni fejlesztésnél a cég többek között a CATL-t is a térség jelentős beruházói között tünteti fel.

A közmeghallgatást a Tisza-kormány által vezetett Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága tartotta.

A CATL korábbi tájékoztatása szerint itt nem lesz akkumulátorcella-gyártás, sem elektródagyártás, sem elektrolitkezelés. A Green Power Energy tervezett üzeméhez szükséges a környezeti hatásvizsgálati eljárás, ennek része a mostani hatósági közmeghallgatás.

A logisztikai tevékenységen túl akkumulátor újracsomagolás, akkumulátor újraösszeszerelés, illetve megmunkálási és szerszámkarbantartás tevékenységekről van szó – mondta Szilágyi Balázs, a CATL Debrecen közügyekért felelő vezetője. A tervezett üzem környezeti hatásait a Deloitte vizsgálta, az eredményeket a tanácsadó cég szakemberei összegezték.

Szilágyi Balázs kiemelte: 41 fős hivatásos tűzoltó áll a CATL alkalmazásában, fel vannak készülve a rendkívüli balesetekre. A tervezett üzem környezeti hatásait a Deloitte vizsgálta, az eredményeket a tanácsadó cég szakemberei összegezték. A légszennyezés szempontjából például hat pontforrást jelöltek meg a tervezett üzemben. A szakértők szerint az összeadódó hatások vizsgálata mellett az üzemet és környezetét folyamatosan ellenőrző rendszer kiépítése is elengedhetetlen.