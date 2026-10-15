Hazai hátszéllel érkezett meg Magyar Péter az EU-csúcsra: bombasikert hozott az állampapírok aukciója, de a kormányfő nem engedhet ki – közeleg a legfontosabb teszt

Az áprilisi választások óta a Tisza Párt euróbevezetési terveinek hitelét tesztelik újra meg újra az Államadósság Kezelő Központ államkötvény-aukciói, és a csütörtöki eladásra kulcsidőpontban került sor. Magyar Péter kormányfő ezen a napon érkezett az európai uniós csúcsra, hogy többek közt költségvetési bevételekről tárgyaljon – néhány nappal a 2027-es költségvetés beterjesztése előtt.

Állampapírokat adott el aukcióin csütörtökön az ÁKK nagy sikerrel egy fontos időpontban Fotó: Szabó Miklós/Mediaworks

Az aukciók, idén nem először, hatalmas sikert hoztak. Amint már megszokottá vált, főleg a 10-éves államkötvényeké, amelyek akkor járnak le, amikor az elemzői várakozások szerint Magyarország már az euróövezet része lesz – ha az ország nem tér le a Tisza megígérte útról.

A 2029-ben és 2033-ban lejáró papírokat is túljegyezték, a 2037-esből azonban a felajánlott 20 milliárdnyi helyett 90 milliárdot adott el az ÁKK, miután nem kevesebb, mint kilencszeres volt a túljegyzés.

Ezzel a piaci visszaigazolással a zsebében érkezett a magyar kormányfő Brüsszelbe, ahol a legizgalmasabb téma a költségvetés: az uniós, és a magyar.

Magyar Péter mintha összeveszett volna Brüsszellel, de nem: a fél EU ugyanezt mondja

Magyar Péter még az aukciós eredmények érkezte előtt jelentette ki: "Jelenlegi formájában elfogadhatatlan" az Európai Unió javaslata a hétéves (2028-tól érvényes) költségvetésre, mert túl magas terheket ró Magyarországra és más tagállamokra.

Az erősnek tűnő kijelentést a piacok nem fogják úgy értelmezni, hogy Budapest összeveszett Brüsszellel,

mivel köztudott, hogy a hétéves EU-költségvetést illetően két államcsoport áll szemben egymással: a kiadásokat lefaragni igyekvő takarékosok (vagy "fukar országok"), illetve azok, akik nem szeretnének fontos támogatásokat veszteni. A konfliktus miatt Magyar Péter állásfoglalása nélkül is szétfoszlani látszik az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság reménye, hogy az év végig sikerül tető alá hozni a költségvetést.

A csúcs előtt a magyar miniszterelnök már jelezte, hogy az ír elnökség napokban módosított új javaslata szerinte már mintegy egymilliárd euróval kedvezőbb Magyarország számára a korábbinál, és ehhez még egy milliárdot szeretne kialkudni.