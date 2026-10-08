Állampapír: súlyos pofont oszthat ki Brüsszel a magyaroknak, nagyon sokba kerülhet nekik – Kármán András lehet az egyetlen megmentő

Nem különleges és ritka, ha egy európai uniós ország kötelezettségszegési eljárást kap a nyakába Brüsszelből. Sokaknak el is sikkadhatott, hogy a legutóbbi, egy hete közzétett "ajándékcsomagba" Magyarország számára is került egy olyan tétel, amely alaposan lelombozhatja a magyar állampapírban szívesen megtakarítókat.

Az állampapír vonzó a hazai háztartások számára, ha magyar – ezt érte most fenyegetés Fotó: Vémi Zoltán

A történetnek ez még az eleje, nem a vége, és akár még happy end is elképzelhető.

Az alaphír: az Európai Bizottság több új kötelezettségszegési eljárást is indított hazánk ellen, és az egyikben azt kifogásolják, hogy a magyar állampapírok kamatjövedelmének adómentessége hátrányos helyzetbe hozza más uniós és EGT-országok állampapírjait. Ez diszkrimináció, ezért ha Budapest két hónapon belül nem reagál, Brüsszel tovább léphet az ország beperelése irányában.

Közben megtudhattuk, az elmúlt hetekben a pénzügyminisztérium adószakembereinek lehetett pont elég baja többek közt a kata kiterjesztése és megemelése, illetve az ezerféleképp kijátszható vagyonadó szabályainak kidolgozásával.

A figyelmeztetés azonban még időben érkezhetett, hogy megvizsgálhassák és döntést hozzanak és a jogszabálymódosítás időben elkészüljön, hogy betervezhető legyen a készülő jövő évi költségvetésbe: adóváltozást amúgy is a legcélszerűbb év elejétől életbe léptetni, nem év közben.

Az állampapírok vásárlására rászoktatott hazánkfiai pedig közben izgulhatnak, mert nagy a tét.

Állampapír: a magyar nem úgy adózik, mint a külföldi – ez egy ajándék, ami most veszélybe került

Ugyanis Magyarországon a külföldi állampapírok kamatjövedelmét főszabály szerint összesen 28 százalékos adó terheli: 15 százalék személyi jövedelemadó és 13 százalék szociális hozzájárulási adó (szocho).

Az idén óriási népszerűségre szert tett fix kamatú magyar papírok kamata az év eleje óta már amúgy is jelentősen összement, miközben az alacsony infláción felbátorodva a Magyar Nemzeti Bank buzgón nyesegette a maga kamatait.

Év elején még 7 százalékos éves kamatra is vehettünk FixMÁP-ot, ez most már csak 5,5 százalék. Ha még ebből is leszed másfél százalékpontnyit az adó, az már nagyon érzékeny veszteség. Nem is biztos, hogy mindenki hajlandó lenne vállalni: akadnak bőven másfajta megtakarítások.