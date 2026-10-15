Hazai hátszéllel érkezett meg Magyar Péter az EU-csúcsra: bombasikert hozott az állampapírok aukciója, de a kormányfő nem engedhet ki – közeleg a legfontosabb teszt
Az áprilisi választások óta a Tisza Párt euróbevezetési terveinek hitelét tesztelik újra meg újra az Államadósság Kezelő Központ államkötvény-aukciói, és a csütörtöki eladásra kulcsidőpontban került sor. Magyar Péter kormányfő ezen a napon érkezett az európai uniós csúcsra, hogy többek közt költségvetési bevételekről tárgyaljon – néhány nappal a 2027-es költségvetés beterjesztése előtt.
Az aukciók, idén nem először, hatalmas sikert hoztak. Amint már megszokottá vált, főleg a 10-éves államkötvényeké, amelyek akkor járnak le, amikor az elemzői várakozások szerint Magyarország már az euróövezet része lesz – ha az ország nem tér le a Tisza megígérte útról.
A 2029-ben és 2033-ban lejáró papírokat is túljegyezték, a 2037-esből azonban a felajánlott 20 milliárdnyi helyett 90 milliárdot adott el az ÁKK, miután nem kevesebb, mint kilencszeres volt a túljegyzés.
Ezzel a piaci visszaigazolással a zsebében érkezett a magyar kormányfő Brüsszelbe, ahol a legizgalmasabb téma a költségvetés: az uniós, és a magyar.
Magyar Péter mintha összeveszett volna Brüsszellel, de nem: a fél EU ugyanezt mondja
Magyar Péter még az aukciós eredmények érkezte előtt jelentette ki: "Jelenlegi formájában elfogadhatatlan" az Európai Unió javaslata a hétéves (2028-tól érvényes) költségvetésre, mert túl magas terheket ró Magyarországra és más tagállamokra.
Az erősnek tűnő kijelentést a piacok nem fogják úgy értelmezni, hogy Budapest összeveszett Brüsszellel,
mivel köztudott, hogy a hétéves EU-költségvetést illetően két államcsoport áll szemben egymással: a kiadásokat lefaragni igyekvő takarékosok (vagy "fukar országok"), illetve azok, akik nem szeretnének fontos támogatásokat veszteni. A konfliktus miatt Magyar Péter állásfoglalása nélkül is szétfoszlani látszik az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság reménye, hogy az év végig sikerül tető alá hozni a költségvetést.
A csúcs előtt a magyar miniszterelnök már jelezte, hogy az ír elnökség napokban módosított új javaslata szerinte már mintegy egymilliárd euróval kedvezőbb Magyarország számára a korábbinál, és ehhez még egy milliárdot szeretne kialkudni.
Az állampapír-aukciókat sorsdöntő fejlemények közepette tartotta az ÁKK
A bombasikert hozó államkötvény-aukciókra más szempontból is fontos időpontban került sor. Az EU-csúcs miatt elhalasztva hétfőn, vagy kedden terjeszti be Kármán András pénzügyminiszter a költségvetést 2027-re. Ebből már fontos információkat olvashatnak ki a befektetők, akik az euróbevezetési terv sikerének reményében vásárolják a magyar állampapírokat, vagy szemeznek velük.
A kormánynak ebben a témában más fontos ügye is lesz majd Brüsszellel: a Magyarország elleni túlzottdeficit-eljárás keretében a hetekben Brüsszel elé terjesztenie azt a középtávú költségvetési tervet is, amely az euró – illetve az előszobáját jelentő ERM II árfolyamrendszer – felé vezető út gerince.
Az utóbbi ügyben a brüsszeli csúcson aligha várható nagy fejlemény, hiszen szükséges lenne ismerni hozzá a 2027-es költségvetést és a középtávú tervet, a befektetők azonban olvashattak az elmúlt napok felgyorsult ütemű eseményeiből – és az eredmény a kilencszeres túlkereslet volt a 10-éves államkötvény aukcióján.
Az összkép: Budapest idomul, nincs fenyegetés az eurótervet illetően
Ezekből az olvasható ki, hogy Budapest igazodik Brüsszel igényeihez (azaz jó tett helyébe jóra számíthat ebben a relációban):
- Ukrajna hétfőn megtette, amit korábban évek alatt sem Budapest unszolása ellenére: a Rada minden akadályt félresöpörve elfogadta a magyarok követelte új nyelvtörvényt.
- A "szuperkedden" Budapest cserébe, ígéretét betartva feloldotta Ukrajna gyorsított EU-felvételi folyamatának blokkolását.
- Ezzel ugyan feladta egyetlen aduászát a brüsszeli játszmában, de a fejleményekből a befektetők azt olvashatták ki, hogy nem kell nagy bajt szagolniuk: még ugyanazon a napon Brüsszel felszabadított 4,2 milliárd euró korábban visszatartott EU-pénzt Magyarország számára.
- Bejelentették: napokon belül a parlament elé kerül a 2027-es költségvetés tervezete.
Minderre reagálva jelentkezett a kilencszeres túljegyzés az ÁKK-nál. Ez ugyan nem rekord, hisz a nyár elején tízszeres mutatókat is feljegyeztek, de azóta nagyot fordult a világ, az állampapírok ára világszerte zuhant, kamata emelkedett, miközben nem tágít az energiabiztonságot felfaló és az inflációt felpörgető iráni háború az ukrajnai háború tetejében.
A magyar állampapírok sikerének nagy ára van: az államnak biztos, a háztartások hamartosan meglátják
Ezeknek a bajoknak, akármi furcsa, a kereslet a magyar állampapírokra jelenleg hasznát élvezi. Csak másokhoz képest, mert az állampapírokra a magyar államnak is magasabb hozamot kell fizetnie. A keresletet azonban hajtja, hogy a magyar tízéves hozam a korábbi idei esés ellenére is csak a románnál és a lengyelnél alacsonyabb az EU-ban. Vagyis ára van.
A kontraszt a nagy euróövezeti tagokkal óriási: a német, francia, olasz és spanyol 10-éves államkötvény-aukciókon az elmúlt hetekben legfeljebb kétszeres volt a túljegyzés a kilencszeres magyarral szemben.
Pont a magas magyar költségen változtatna, a sokkal alacsonyabb euróövezeti piaci kamatok felé szorítva a magyart, ha mielőbb csatlakoznánk az ERM II-höz: erről a napokban az ÁKK jelenlegi és korábbi vezetője is beszélt. Ehhez Kármán Andrásnak hiteles 2027-es költségvetést és középtávú tervet kell beterjesztenie, Magyar Péternek pedig nem szabad kivívnia maga ellen Brüsszel haragját.
Megsínylik, vagy megünneplik mindezt a magyar háztartások és vállalkozások: erről napokon belül sokkal többet meg fogunk tudni.
Hatalmas változás készül a magyar államadósságban, az euró bevezetése hozza magával: megemelhetik a devizatartozást – beindulhatnak az eurókötvények
Fontos lehetséges újabb fejleményre derült fény az ÁKK vezérigazgatójának előadásából. A magyar eurókötvények is beindulhatnak, ehhez azonban Kármán András kemény munkájára lesz szükség.