Lelkesen sétált bele az uniós csapdába Magyarország: brutális áremelés lett a vége és nincs kiút – „átjáróház lettünk, vesztesek!"

Eseti termeléskiesések szűkítik a hazai és az európai áramtermelést, de nem fogható csak ezekre a nagykereskedelmi árak felfelé ívelése. Ezt igazolja, hogy például meg sem kottyant a HUPX magyar áramtőzsde másnapi jegyzéseinek, hogy 22-én 8 órakor műszaki okokból a felére kellett venni a Paksi Atomerőmű 1-es blokkjának a termelését. Pedig akkor már a 4. blokk is állt karbantartás miatt, a 2-es pedig csak félgőzzel termelt. Sőt, nagyjából 8 órától éppen esni kezdtek az addig felfelé tartó jegyzések.

Nem látszik, mitől esne az áram ára (Képünk illusztráció.)/Fotó: AlexandrMusuc

Rohangálnak az áramárak

A baj inkább az, hogy 8 óra tájban a megawattóránként 365 eurós szintet ostromolta a jegyzés, és annak közelébe visszatért később is. És hiába volt az árszint magas a magyar felhasználóknak, a hazai gázüzemű erőműveket nem buzdította nagyobb termelésre, sőt, azok még vissza is fogtak a teljesítményükből a napenergia-termelés belendülésével. A naperőművek néhány órán keresztüli csúcsra járatása idején az árak mintegy 20 eurót estek, Magyarország nettó áramexportőrré vált, hogy 15 órától ismét helyet adjon a bezúduló importnak és az áremelkedésnek.

Kicsit sokba kerül a VER egyensúlya

Az áramtermelés előbbi, messze nem teljeskörűen bemutatott, egyetlen napon belüli változásai a villamosenergia-rendszer (VER) sérülékenységére is rávilágítanak. A nyilvános adatokból az is látszik ugyanis, hogy a VER egyensúlyának megtartása érdekében folyamatosan kell használni az ipari akkumulátorokat, 21-én este még az olajüzemű tartalékerőműveket is munkára fogták. Aznap mégy így is volt olyan 15 perc a magyar árampiacon, amikor egy megawattóra kiegyenlítő energia (amit a VER egyensúlyban tartására használnak) 15 ezer euróba került! (Normál esetben 3 ezer euró az ára és az is magas.) Ezt majd valakinek meg kell fizetnie.

A naperőműveink foglyai vagyunk

Ám az, hogy tartósan merre tartanak az áramárak, csak az összképből derül ki. A hazai kínálati oldal összképe pedig az, hogy az energiamixben évek óta csökken a folyamatosan nagy mennyiségű áramot termelő erőművek súlya az ingadozva produkáló megújulók javára. Ráadásul úgy lepték el az országot a naperőművek, hogy a a villamosenergia-rendszert nem készítették fel a naperőművek egyenetlen termelésének kezelésére. Emiatt

a kiegyenlítő energia megdrágult,

a tőzsdei áramár pedig fel-le ugrál a naperőművek működését követve,

a termelők és a kereskedők – végső soron persze a felhasználók – hol a negatív áramárakon buknak, hol a sötét órákban megdrágult importon.

Törököt fogtunk

A napenergia aránytalanul nagy súlya azonban csak az egyik oka a hazai árampiac bajainak, és vele a villamos energia növekvő hazai árának Balogh József energiapiaci szakértő szerint. A másik kettőt az uniós szabályozásnak köszönhetjük, ráadásul e két problémából az egyikbe Magyarország nagy lendülettel, lelkesen futott bele. Ez pedig az európai árampiacok erőltetett összekapcsolása, (market coupling) volt. A papíron jó szándékú piacösszekapcsolás

nagyobb ellátásbiztonságot,

európai szinten kiegyenlített áramárakat,

az erősödő versenyre alapozva pedig még áresést

is ígért. A friss eredmény: péntek délután a másnapi megawattóránkénti ára 234, euró, a német tózsdén 137 euró.