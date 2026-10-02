Most már a kormánynak is szemet szúrt: osztrák és német multik vásárolják fel fillérekért a magyar almát, tönkre mennek a gazdák – Bóna Szabolcs lépni fog
Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán pénteken arról beszélt, hogy rendkívül nagy a terméskiesés a magyar gyümölcsösökben, és a probléma messze nem csak az almaültetvényeket érinti. Elmondása szerint az almatermés még a tavalyi, már akkor is nagyon gyenge évhez képest is 20 százalékkal csökkent.
Több éves mélyponton az alma felvásárlási ára
A kormányfő kifejtette: vannak olyan termelők, akik már le sem szedik az almát, mert a felvásárlási ár mellett nem térül meg a betakarítás és az élőmunka költsége. Úgy véli az aszály, a fagykárok és a fertőző betegségek miatt az agrárium idei vesztesége elérheti a 600–800 milliárd forintot.
Úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormányra és Bóna Szabolcs agrárminiszterre rendkívül sok feladat vár, ráadásul a természeti csapások mellett az energiaválság is nehezíti az ágazat helyzetét. Abban bízik, hogy az agrárszervezetekkel és a termelőkkel együttműködve kezelni tudják a problémákat.
Magyar Péter kitért az Austria Juice vásárosnaményi üzemére is. Azt mondta, a társaság vezetői arról számoltak be nekik, hogy még soha nem tudtak ilyen kevés almát felvásárolni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A termőterület több ezer hektárral csökkent, a terméshozam rendkívül alacsony, ehhez pedig évek óta nem látott alacsony felvásárlási ár társul.
A kormányfő közölte, hogy az Austria Juice magyar vezetőivel már egyeztettek, Bóna Szabolcs pedig a következő héten az osztrák tulajdonosokkal is tárgyal. Magyar szerint minden szereplőnek vállalnia kell a terhekből.
Elfogadhatatlannak tartja, hogy egy szerinte lényegében monopolhelyzetben lévő feldolgozó és felvásárló a tavalyi rekordalacsony termésnél is kisebb kínálat mellett kilogrammonként 20–30 forinttal kevesebbet fizessen az almáért.
Egyre többen hagynak fel az almatermesztéssel
Mint mondta: az alacsony árak miatt azok a gazdák is felhagyhatnak az almatermesztéssel, akik eddig kitartottak. Különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek azok, akik fagyvédelmi beruházásokat hajtottak végre, és most hiteleket, illetve támogatásokat kell visszafizetniük.
Magyar Péter közölte, jelenleg kilogrammonként 52 forint körüli áron vásárolják fel az almát Magyarországon olyan külföldi cégek, mint a Rauch és az Austria Juice.
A miniszterelnök ígérete szerint az Agrárminisztérium vezetői valamennyi meghatározó szereplővel tárgyalni fognak, illetve hosszú távú, fenntartható stratégiát készítenének a szabolcsi alma- és más gyümölcstermesztők bevonásával.
Magyar Péter szerint az egész magyar agráriumban komoly versenyképességi és hatékonysági problémák vannak. A kormány ezért hazai és uniós forrásokra, szakmai tudásra, valamint megújított agrárkamarára épülő stratégiát akar kidolgozni.
Ennek egyik célja, hogy a fiatalok számára ismét vonzóvá váljon a mezőgazdaság, újratelepítsék az elhagyott ültetvényeket, és megerősítsék a hazai agrárkutatást. A kormányfő szerint a szabolcsi alma jövőjéhez megfelelő tárolókapacitásra és
- a termelők,
- felvásárlók,
- kereskedők,
- a kormány,
- valamint az agrárkamara
hosszú távú együttműködésére van szükség. A kormányfő célként jelölte meg, hogy a térségben ismét megfelelő mennyiségű magyar alma teremjen, és a helyi üzletekben ne lengyel vagy a Balkánról behozott gyümölccsel kelljen pótolni a hazai termést.
Magyar Péter a kisvárdai beszédében egyébként a szabolcsi almatermesztők szorult helyzetével példálózott akkor is, amikor bejelentette, a kormány vizsgálja az árrésstop kivezetésének lehetőségét.
Ennek kapcsán a kormányfő elmondta: a kereskedők inkább lengyel almát hoznak be, illetve az árrésstop miatt a láncok szerinte az olcsóbb, gyengébb minőségű termékeket részesítik előnyben, hogy csökkentsék veszteségeiket.