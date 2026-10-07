Súlyos dolgot felejtett el Kátai-Németh Vilmos minisztériuma, a szabadságokat érinti: beígérték a több napot, most mindenki rájuk vár

Kátai-Németh Vilmos közel négy hónapja jelentette be, hogy 15 napra emelik az apaszabadságot. Az érintettek ezt örömmel fogadták, de azóta nem történt semmi, a tárca pedig a 24.hu többszöri megkeresésére sem reagált az ügyben. A Magyar Szakszervezeti Szövetség a lapnak azt írta: a kormány velük még nem egyeztetett a kérdésről.

Hol marad a megígért három hét apaszabadság?/Fotó: Anastasija Gridneva

Az apaszabadság tekintetében sereghajtók vagyunk

Abban egyetértünk, hogy az apák szerepe nagyon fontos. A kormány ezért minden eszközzel támogatja azt, hogy az apák otthon maradhassanak a gyermekek mellett, és vállalta azt is, hogy valóban fizetett apaszabadságot biztosít három hetes keretben, mely az uniós minimumhoz képest magasabb.

Erről Kátai-Németh Vilmos beszélt még június 15-én a parlamentben, miután Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője arról kérdezte, meddig leszünk még sereghajtók az apaszabadság kérdésében az Európai Unióban?

Novák Előd hozzátette: Spanyolország teljes fizetés mellett 16 hetet biztosít, de lényegében teljes fizetést és egy hónapnyi szabadságot adnak Ausztriában, Észtországban, Litvániában, Szlovéniában, Portugáliában és Franciaországban is, míg Magyarországon csupán 10 napot, ezért az előbbi országokhoz hasonlóan egyhavi apaszabadságot javasol a Mi Hazánk.

Továbbra is csak a tárcavezető szavai maradtak

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a válaszában azt mondta: a fiataloknak megfelelő körülményeket kell teremteni ahhoz, hogy valóban javuljon a demográfiai mutató.

Elmondása szerint a kormány minden eszközzel támogatja, hogy az apák otthon maradhassanak, és vállalta, hogy

háromhetes keretben államilag fizetett apaszabadságot biztosít.

Fontosnak nevezte, hogy ezt összehangolják a csecsemőgondozási díjjal (cseddel) és a szülők szabadságával. Később a közösségi oldalán a következőket írta:

„Meddig leszünk még sereghajtók az apaszabadság kérdésében az Európai Unióban? Ezt a kérdés tette fel nekem Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke ma a parlamentben. A kormány álláspontja az apák szerepéről világos: minden lehetséges eszközzel támogatni kell azt, hogy az apák gyermekük születését követően ténylegesen jelen lehessenek a családjuk életében. Ezért az apaszabadság időtartamát három hétre emeljük"

– erősítette meg.