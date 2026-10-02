Most már a kormánynak is szemet szúrt: osztrák és német multik vásárolják fel fillérekért a magyar almát, tönkre mennek a gazdák – Bóna Szabolcs lépni fog

Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán pénteken arról beszélt, hogy rendkívül nagy a terméskiesés a magyar gyümölcsösökben, és a probléma messze nem csak az almaültetvényeket érinti. Elmondása szerint az almatermés még a tavalyi, már akkor is nagyon gyenge évhez képest is 20 százalékkal csökkent.

Az alma termőterülete több ezer hektárral csökkent, a terméshozam rendkívül alacsony, ehhez pedig évek óta nem látott alacsony felvásárlási ár társul. / Fotó: Szon.hu

Több éves mélyponton az alma felvásárlási ára

A kormányfő kifejtette: vannak olyan termelők, akik már le sem szedik az almát, mert a felvásárlási ár mellett nem térül meg a betakarítás és az élőmunka költsége. Úgy véli az aszály, a fagykárok és a fertőző betegségek miatt az agrárium idei vesztesége elérheti a 600–800 milliárd forintot.

Úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormányra és Bóna Szabolcs agrárminiszterre rendkívül sok feladat vár, ráadásul a természeti csapások mellett az energiaválság is nehezíti az ágazat helyzetét. Abban bízik, hogy az agrárszervezetekkel és a termelőkkel együttműködve kezelni tudják a problémákat.

Magyar Péter kitért az Austria Juice vásárosnaményi üzemére is. Azt mondta, a társaság vezetői arról számoltak be nekik, hogy még soha nem tudtak ilyen kevés almát felvásárolni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A termőterület több ezer hektárral csökkent, a terméshozam rendkívül alacsony, ehhez pedig évek óta nem látott alacsony felvásárlási ár társul.

A kormányfő közölte, hogy az Austria Juice magyar vezetőivel már egyeztettek, Bóna Szabolcs pedig a következő héten az osztrák tulajdonosokkal is tárgyal. Magyar szerint minden szereplőnek vállalnia kell a terhekből.

Elfogadhatatlannak tartja, hogy egy szerinte lényegében monopolhelyzetben lévő feldolgozó és felvásárló a tavalyi rekordalacsony termésnél is kisebb kínálat mellett kilogrammonként 20–30 forinttal kevesebbet fizessen az almáért.

Egyre többen hagynak fel az almatermesztéssel

Mint mondta: az alacsony árak miatt azok a gazdák is felhagyhatnak az almatermesztéssel, akik eddig kitartottak. Különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek azok, akik fagyvédelmi beruházásokat hajtottak végre, és most hiteleket, illetve támogatásokat kell visszafizetniük.