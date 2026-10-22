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Most érkezett a hír: azonnali kirúgások kezdődtek az egyik legnagyobb magyarországi akkumulátorgyárban – teljesen váratlanul érte a dolgozókat

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Újabb elbocsátások borzolják a kedélyeket a magyarországi akkumulátoriparban. Az iváncsai akkumulátorgyár több munkavállalójának váratlanul megszűnt a munkaviszonya, a dolgozók pedig attól tartanak, hogy további leépítések következhetnek. A szakszervezet azonnali tájékoztatást és egyeztetést sürget, miközben a akkugyár munkavédelmi körülményeivel kapcsolatban is válaszokat vár.
Zováthi Domokos
2026.10.22, 14:16
Frissítve: 2026.10.22, 14:17
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Váratlan elbocsátások történtek az SK On Hungary Kft. iváncsai akkumulátorgyárában, ahol a munkavállalói érdekképviselethez érkezett jelzések szerint október 21-én több magyar dolgozótól is megvált a vállalat. A munkavállalók attól tartanak, hogy a mostani intézkedések egy nagyobb létszámleépítés kezdetét jelenthetik – derült ki a LIGA Vas- és Fémipari Szövetséghez tartozó Ifjúsági Munkás Érdekvédelmi Szervezet (LIMÉSZ) SK ON Szakszervezeti Csoportjának közleményéből.

akkumulátorgyár, SK on Hungary
A létszámleépítések mellett az akkumulátorgyár munkavédelmi helyzete is napirendre került Fotó: Facebook / SK on Hungary

A szakszervezet szerint az elbocsátások komoly aggodalmat és bizonytalanságot váltottak ki a dolgozók körében, különösen azért, mert egyelőre nem világos, hogy a vállalat milyen további intézkedésekre készül. Az érdekképviselet ezért hivatalos tájékoztatást kért az SK On Hungary Kft. vezetésétől a tervezett létszámleépítések mértékéről és indokairól. Egyelőre nem ismert, pontosan hány munkavállalót érintettek az elbocsátások, és az sem, hogy a következő időszakban további dolgozóknak kell-e távozniuk.

Súlyos kifogásokat fogalmazott meg a szakszervezet

A LIMÉSZ különösen aggályosnak tartja az elbocsátások körülményeit. Álláspontja szerint az azonnali elbocsátások nem felelnek meg az emberi méltóság követelményének, egy esetleges csoportos létszámleépítés esetében pedig a jogszabályi előírások betartása is kérdésessé válhat. A szakszervezet hangsúlyozta, hogy határozottan kiáll a munkavállalók

  • jogai
  • és biztonsága

mellett, és elvárja, hogy a vállalat vezetése átlátható módon tájékoztassa az érintetteket a jövőbeli tervekről. Az érdekképviselet szerint a munkáltatónak a korábbi egyeztetésekre és a jóhiszemű együttműködés elvére tekintettel kellene eljárnia. Ennek részeként a dolgozókat érintő döntésekről időben és teljes körűen kellene tájékoztatást nyújtania.

Nemcsak az elbocsátások miatt várnak magyarázatot az akkugyártól

A létszámleépítések mellett a gyár munkavédelmi helyzete is napirendre került. A szakszervezet ugyanis azonnali tájékoztatást követel a vállalatra az elmúlt hónapokban kiszabott munkavédelmi bírságokról. Ahogy azt korábban megírtuk, az SK On Hungary Kft.-t 2026. augusztus 13-án és szeptember 29-én is jelentős összegű munkavédelmi bírsággal sújtották.

Az érdekképviselet szeretné megtudni, hogy pontosan milyen szabálytalanságok miatt születtek a hatósági döntések, kiket érintettek a feltárt problémák, illetve milyen intézkedéseket tett a vállalat a biztonságos munkakörülmények megteremtése érdekében. A szakszervezet külön rákérdezett azokra a javító és oktató intézkedésekre is, amelyekkel a munkáltató a hasonló problémák megismétlődését kívánja megelőzni.

Tárgyalást kezdeményeztek, de egyelőre nem jutottak eredményre

A LIMÉSZ SK ON Szakszervezeti Csoportja a kialakult helyzet rendezése érdekében haladéktalan személyes egyeztetést kezdeményezett a vállalat vezetésével. A megbeszélésen a társaság ügyvezetésének, valamint a HR- és munkavédelmi vezetőnek a részvételét is szükségesnek tartják. A közlemény szerint azonban a tárgyalás kezdeményezése egyelőre nem vezetett eredményre. Az érdekképviselet továbbra is abban bízik, hogy a munkáltató partner lesz a konstruktív párbeszédben, és megadja a kért tájékoztatást.

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munkaerőpiac
iváncsai akkumulátorgyár
akkumulátorgyár
Iváncsa
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