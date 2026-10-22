Most érkezett a hír: azonnali kirúgások kezdődtek az egyik legnagyobb magyarországi akkumulátorgyárban – teljesen váratlanul érte a dolgozókat

Váratlan elbocsátások történtek az SK On Hungary Kft. iváncsai akkumulátorgyárában, ahol a munkavállalói érdekképviselethez érkezett jelzések szerint október 21-én több magyar dolgozótól is megvált a vállalat. A munkavállalók attól tartanak, hogy a mostani intézkedések egy nagyobb létszámleépítés kezdetét jelenthetik – derült ki a LIGA Vas- és Fémipari Szövetséghez tartozó Ifjúsági Munkás Érdekvédelmi Szervezet (LIMÉSZ) SK ON Szakszervezeti Csoportjának közleményéből.

A létszámleépítések mellett az akkumulátorgyár munkavédelmi helyzete is napirendre került Fotó: Facebook / SK on Hungary

A szakszervezet szerint az elbocsátások komoly aggodalmat és bizonytalanságot váltottak ki a dolgozók körében, különösen azért, mert egyelőre nem világos, hogy a vállalat milyen további intézkedésekre készül. Az érdekképviselet ezért hivatalos tájékoztatást kért az SK On Hungary Kft. vezetésétől a tervezett létszámleépítések mértékéről és indokairól. Egyelőre nem ismert, pontosan hány munkavállalót érintettek az elbocsátások, és az sem, hogy a következő időszakban további dolgozóknak kell-e távozniuk.

Súlyos kifogásokat fogalmazott meg a szakszervezet

A LIMÉSZ különösen aggályosnak tartja az elbocsátások körülményeit. Álláspontja szerint az azonnali elbocsátások nem felelnek meg az emberi méltóság követelményének, egy esetleges csoportos létszámleépítés esetében pedig a jogszabályi előírások betartása is kérdésessé válhat. A szakszervezet hangsúlyozta, hogy határozottan kiáll a munkavállalók

jogai

és biztonsága

mellett, és elvárja, hogy a vállalat vezetése átlátható módon tájékoztassa az érintetteket a jövőbeli tervekről. Az érdekképviselet szerint a munkáltatónak a korábbi egyeztetésekre és a jóhiszemű együttműködés elvére tekintettel kellene eljárnia. Ennek részeként a dolgozókat érintő döntésekről időben és teljes körűen kellene tájékoztatást nyújtania.

Nemcsak az elbocsátások miatt várnak magyarázatot az akkugyártól

A létszámleépítések mellett a gyár munkavédelmi helyzete is napirendre került. A szakszervezet ugyanis azonnali tájékoztatást követel a vállalatra az elmúlt hónapokban kiszabott munkavédelmi bírságokról. Ahogy azt korábban megírtuk, az SK On Hungary Kft.-t 2026. augusztus 13-án és szeptember 29-én is jelentős összegű munkavédelmi bírsággal sújtották.