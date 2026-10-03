Kiterítette lapjait az Aldi a boltok állapotáról, elmondták, mit látnak valójában a vásárlók: ez szinte a második piacra lépés – a gyökerekhez térnek vissza, van válaszuk az esetleges Lidl-Tesco frigyre is

Visszatér az alapokhoz az Aldi Magyarország, azaz az általa korábban megteremtett és a magyar vásárlók által is – még régről – ismert harddiszkontmodellhez, hogy az így elért költségcsökkentést a fogyasztói árakban érvényesítve a legolcsóbb élelmiszer-kiskereskedő lehessen – jelentette be Bernhard Haider országos ügyvezető igazgató a magyarországi vállalatirányítás több csúcsvezetőjének társaságában, a biatorbágyi központjukban rendezett háttérbeszélgetésen. Az applikáció és a kuponfüzet továbbra is, a cégfilozófiai alapok miatt, kizárt a cégnél, a kiskereskedelmi szektort sújtó sarcok közül pedig az árrésstopot és a különadót vezetnék ki elsőként. A Lidl és a Tesco esetleges frigyétől nem tartanak: a vásárlók szeme előtt pozicionálják újra magukat – csak éppen ezt meg kell érteniük a vevőknek is.

Az Aldi Magyarország vezetői a sajtó meghívott képviselői számára bejelentett háttérbeszélgetésen – a cég döntéshozói a vállalat stratégiai irányváltásáról és a harrdiszkont-modellhez való visszatérésről beszéltek

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Igazodik a magyarországi piaci viszonyokhoz az Aldi

Ahány piac, annyiféle viszonyulást kíván az Alditól, nemcsak a helyi szabályozás, hanem a termékkínálat piaci igényekhez igazításában is – derült ki Bernhard Haider szavaiból, aki arra is kitért, hogy míg egyes piacokon bővíteni, más piacokon szűkíteni kénytelenek termékkínálatukat. S míg Európától távoli piacokon – például az Egyesült Államokban – a vállalat olykor sikeresebb, mint az öreg kontinens országaiban, addig van, ahol az olcsó árak megtartása érdekében lényegében a vásárlók szeme láttára kell jelentős költséglefaragásokat végezniük. A most bemutatott stratégia azonban nem egy kifejezetten Magyarországon készült, vagy Magyarországra szabott koncepció: az Aldi Süd globálisan a hard diszkont irányába mozdul – a régióban Szlovéniában, Svájcban és Olaszországban már megvalósították az intézkedéseket.

Benrhard Haider, az Aldi Magyarország országos ügyvezető igazgatója a háttérbeszélgetés alkalmával a biatorbágyi logisztikai központban

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Ez utóbbi történik most a 188 magyarországi üzletet magában foglaló, az Aldi Süd ágához tartozó hálózaton is, amelynek 124 egységében lényegében befejezték a belső átépítéseket.

Azért vagyunk itt, hogy elmagyarázzuk, mit miért csinálunk, és hogy ez mit jelent a vásárlóknak

– mondta Pákolicz Attila sajtófőnök.

Az üzletátalakítások azonban nem csak arról szólnak – mint Kulcsár Dénes ügyvezető igazgató jelezte –, hogy a vásárlók számára logikusabban, vásárlási igényeikhez illeszkedve épüljenek fel a boltok vásárlótereiben az árusorok. Hanem egyúttal annak is jelei, hogy az Aldi mostantól vállaltan raklapos diszkontlánc lesz.