Botrányos jelenetek között tartották Debrecenben az akkuipari közmeghallgatást: nekiestek a tiszás képviselőnek is – "Ne itt tegye meg, ez a munkája"
Ismét feszült hangulatú közmeghallgatást tartottak Debrecenben egy új akkuipari beruházás környezeti hatásviszgálatához kapcsolódóan. A Déli Gazdasági Övezetben, a CATL szomszédságában alakítaná ki újracsomagoló és újraösszeszerelő üzemét annak érdekeltsége, a Green Power Energy Debrecen Kft – számol be az eseményról a Dehir.hu.
Botrányos jelenetek között tartották Debrecenben az akkuipari közmeghallgtást: nekiestek a tiszás képivselőnek is – "Ne itt tegye meg, ez a munkája"
Az Inpark állami tulajdonú ipariingatlan-fejlesztőként és üzemeltetőként van jelen a debreceni Déli Gazdasági Övezetben. A társaság projektjei között több nagy ipari beruházás kiszolgálására alkalmas csarnok és ipari terület szerepel; a debreceni fejlesztésnél a cég többek között a CATL-t is a térség jelentős beruházói között tünteti fel.
A közmeghallgatást a Tisza-kormány által vezetett Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága tartotta.
A CATL korábbi tájékoztatása szerint itt nem lesz akkumulátorcella-gyártás, sem elektródagyártás, sem elektrolitkezelés. A Green Power Energy tervezett üzeméhez szükséges a környezeti hatásvizsgálati eljárás, ennek része a mostani hatósági közmeghallgatás.
A logisztikai tevékenységen túl akkumulátor újracsomagolás, akkumulátor újraösszeszerelés, illetve megmunkálási és szerszámkarbantartás tevékenységekről van szó – mondta Szilágyi Balázs, a CATL Debrecen közügyekért felelő vezetője. A tervezett üzem környezeti hatásait a Deloitte vizsgálta, az eredményeket a tanácsadó cég szakemberei összegezték.
Szilágyi Balázs kiemelte: 41 fős hivatásos tűzoltó áll a CATL alkalmazásában, fel vannak készülve a rendkívüli balesetekre. A tervezett üzem környezeti hatásait a Deloitte vizsgálta, az eredményeket a tanácsadó cég szakemberei összegezték. A légszennyezés szempontjából például hat pontforrást jelöltek meg a tervezett üzemben. A szakértők szerint az összeadódó hatások vizsgálata mellett az üzemet és környezetét folyamatosan ellenőrző rendszer kiépítése is elengedhetetlen.
A tiszás képviselő a kormányhivatalnak tett fel kérdéseket
A korábban írásban benyújtott kérdések után elsőként Tompa Enikő debreceni országgyűlési képviselő szólalt fel. Közölte, hogy nem támogatnak további bővítéseket, egyúttal érdemi válaszokat kért és szigorú ellenőrzést. "Én a kormányhivataltól elvárom azt, hogy ellenőrizzen, kérdezzen, adatokat kérjen, mérjen, számon kérjen és a lehető legszigorúbban járjon el, hogyha bármilyen szabályszegés történik, mert ki kell mondani, hogy nincs külön eljárás vagy könnyítés, ez senkinek sem jár " – mondta Tompa Enikő.
Nem minden helyinek nyerte el a tetszését a képviselő hozzáállása, volt, aki jelezte, hogy szerinte inkább a lakosoknak kellene kérdezniük.
Legyen itt, hallgassa meg, de ne itt tegye, ez a munkája
– fogalmazott az egyik hozzászóló.
A közmeghallgatáson a kínai gyári munkások aránya is felmerült, amire a CATL képviselője válaszolt. "A magyarországi CATL vonatkozásában, amibe beletartozik ez a kft. is, átmenetinek tartjuk azt, hogy jelentős számú kínai munkatárs érkezik. 2-3 év múlva mi azzal számolunk, hogy a Kínából kiküldött munkatársaknak az aránya 10 százalékra csökken" – Szilágyi Balázs közügyekért felelő vezető.
Szilágyi Balázs kérdésre válaszolva elmondta: nem igaz, hogy a CATL 320 milliárd forint állami támogatást kapott. Összesen 7 milliárd forint támogatást kaptak, aminek a többszörösét fizették be már adóként az államkasszába.
Egy szepesi lakos kérdésre Pozsonyi Attila László környezetvédelmi osztályvezető a védőtávolságok kapcsán elmondta, mivel nem hulladéktároló és nem veszélyeshulladék-tároló, hanem a gyár saját tárolóhelye lesz a szóban forgó objektum, a lakóterülettől kötelező építési távolság nem vonatkozik rá.