Kirúgták a falat ma az egyik magyar állampapírért, euró címkét akasztottak rá – hatalmas fordulat történt

Euró címkét akasztottak a forintban kibocsátott állampapírra a befektetők. Háromféle államkötvényt bocsátott aukcióra csütörtökön az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), közülük a háromévesre gyenge, az ötévesre mérsékelten erős, a tízévesre viszont hatalmas volt a kereslet. Eközben a hozamokkal is történt valami, ami a magyar állampapírok történetében az elmúlt évtizedekben ritka, a világban mostanában zajló folyamatokhoz képest pedig kirívó.

Állampapír aukciókat tartott az ÁKK, és az egyik kötvényre hatalmas kereslet érkezett – ez lett az "eurójelző" papír Fotó: Vémi Zoltán

Hasonló bravúrt a Magyar Nemzeti Bank is végrehajtott. Idei kamatcsökkentései kirívóan alacsony szintre szorított magyar infláció mellett szembe mentek a fejlett országok trendjével.

A múlt héten ugyan a kamatvágással az MNB leállt, de Kurali Zoltán alelnök – korábbi ÁKK-vezér – tett utána egy meglepő kijelentést: ha az euró bevezetésének magyar terve hitelesnek bizonyul, kiléphetünk a "feltörekvő piac" skatulyából.

Magyarország, mint fejlett piac? És ennek mi köze az ÁKK héthetente tartott államkötvény-aukcióihoz?

Sok. A fejlett piacok ugyanis jobb hitelminősítésűek, emiatt alacsonyabb költség mellett tudnak kibocsátani állampapírokat. Amikor az áprilisi választáson az euró bevezetését ígérő Tisza Párt győzött, már az ígéretre elkezdtek csökkenni a magyar államkötvények hozamai.

A világban azonban az elmúlt hetekben hatalmas fordulat történt. Az iráni háború csak nem akar véget érni, az energiaköltségek hajtják az inflációt és emiatt elképesztően megemelkedtek a fejlett országok állampapírkamatai: az amerikai tízéves papír például 2002 óta nem látott csúcsra jutott erre hétre.

Mit csinált eközben ma a magyar 10-éves papír? Eltéveszthetetlen a kontraszt, és ha a legutóbbi német aukcióhoz viszonyítunk, ugyanezt látjuk.

A piac kifejezetten a 10-éves magyar papírt akarta

Miközben a hároméves papírból az ÁKK a felajánlott 15 milliárdnyit sem adta el, úgy is megemelkedett a hozama az előző aukcióhoz és a másodpiachoz képest,

a tízéves államkötvényre öt és félszeres volt a túlkereslet, 20 milliárd helyett végül 43 milliárdnyit adtak el belőle – a hozam pedig lement.

Olyannyira lement, hogy a 10-éves papírért immár alacsonyabb a hozam, mint a 3-évesre: 5,82, illetve 5,9 százalék.