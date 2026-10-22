Lelkesen sétált bele az uniós csapdába Magyarország: brutális áremelés lett a vége és nincs kiút – „átjáróház lettünk, vesztesek!"
Eseti termeléskiesések szűkítik a hazai és az európai áramtermelést, de nem fogható csak ezekre a nagykereskedelmi árak felfelé ívelése. Ezt igazolja, hogy például meg sem kottyant a HUPX magyar áramtőzsde másnapi jegyzéseinek, hogy 22-én 8 órakor műszaki okokból a felére kellett venni a Paksi Atomerőmű 1-es blokkjának a termelését. Pedig akkor már a 4. blokk is állt karbantartás miatt, a 2-es pedig csak félgőzzel termelt. Sőt, nagyjából 8 órától éppen esni kezdtek az addig felfelé tartó jegyzések.
Rohangálnak az áramárak
A baj inkább az, hogy 8 óra tájban a megawattóránként 365 eurós szintet ostromolta a jegyzés, és annak közelébe visszatért később is. És hiába volt az árszint magas a magyar felhasználóknak, a hazai gázüzemű erőműveket nem buzdította nagyobb termelésre, sőt, azok még vissza is fogtak a teljesítményükből a napenergia-termelés belendülésével. A naperőművek néhány órán keresztüli csúcsra járatása idején az árak mintegy 20 eurót estek, Magyarország nettó áramexportőrré vált, hogy 15 órától ismét helyet adjon a bezúduló importnak és az áremelkedésnek.
Kicsit sokba kerül a VER egyensúlya
Az áramtermelés előbbi, messze nem teljeskörűen bemutatott, egyetlen napon belüli változásai a villamosenergia-rendszer (VER) sérülékenységére is rávilágítanak. A nyilvános adatokból az is látszik ugyanis, hogy a VER egyensúlyának megtartása érdekében folyamatosan kell használni az ipari akkumulátorokat, 21-én este még az olajüzemű tartalékerőműveket is munkára fogták. Aznap mégy így is volt olyan 15 perc a magyar árampiacon, amikor egy megawattóra kiegyenlítő energia (amit a VER egyensúlyban tartására használnak) 15 ezer euróba került! (Normál esetben 3 ezer euró az ára és az is magas.) Ezt majd valakinek meg kell fizetnie.
A naperőműveink foglyai vagyunk
Ám az, hogy tartósan merre tartanak az áramárak, csak az összképből derül ki. A hazai kínálati oldal összképe pedig az, hogy az energiamixben évek óta csökken a folyamatosan nagy mennyiségű áramot termelő erőművek súlya az ingadozva produkáló megújulók javára. Ráadásul úgy lepték el az országot a naperőművek, hogy a a villamosenergia-rendszert nem készítették fel a naperőművek egyenetlen termelésének kezelésére. Emiatt
- a kiegyenlítő energia megdrágult,
- a tőzsdei áramár pedig fel-le ugrál a naperőművek működését követve,
- a termelők és a kereskedők – végső soron persze a felhasználók – hol a negatív áramárakon buknak, hol a sötét órákban megdrágult importon.
Törököt fogtunk
A napenergia aránytalanul nagy súlya azonban csak az egyik oka a hazai árampiac bajainak, és vele a villamos energia növekvő hazai árának Balogh József energiapiaci szakértő szerint. A másik kettőt az uniós szabályozásnak köszönhetjük, ráadásul e két problémából az egyikbe Magyarország nagy lendülettel, lelkesen futott bele. Ez pedig az európai árampiacok erőltetett összekapcsolása, (market coupling) volt. A papíron jó szándékú piacösszekapcsolás
- nagyobb ellátásbiztonságot,
- európai szinten kiegyenlített áramárakat,
- az erősödő versenyre alapozva pedig még áresést
is ígért. A friss eredmény: péntek délután a másnapi megawattóránkénti ára 234, euró, a német tózsdén 137 euró.
Arról azonban kevesebb szó esett, hogy a piacok e túlerőltetett összekapcsolásának lesznek nyertesei és lesznek vesztesei. „Magyarország pedig a vesztese lett" – szögezte le Balogh József. A piacösszekapcsolás előtt ugyanis éves, havi és napi aukciók voltak, a Mavir pedig az uniós szabályok szerint kézben tartotta a határkeresztező forgalmat. Olcsóbb volt a kiegyenlítő energia, nagyobb volt az export. Most viszont nincs a Mavirnak ezekre ráhatása, az ügyletekről az algoritmusok döntik el, hogy minden 15 percben éppen melyik ország importál és exportál.
Áramkereskedelem szempontjából Magyarország átjáróház lett.
Hiába lenne is az országban extra áram (például, mert megépülne Paks II), az általa termelt villamos energia nem maradna bent, ami pedig itt marad, az értelemszerűen drága, azért is nem exportálták.
Távol tartjuk az olcsó áramot
Ennek hatását tetézi a harmadik tényező, a karbonvámnak (CBAM) ez év elejétől élesben történt bevezetése. A karbonvámot azok az EU-n kívüli országok árujára (jelen esetben áramára) vetik ki, amely országok nem részei az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének. Az intézkedés elvben csökkenti az uniós termelők versenyhátrányát azon keresztül, hogy drágábban engedi be Magyarországra a Balkánról érkező villamos energiát. Gyakorlatilag azonban most egyetlen megawattnyi áram sem érkezik a korábban bőségesen exportáló Balkánról. Horvátország, a balkáni áram egyik legnagyobb hagyományos vásárlója pedig Magyarországról importál, mert a magyar – horvát
szállításnál nincs CBAM. Ezzel a karbonvám bevezetése után Magyarország kényszer-exportőr lett a piacösszekapcsolási rendszerben, pedig már addig sem volt elég áram az országban. Áramlik viszont Horvátországba megállíthatatlanul, onnan Szerbiába és tovább.